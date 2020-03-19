Destek olma zamanı: Test kiti alınması için fon oluşturuldu,tanesi 75Bin TL

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, daha fazla test kiti alınması için bir fon oluşturdu.

Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada, daha fazla sayıda hastanın tespit edilerek tedaviye alınması ve riskli kişilerin korunması ve salgının yayılma hızının kontrol edilebilmesi amacı ile daha fazla test kiti ve acil ihtiyaçların alınabilmesi için destek olma zamanı denildi.

Açıklamada, bağış yapmak isteyenler için banka hesap numarası da verildi:

İŞ BANKASI LEFKOŞA ŞUBESİ

HESAP NO: 6818-0716532

IBAN: TR74 0006 4000 0016 8180 7165 32