Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
106.431
Altın
269,361
Dolar
5,7348
Euro
6,3449
Lefkoşa
17 °C
Mağusa
20 °C
Girne
22 °C
Güzelyurt
16 °C
İskele
20 °C
İstanbul
15 °C
Ankara
7 °C
'Gebelik şekeri' ile depresyon arasında bağlantı
Doğru antibiyotik kullanımı nasıl olmalı?
Üçlü görüşme öncesi belirsizlik sürüyor
“Ankara’nın tabağında konfederasyon var” Ankara Lute'a kapıyı gösterdi!
Dikkat Lefkoşa'da bu yollarda çalışma var!
Karpaz'da sürücülerin dikkatine! Bu yollar kapatıldı!
Tatar: “KKTC Türkiye’nin gölgesine muhtaçtır, ne eşit kardeş devleti?”
Hong Kong'da şiddet tırmanıyor
Sarı Yelekliler 1 yaşında
Hong Kong'da mahkeme maske yasağını Temel Yasa'ya aykırı buldu
Erkut Yılmabaşar yazdı.. "ELAMtere fiş kem gözlere şiş!*"
Döviz güne nasıl başladı?
Detay bugün ne manşet attı? 18.11.2019 Pazartesi
Taner Ulutaş'tan mesajınız var!
Girne'de çalıştığı inşaatta elini kaybetti, yardım çağrısında bulundu
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
YAZARLAR
ENGLISH
SON DAKİKA
Lefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor
'Gebelik şekeri' ile depresyon arasında bağlantı
Doğru antibiyotik kullanımı nasıl olmalı?
Üçlü görüşme öncesi belirsizlik sürüyor
Hong Kong'da şiddet tırmanıyor
Sarı Yelekliler 1 yaşında
Hong Kong'da mahkeme maske yasağını Temel Yasa'ya aykırı buldu
Girne'de çalıştığı inşaatta elini kaybetti, yardım çağrısında bulundu
Gülten Kaya: Ahmet’in mezarını getirmeyi düşünmüyorum, o Kürt refleksi aynı yerde duruyor
Özersay, "Bayrak yakılma" olayında Rum siyasi partilerin sessizliğini eleştirdi!
CTP petrol iş tarafından başlatılan greve destek verdi
Son dakika... T.C. Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'a sert tepki
Sigara birçok kanser türü için risk faktörü
Detay bugün ne manşet attı? 18.11.2019 Pazartesi
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
18.11.2019 10:36
Detay bugün ne manşet attı? 18.11.2019 Pazartesi
Detay bugün ne manşet attı? 18.11.2019 Pazartesi
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Bilim adamları açıkladı! İnsanlığın nesli işte böyle tükenecek
Benzin istasyonu, bikinili müşterilerine ücretsiz yakıt vereceğini duyur
Mavi ışık neden geceleri daha tehlikeli?
Yılın en komik vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
Diğer Haberler
Üçlü görüşme öncesi belirsizlik sürüyor
Alithia gazetesi,BM Genel Sekreterinin, “durumların bugün olduğu şekliyle, müzakerelerin yinelenmesi perspektiflerinin belirsiz olduğuna” dair değerlendirmesini şahsen liderlere ilettiğin kaydetti
Tatar: “KKTC Türkiye’nin gölgesine muhtaçtır, ne eşit kardeş devleti?”
"KKTC, bir devlet olarak, Türkiye’nin sunduğu her fırsata ve gölgesine muhtaçtır. Eşit kardeş devlet mi? Ne eşit kardeş devleti? Biraz gerçekçi olalım.”
Erkut Yılmabaşar yazdı.. "ELAMtere fiş kem gözlere şiş!*"
Erkut Yılmabaşar yazdı.. "ELAMtere fiş kem gözlere şiş!*"
Detay bugün ne manşet attı? 18.11.2019 Pazartesi
Detay bugün ne manşet attı? 18.11.2019 Pazartesi
Taner Ulutaş'tan mesajınız var!
Taner Ulutaş'tan mesajınız var!
