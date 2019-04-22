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Destici: Cenazeye gelene karşı böyle bir tepki kabul edilemez, hele ki şehit cenazesinde ise bunun hiçbir izahı olmaz

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin, "Bizim Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri kültüründe, bu coğrafyada cenazeye gelene karşı böyle bir tepki kabul edilemez.
Destici: Cenazeye gelene karşı böyle bir tepki kabul edilemez, hele ki şehit cenazesinde ise bunun hiçbir izahı olmaz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin, "Bizim Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri kültüründe, bu coğrafyada cenazeye gelene karşı böyle bir tepki kabul edilemez. Hele ki şehit cenazesinde ise bunun hiçbir izahı olmaz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Ağrı'ya giden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a ziyarette bulundu.

Ağrı Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Destici, konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Çok çirkin bir hadise meydana geldi. Bunu hiçbir şekilde hiçbir gerekçeyle bunun izahı kabul edilemez. Kendisine, CHP'ye geçmiş olsun diyorum. İnşallah bunun tekrarı yaşanmaz. Bizim Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri kültüründe, bu coğrafyada cenazeye gelene karşı böyle bir tepki kabul edilemez. Hele ki şehit cenazesinde ise bunun hiçbir izahı olmaz."

'TÜRKİYE'NİN KAMPLAŞMASINA MÜSADE ETMEMEK LAZIM'

"Saldırının gerçekleştiği andan sonra gitmiş olduğu evin ablukaya alınmış olması fecaat bir durum." ifadesini kullanan Destici ayrıca, "Dolayısıyla bu hadise tüm ayrıntılarıyla soruşturulmalı ki zaten savcılık soruşturma başlattı ve burada bu planlı, kasıtlı bir şekilde yapılmışsa bu ortaya çıkarılmalı ve bunun sorumluları yargı önünde mutlaka hak ettikleri muamele ile karşı karşıya kalmalılar" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı kınayan ve Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerinde bulunan Destici ayrıca "Bu müessif hadiseye hepimiz tepki gösteriyoruz. Türkiye zaten buna tepki gösterdi. Bu hadise üzerinden de Türkiye'nin ayrışmasına, kamplaşmasına da müsaade etmemek lazım. Biz birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bizim için öncelik birliğimiz, kardeşliğimiz. Dolayısıyla da bunu bozmak isteyen provokatörler olabilecektir. Bunu bekleyen gözler var. Onun için buna fırsat vermemek lazım" dedi.

 

'TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ İNSANLARININ TÜRKİYE'YE SAHİP ÇIKACAKLARINI UNUTMASINLAR'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayan ise BBP'nin ülkenin içerisinde bulunduğu zor dönemlerde üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ifade etti.

Ülkenin bekasının söz konusu olduğu dönemde siyasi parti gözetmeksizin bütün siyasi partilerin bir araya gelebileceğini gösterdiklerini aktaran Sayan, "Türkiye'nin yerli ve milli insanlarının Türkiye'ye sahip çıkacaklarını unutmasınlar. Hep birlikte büyük bir Türkiye'yiz. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bayrağımızı indirtmesin" dedi.

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