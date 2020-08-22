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SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Detay duyurmuştu... Bakan Pilli resmen açıkladı bugünkü vaka sayısı 16

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Pilli: "Toplam 2070 test yapıldı, 16 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi"
Detay duyurmuştu... Bakan Pilli resmen açıkladı bugünkü vaka sayısı 16

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2070 olduğunu, 16 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 8 kişinin  hava yolu,  1 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu,  diğer 5 vakanın ise yeni havalimanı şantiyesinde çalışan işçiler arasından olduğunu , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

22   Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2070

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 107.011

Toplam Vaka Sayısı- 263

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 176

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 83

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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