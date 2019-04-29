Detay Gazetesi 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde yayımlanmayacak

Detay Gazetesi 1 ve 2 Mayıs 2019 tarihlerinde basılı olarak yayımlanmayacak

Kurulduğumuz 17 Mart 2014'ten bugüne olduğu gibi yine 1 Mayıs tarihinde Detay Gazetesi ve matbaa çalışanlarımız çalışmayacak.

1 Mayıs tarihinde ülke genelinde süpermarketlerin kapalı olması nedeni ile 1 Mayıs tarihli basılı bir gazete siz okuyucularımıza sunmama kararı aldık.

Buna mukabil 1 Mayıs tarihinde Uluslararası İşçi Bayramı nedeni ile 2014 yılından bugüne olduğu gibi çalışmadığımız dan 2 Mayıs tarihli bir basılı gazete de üretmiş olmayacağız.

3 Mayıs Cuma tarihi itibarı ile kağıda basılı gazetemizi siz okuyucularımız ile yeninden buluşturacağız.

Detay Gazetesi dijital ortamda www.detaykibris.com adresinden yayımlarına aralıksız devam edecek.