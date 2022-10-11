Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
3.582,03
Altın
994.081
Dolar
18.5745
Euro
17.9896
Lefkoşa
20 °C
Mağusa
18 °C
Girne
21 °C
Güzelyurt
18 °C
İskele
18 °C
İstanbul
16 °C
Ankara
9 °C
Hulusioğlu, çöp depolama sorununa değindi ve çözüm önerilerini ortaya koydu
ÖZEL VASIF CUP Lefkoşa Şehir Kulübün de başlıyor
Walk for Freedom yürüyüşü düzenleniyor
Meta hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısı bugün Rekabet Kurulu'nda yapılacak
KKTC'de Nöbetçi Eczaneler... 11 Ekim 2022 Salı
Girne'de bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Döviz güne nasıl başladı? 11 Ekim 2022 Salı
Mağusa'da İsmail Arter Bağımsız aday...
Hava bugün nasıl olacak? 11 Nisan 2022 Salı
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 11 Ekim 2022 Salı
Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar... 11 Ekim 2002 Salı
Meta’da kriz: WhatsApp kullanıcılarının verileri çalındı
Ricky Gervais, Altın Küre Ödülleri’nde yeniden sunucu olması istenince tepki gösterdi
Deadpool oyuncusundan samimi itiraf: “Bir daha Ryan Reynolds ile çalışmam”
Uzman açıkladı: Yiyecekleri tüketme usulünüz bile önemli
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
SEÇİM 2022
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
Bilim insanlarından yeni Covid-19 uyarısı: Deltacron varyantı geliyor
Hulusioğlu, çöp depolama sorununa değindi ve çözüm önerilerini ortaya koydu
Meta hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısı bugün Rekabet Kurulu'nda yapılacak
Şan: Türkiye Tarafından Yapılacak Olan Katkı Yaklaşık 100 Milyon TL
UBP 47 Yaşında
Koalisyon Ortakları Seçime ''Bütün'' Girecek
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği: Hemşire ve psikolog sayısı artırılmalı
Öztürkler, Meclis Genel Kurulu’nda Af Yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu
Üstel: Güçlü bir UBP olmadan KKTC’nin aydınlık yarınları düşünülemez
Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası Yapıldı
LAÜ yeni öğrencilerine Kıbrıs kültürünü tanıttı
İncirli’ye Göçmenköy’de büyük ilgi
BRTK bütçesi Meclis’te
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 11 Ekim 2022 Salı
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
11.10.2022 07:58
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 11 Ekim 2022 Salı
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 11 Ekim 2022 Salı
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle 'g
Zeki insanların 8 belirtisi
Dünya'daki sınırlardan ilginizi çekecek fotoğraflar
Dubai'nin zengin çocukları
Diğer Haberler
Hulusioğlu, çöp depolama sorununa değindi ve çözüm önerilerini ortaya koydu
Hulusioğlu, çöp depolama sorununa değindi ve çözüm önerilerini ortaya koydu
KKTC'de Nöbetçi Eczaneler... 11 Ekim 2022 Salı
KKTC'de Nöbetçi Eczaneler... 11 Ekim 2022 Salı
Döviz güne nasıl başladı? 11 Ekim 2022 Salı
Döviz güne nasıl başladı? 11 Ekim 2022 Salı
Mağusa'da İsmail Arter Bağımsız aday...
Mağusa'da İsmail Arter Bağımsız aday...
Hava bugün nasıl olacak? 11 Nisan 2022 Salı
Hava bugün nasıl olacak? 11 Nisan 2022 Salı
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 11 Ekim 2022 Salı
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 11 Ekim 2022 Salı
Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar... 11 Ekim 2002 Salı
11 Ekim 2022 Salı 07:55
Şan: Türkiye Tarafından Yapılacak Olan Katkı Yaklaşık 100 Milyon TL
10 Ekim 2022 Pazartesi 20:35
Avukat Sırdaş Kaptanoğlu tutuklandı
10 Ekim 2022 Pazartesi 19:38
UBP 47 Yaşında
10 Ekim 2022 Pazartesi 18:31
Koalisyon Ortakları Seçime ''Bütün'' Girecek
10 Ekim 2022 Pazartesi 18:23
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği: Hemşire ve psikolog sayısı artırılmalı
10 Ekim 2022 Pazartesi 17:49
İsmail Arter Gazimağusa Belediyesi Bağımsız Adayı
10 Ekim 2022 Pazartesi 17:40
Öztürkler, Meclis Genel Kurulu’nda Af Yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu
10 Ekim 2022 Pazartesi 17:31
Üstel: Güçlü bir UBP olmadan KKTC’nin aydınlık yarınları düşünülemez
10 Ekim 2022 Pazartesi 17:26
Dövizde Gün Sonu Rakamları
10 Ekim 2022 Pazartesi 17:02
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
KENDİNİ BEĞENMİŞLER VE SONRADAN GÖRMELER
Adem KAVAZ
Can Bonomo ile son kez Eurovizyon sahnesinde yer alan Türkiye 10 yıl aradan sonra yeniden yarışmaya dönecek mi?
Fırat Borak
Yerelden, Genele Planlama!
Erkut YILMABAŞAR
Bayrak tartışmaları ve ihalesiz işler!
Arif Alasya
2015 SONRASI VE AKINCI.
Ayşegül Garabli
SON ADIM..
Fatma Baysal
SURLAR İÇİ’NDE KOLAYDIR ÖLMEK
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
08:24 -
Hulusioğlu, çöp depolama sorununa değindi ve çözüm önerilerini ortaya koydu
08:22 -
ÖZEL VASIF CUP Lefkoşa Şehir Kulübün de başlıyor
08:18 -
Walk for Freedom yürüyüşü düzenleniyor
08:15 -
Meta hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısı bugün Rekabet Kurulu'nda yapılacak
08:09 -
KKTC'de Nöbetçi Eczaneler... 11 Ekim 2022 Salı
08:05 -
Girne'de bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
08:05 -
Döviz güne nasıl başladı? 11 Ekim 2022 Salı
08:01 -
Mağusa'da İsmail Arter Bağımsız aday...
08:01 -
Hava bugün nasıl olacak? 11 Nisan 2022 Salı
07:58 -
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 11 Ekim 2022 Salı
07:55 -
Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar... 11 Ekim 2002 Salı
23:26 -
Meta’da kriz: WhatsApp kullanıcılarının verileri çalındı
22:45 -
Ricky Gervais, Altın Küre Ödülleri’nde yeniden sunucu olması istenince tepki gösterdi
22:10 -
Deadpool oyuncusundan samimi itiraf: “Bir daha Ryan Reynolds ile çalışmam”
21:57 -
Uzman açıkladı: Yiyecekleri tüketme usulünüz bile önemli
FOTO GALERİ
Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle 'g
Zeki insanların 8 belirtisi
Dünya'daki sınırlardan ilginizi çekecek fotoğraflar
Dubai'nin zengin çocukları
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KAYAD'dan "Kızımın hikayesi…"
Lefkoşa Küçükkaymaklı'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
KTAMS Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Erdoğan’dan uzun saçlı çocuğa: Ulan oğlum bu ne hal?
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar... 11 Ekim 2002 Salı
Döviz güne nasıl başladı? 11 Ekim 2022 Salı
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 11 Ekim 2022 Salı
Mağusa'da İsmail Arter Bağımsız aday...
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
ARUCAD
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.