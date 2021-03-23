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Destek Ödemeleri Hesaplara Yatırılıyor

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Destek Ödemeleri Hesaplara Yatırılıyor
Destek Ödemeleri Hesaplara Yatırılıyor

Ülkemizde yaşanmakta olan salgın hastalık sebebiyle KKTC Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ile faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışan işçilerin istihdamının devamına katkı sağlamak amacıyla daha önce açıklanan ücret destek ödemelerinin yapılmasına bugün başlanmıştır.

            İstihdam Politikaları Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ücret desteği verilecek sektörler ve bu sektörlere verilecek ücret destek miktarları ile ilgili çalışmalar tamamlanarak KKTC Bakanlar Kurulu’na öneri olarak sunulmuştur. KKTC Bakanlar Kurulu da bu önerileri onaylayarak bu doğrultuda hazırlanan Tüzük değişikliğini 22.03.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koymuştur.

            Konu ile ilgili uygulamaya konan Tüzük’te de düzenlendiği gibi teşvik kapsamındaki işyerlerinde çalışanlara işyerinin kapanma süreleri de dikkate alınarak 1000 TL ve 1500 TL ücret desteği ödenmeye başlanmıştır. Yapılan bu ödemeler hak sahibi çalışanların hesaplarına veya hak sahibi çalışanın adına bankaya yatırılmaya başlanmıştır.

 

            Bu amaçla 22.03.2021 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi bünyesinde bulunan İstihdam Destek Merkezi’ne 60,000,000 TL kaynak aktarılmıştır.

 

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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