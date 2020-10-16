Derya:Zaten beşli konferas yapılcaktı,Ersin Tatar'ın Kıbrıs sorunu ile konusuna hakim olmadığı çok ortada

CTP milletvekili Doğuş Derya ''Sandık ve parti gözlemcileri geçen pazar olduğu gibi bu pazar da sandıklara sahip çıkmalı” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda çıkan 5 bin geçersiz oy hakkında spekülasyonlar hakkındaki bir soru üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Doğuş Derya Genç TV'de konuştu:

“Sandık ve parti gözlemcileri geçen pazar olduğu gibi bu pazar da sandıklara sahip çıkmalı” dedi.

Derya:"50 yıldır federasyon görüşmüyoruz", bu durumun İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la başladığını ifade etti ve Guterres çerçevesini hatırlattı.

Derya, "Zaten beşli konferas Türkiye'nin önerisi olarak Covid-19 olmasaydı Nisan'dan sonra yapılcaktı Ersin Tatar'ın Kıbrıs sorunu ile konusuna hakim olmadığı çok ortada" dedi.