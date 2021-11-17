DETAY EKİM 2021 ANKETi...Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs sorununun çözümüne nasıl bakıyor?

II. BÖLÜM

KIBRIS SORUNU

Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs sorununun çözümüne nasıl bakıyor?

DETAY EKİM 2021 Kamuoyu yoklamasında Kıbrıs Türk halkına seçime katılma olasılığı olan 12 siyasal parti soruldu. Partilerin altısı meclise girebilecekken diğer altısı ise Meclis dışında kalacak. Ankete göre 6 partinin dışındaki diğer partilerin ise seçim barajının çok uzağında kaldıkları görülmekte. Geçen seçimlerde HP’ye giden oyların yaklaşık yarısı eski adreslerine geri dönüyor.

YAKIN ZAMANDA ÇÖZÜME İNANÇ YOK

Ankete katılanların büyük bir bölümünün, çözüm olacağına inancı azalmış durumda. Gerek bugün izlenmekte olan iki devletli, gerekse Federal çözümün olabileceğine olan inanç %25-28 civarında olurken, mevcut durumun aynen devam edeceğine inanç belirtenler ise %25 civarında yer buldu.

Toplumda ortaya çıkan tabloda bugün izlenmekte olan 2 devletli çözüm modeli doğrultusunda biz çözüme ulaşılacağına olan inançsızlığı da ortaya koymaktadır.

Kıbrıs sorunu ile ilgili belirtilen seçeneklerden, sizce Kıbrıs için hangisinin gerçekleşme olasılığı en yüksek olan çözüm modeli (en ulaşılabilir ve gerçekçi olan model) olduğunu düşünüyorsunuz?

GERÇEKLEŞME OLASILIĞI YÜKSEK ÇÖZÜM MODELİ NEDİR?

Mevcut Durumun Devamı 32,20% İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon 25,10% İki Ayrı Devlet 24,80% Türkiye'ye İlhak 4,40% Hukuka Uygun Adım Adım Çözüm 2,90% Konfederasyon 1,20% Fikir/Cevap Yok 9,40%



Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi size daha yakın olandır?

Kıbrıslı Türk 49% Kıbrıslı 31% Türk 18% Diğer 2%

Bu hafta sonu seçim olsa sonuçlar ne olur?

PARTİ Şubat 2017

DETAY ANKET SEÇİM 2018

SONUÇ KASIM 2021

DETAY ANKET UBP 36,1 35,61 39,53 CTP 19,8 20,95 25,26 HP 16,9 17,07 9,36 TDP 9,4 8,65 8,77 DP 8,9 7,82 6,84 YDP 3,3 6,99 6,24 (TKP-YG+BKP) 3,2

(1,9+1,3) 2,67 0,15 MP 2,67 YKP 0,59 BY 0,29 BKP 0,15 TKPYG 0,15 MDP 0,15

Detay Ekim 2021 anketine göre UBP yine birinci sırada çıkarken, oylarını bir miktar artıran ana muhalefet CTP ikinci sırada. Bir önceki seçimde ciddi bir oy oranı yakalayan HP ise ciddi bir kayıp yaşamakta. TDP geçen seçimlerde aldığı oy oranını az da olsa artırmış görünüyor. YDP Bertan Zaroğlu’nun ve önemli miktarda partilinin istifasının ardından sarsılsa da, geçen seçimde aldığı oy oranına yakın bir konumda tutunmakta. Parti içi sorunlar yaşayan DP ise geçen seçime göre oy kaybetmiş durumda.

Yarın…

VATANDAŞ NE BEKLİYOR?

Sizce, acil olarak hangi konular ele alınmalıdır?