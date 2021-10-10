Derya:"İnsanlar sadece düşüncelerini ifade ettiği için "güvenlik sorunu" olarak görülmez"

İşte açıklama;

Gazetelerden öğrendiğimiz kadarıyla şimdi de Ali Kismir "güvenlik gerekçesi" ile Türkiye'de gözaltına alınmış. Fikir ve vicdan hürriyetinin anayasal güvence altına alındığı demokratik ülkelerde insanlar sadece düşüncelerini ifade ettiği için "güvenlik sorunu" olarak görülmez. İktidardan farklı düşünmek ya da iktidarın pratiklerini eleştirmek, bırakın "güvenlik sorunu" olmayı, demokrasinin gereğidir. Sanatçı, gazeteci, yazar, sendikacı veya siyasetçi olması fark etmeksizin, eleştirilerini dile getirerek demokrasi ödevini yerine getiren KKTC vatandaşlarının somut hiçbir gerekçe gösterilmeksizin keyfi bir şekilde "güvenlik gerekçesi" adı altında Türkiye'de göz altına alınması açıklanmaya muhtaç bir durumdur. Bu tip keyfi davranışlar normal ülkelerde ciddi bir diplomatik kriz nedenidir. Fakat TC-KKTC ilişkileri uzunca bir süredir kardeşlik hukuku yerine bir tahakküm ilişkisi biçiminde olduğu için, muhalif KKTC vatandaşları Türkiye'deki hükümetin, tüm KKTC vatandaşlarına "sopa göstermek" için göz altına aldığı insanlar konumuna sokulmaktadır. Bu noktada TC Büyükelçisi Sayın Murat Başçeri başta olmak üzere, Kıbrıs işlerinden sorumlu TC yetkililerinin kimleri, hangi gerekçe ile "güvenlik tehdidi" olarak gördüklerini açıklamaları gerekmektedir. Ayrıca kendi vatandaşları bu şekilde baskıya maruz kalırken sesini çıkarmayan Cumhurbaşkanı Tatar ve UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti de bilfiil vatandaşlarının haklarını savunmadıkları için toplumdan özür dilemelidirler.