Derya'dan espirili gönderme

BIZ SİZE GÜLMEKTEN USANDIK SİZ KOMİK DURUMA DÜŞMEKTEN USANMADINIZ :) HADİ CANIM BIR ZAHMET NAŞ NAŞ :D



Yalan haber yapma duayeni bazı "gaste"ler Londra'da yaptığım ve Kıbrıs Rum liderliğini hem adanın kuzeyinde verilen barış mücadelesini hem de cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'nın çabalarını okuyamamakla eleştirdiğim konuşmayı "Türkiye' yi şikayet etti" başlığı ile vermişler :) Gene sinekten yağ çıkarma denemeleri. Tamam biliyoruz gazeteci değil ücretli provakatörsünüz. Yalan haber yapmak için konuşmayı dinlemenize gerek yok, zaten dinleseniz de anlayacak IQ mevcut olmayabilir. Bari işini meslek etiğine göre yapan gazetecilere saygı duyun da mesleğin itibarını daha fazla düşürmeyin. Bari kendinize saygınız olsun da daha fazla komik duruma düşmeyin. Biz size gülmekten usandık, siz komik duruma düşmekten usanmadınız. Hadi canım bir zahmet :)