Akıncı'dan Kenter ailesine ve Türkiye sanat camiasına baş sağlığı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan Kenter ailesine ve Türkiye sanat camiasına baş sağlığı
TAK ve BRT'den çeviri Skandalı... ELAM Akıncı'yı da kınadı TAK ve BRT ise görmedi!
17 Kasım 2019 Pazar 19:21
“Tatar ve Özersay hayal görüyorlar”
17 Kasım 2019 Pazar 18:55
Güney Kıbrıs’ta ortalama 100 kişiye 36,4 silah düşüyor
17 Kasım 2019 Pazar 18:47
Kıbrıs dünya silah dağılımında ilk onda
17 Kasım 2019 Pazar 18:38
Dikkat ! 6 saatlik Elektrik kesintisi
17 Kasım 2019 Pazar 18:35
Haspolat'ta iş kazası! 1 işçi yaralandı
17 Kasım 2019 Pazar 18:30
Özersay, "Bayrak yakılma" olayında Rum siyasi partilerin sessizliğini eleştirdi!
17 Kasım 2019 Pazar 18:04
CTP petrol iş tarafından başlatılan greve destek verdi
17 Kasım 2019 Pazar 18:03
23 Yaşındaki Mustafa Hafızoğlu Avda açılan ateş sonucu yaralandı
17 Kasım 2019 Pazar 18:01
KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 4 konser verilecek
17 Kasım 2019 Pazar 17:58
YAZARLAR
Erkut YILMABAŞAR
ELAMtere fiş kem gözlere şiş!*
Hatice İNTAÇ
SON KUŞLAR
Taner ULUTAŞ
Altınbaşların başını FETÖ’mü yaktı !..
Fırat Borak
Dipkarpaz’da Kırsal Kesim Karmaşası!
Ediz TUNCEL
Yazık ki ne yazık...
Ayşegül Garabli
HEPİMİZ FARKINDAYIZ AMA….
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Ali KİŞMİR
DARBE
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Arif Alasya
MASTÜRBASYON..
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Turgut ÇALICI
Belediyecilik nasıl olmalı!
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
SON DAKİKA HABERLER
11:33 -
'Gebelik şekeri' ile depresyon arasında bağlantı
11:29 -
Doğru antibiyotik kullanımı nasıl olmalı?
11:28 -
Üçlü görüşme öncesi belirsizlik sürüyor
11:23 -
“Ankara’nın tabağında konfederasyon var” Ankara Lute'a kapıyı gösterdi!
11:19 -
Dikkat Lefkoşa'da bu yollarda çalışma var!
11:17 -
Karpaz'da sürücülerin dikkatine! Bu yollar kapatıldı!
11:14 -
Tatar: “KKTC Türkiye’nin gölgesine muhtaçtır, ne eşit kardeş devleti?”
11:04 -
Hong Kong'da şiddet tırmanıyor
11:02 -
Sarı Yelekliler 1 yaşında
11:00 -
Hong Kong'da mahkeme maske yasağını Temel Yasa'ya aykırı buldu
10:53 -
Erkut Yılmabaşar yazdı.. "ELAMtere fiş kem gözlere şiş!*"
10:42 -
Döviz güne nasıl başladı?
10:36 -
Detay bugün ne manşet attı? 18.11.2019 Pazartesi
08:30 -
Taner Ulutaş'tan mesajınız var!
21:33 -
Girne'de çalıştığı inşaatta elini kaybetti, yardım çağrısında bulundu
FOTO GALERİ
Bilim adamları açıkladı! İnsanlığın nesli işte böyle tükenecek
Benzin istasyonu, bikinili müşterilerine ücretsiz yakıt vereceğini duyur
Mavi ışık neden geceleri daha tehlikeli?
Yılın en komik vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Taner Ulutaş'tan mesajınız var!
Döviz güne nasıl başladı?
Erkut Yılmabaşar yazdı.. "ELAMtere fiş kem gözlere şiş!*"
Detay bugün ne manşet attı? 18.11.2019 Pazartesi
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.