Derya'dan Arıklı'ya "Sanırsın ki ülkenin tapusu elinde."

"Zihniyet, "fetihçi" ve "militarist" olunca, bir ülkeye ve o ülkeyi yurt bilenlere savaş ganimeti gibi bakabiliyor."

İşte CTP Milletvekili Doğuş Derya'nın açıklaması;

Zihniyet, "fetihçi" ve "militarist" olunca, bir ülkeye ve o ülkeyi yurt bilenlere savaş ganimeti gibi bakabiliyor.

Taa Osmanlı döneminden "sakal -kıl tüy" muhabbeti yaparak barış talebinden nasıl rahatsız olduğunu ifşa ediyor. Sanırsın ki ülkenin tapusu elinde. Tüm müdahalelere rağmen nüfusun çok büyük bir kısmının çözüm istediği gerçeğine tahammül edemediği için, "savunulacak tez belli" diyerek boş lafların toplumsal meşruiyeti varmış gibi yapmak istiyor. Ülkeyi dibe çeken gayri meşru hükümetin başarısız bakanlarından biri olarak, icraatlarındaki pespayeliği konuşturmamak için oraya buraya laf atıyor. Çekinmese işkence muhabbeti de çeker de... Neyse...Ortaya konan fetihçi kıl tüy örnekleri, dün hem kuzeyde hem güneyde gerçekleşen barış eylemlerinin başarılı olduğunu gösteriyor. #çarefederalkıbrıs

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