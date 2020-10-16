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Derya:Zaten beşli konferas yapılcaktı,Ersin Tatar'ın Kıbrıs sorunu ile konusuna hakim olmadığı çok ortada

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CTP milletvekili Doğuş Derya ''Sandık ve parti gözlemcileri geçen pazar olduğu gibi bu pazar da sandıklara sahip çıkmalı” dedi.
Derya:Zaten beşli konferas yapılcaktı,Ersin Tatar'ın Kıbrıs sorunu ile konusuna hakim olmadığı çok ortada

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda çıkan 5 bin geçersiz oy hakkında spekülasyonlar hakkındaki bir soru üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Doğuş Derya Genç TV'de konuştu:

“Sandık ve parti gözlemcileri geçen pazar olduğu gibi bu pazar da sandıklara sahip çıkmalı” dedi.

Derya:"50 yıldır federasyon görüşmüyoruz", bu durumun İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la başladığını ifade etti ve Guterres çerçevesini hatırlattı. 

Derya, "Zaten beşli konferas Türkiye'nin önerisi olarak Covid-19 olmasaydı Nisan'dan sonra yapılcaktı Ersin Tatar'ın Kıbrıs sorunu ile konusuna hakim olmadığı çok ortada" dedi. 

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