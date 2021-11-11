  • BIST 1.624,090
  • Altın 590,20
  • Dolar 9,9367
  • Euro 11,3949
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Detay bugün ne manşet attı? 11 Kasım 2021 Perşembe

» »
Detay bugün ne manşet attı? 11 Kasım 2021 Perşembe
Detay bugün ne manşet attı? 11 Kasım 2021 Perşembe

Detay bugün ne manşet attı? 11 Kasım 2021 Perşembe

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: “Siyasetteki Kişiselleşmenin Ortadan Kalkması İçin Karma Oyun Kaldırılması Şart”10 Kasım 2021 Çarşamba 21:01
  • 133 yeni vaka tespit edildi 2 yeni can kaybı yaşandı!10 Kasım 2021 Çarşamba 19:57
  • İçişleri Bakanı Evren: “Yangınlar Hemen Hemen Söndürüldü; Soğutma Çalışmaları Sabaha Kadar Sürecek”10 Kasım 2021 Çarşamba 19:31
  • Şiddetli Rüzgar Ercan'ı Olumsuz Etkiledi10 Kasım 2021 Çarşamba 19:24
  • Bakanlık Açıklaması10 Kasım 2021 Çarşamba 19:15
  • 8 yaşındaki çocuk Covid-19’a yenik düştü!10 Kasım 2021 Çarşamba 18:59
  • 8 yaşında çocuk Covid-19'a yenik düştü10 Kasım 2021 Çarşamba 18:58
  • Esentepe’deki Yangın Kontrol Altına Alındı10 Kasım 2021 Çarşamba 18:57
  • YKP, Cumartesi Günkü Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı10 Kasım 2021 Çarşamba 18:50
  • CTP Heyeti Mağusa’da Bazı Okul Ve İşletmeleri Ziyaret Etti10 Kasım 2021 Çarşamba 18:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti