Detay 8. yaşında yeni bir dijital platformda daha

Detay Gazetesi 8. Yaşında yeni bir platforma daha taşındı.

Detay Gazetesi 8. Yaşında yeni bir platforma daha taşındı.

Gazetemizin kağıt baskılı geleneksel yayınımız 1 Nisan 2021den itibaren https://www.dijitalbasin.com/Read/808/detay üzerinden de satın alınabilecek. Okurlarımız geleneksel kağıt basılı gazetemizin “tıpkı baskısına” internet üzerinden app store, andorid üzerinden de aylık sadece 9,99 TL’ye ulaşabilecekler.

Detay gazetesi sıcak haberler ile www.detaykibris.com üzerinden de 7 gün 24 saat yayınlarını okuyucuları ile buluşturmaya devam edecek.