Detay Gazetesi 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde yayımlanmayacak

Detay Gazetesi 1 ve 2 Mayıs 2019 tarihlerinde basılı olarak yayımlanmayacak
Kurulduğumuz 17 Mart 2014'ten bugüne olduğu gibi yine 1 Mayıs tarihinde Detay Gazetesi ve matbaa çalışanlarımız çalışmayacak.
1 Mayıs tarihinde ülke genelinde süpermarketlerin kapalı olması nedeni ile 1 Mayıs tarihli basılı bir gazete siz okuyucularımıza sunmama kararı aldık.
Buna mukabil 1 Mayıs tarihinde Uluslararası İşçi Bayramı nedeni ile 2014 yılından bugüne olduğu gibi çalışmadığımız dan 2 Mayıs tarihli bir basılı gazete de üretmiş olmayacağız.
3 Mayıs Cuma tarihi itibarı ile kağıda basılı gazetemizi siz okuyucularımız ile yeninden buluşturacağız.
Detay Gazetesi dijital ortamda www.detaykibris.com adresinden yayımlarına aralıksız devam edecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.