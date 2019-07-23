Derya'dan UBP ve HP'ye eleştiri, "Dürüst olun ve söyleyin!"

İşte o açıklama;

Şimdi 4'lü koalisyonun bozulması için aylarca gizli görüşme yapan senior UBP ve junior UBP (HP) lütfen çıkıp dürüstçe itiraf edin ve deyin ki, bu koalisyonu kurarken bütün amacımız

1) KIBTEK ve Kooperatif iştirakleri başta olmak üzere bu ülkenin kendi öz kaynaklarını ve kurumlarını elden çıkarmaktı.

2) Toplu iş sözleşmesi gibi yasal hakları budayarak ekonomik krizin yükünü emekçilere bindirmekti.

3) Insanların alım gücünü daraltarak toplumu uçuruma itmek ve ülkeyi daha da bağımlı hale getirmekti.

4) Koordinatörler aracılığı ile yürütülen kurumların sayısını artırıp bu toplumun kendi kendini yönetme hakkını biraz daha erozyona uğratmaktı.

Dürüst olun ve söyleyin!