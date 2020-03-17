Taner Ulutaş yazdı...Bugün çocuğumuz ‘Detay’ın doğum günü
TIKLA OKU Taner Ulutaş yazdı...Bugün çocuğumuz ‘Detay’ın doğum günü
Erkut Yılmabaşar yazdı...Detay 7 yaşında ve taraf olmak
TIKLA OKU Erkut Yılmabaşar yazdı...Detay 7 yaşında ve taraf olmak
Ediz Tuncel yazdı...7. yaşında “doğruluk”… Ve hakettiğimiz!
TIKLA OKU: Ediz Tuncel yazdı...7. yaşında “doğruluk”… Ve hakettiğimiz!
Arif Alasya yazdı...Bir yıl dönümü yazısı
TIKLA OKU: Arif Alasya yazdı...Bir yıl dönümü yazısı
Ayşegül Garabli yazdı...DOĞRU SES OLMANIN ONURU İLE NİCE NİCE YILLARA….
TIKLA OKU: Ayşegül Garabli yazdı...DOĞRU SES OLMANIN ONURU İLE NİCE NİCE YILLARA….
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