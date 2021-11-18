Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 18 Kasım 2021 Perşembe

EKİM 2021 DETAY anketine katılan 1161 kişi Covid-19 ve Döviz krizi ile birlikte ekonomik durumlarının bozulduğunu belirtti.

CİDDİ FAKİRLEŞME VAR!

EKONOMİ EN BÜYÜK SORUN!

EN ACİL SORUNLAR EKONOMİ VE SAĞLIK

Ankete katılanların çok büyük çoğunluğu en acil ele alınması gereken konu olarak Ekonomi ve Sağlığı görüyor. Ankete katılan kişilerin Sağlık ve Ekonominin ardından çevre, trafik, işsizlik ve eğitimi öne çıkarıyor. Kıbrıs sorunu ise geçmiş anketlerde öne çıkan konumunu kaybetmiş durumda. Toplumun Kıbrıs sorununun çözülebileceğime olan inancı azalırken, pandemi sürecinin de etkisiyle ciddi ekonomik sorunlar ve sıkıntılar içinde en acil çözüm beklediği sorun ekmek mücadelesinde yaşadığı sorunlar olarak öne çıkıyor.

KIBRIS SORUNUN ÇÖZÜMÜNDEN ÜMİT YOK

Temelde ekonomi dahil bir çok sorunun temel nedenlerinden bir olan Kıbrıs sorunu nedeniyle yaşanan izolasyonlar olmasına karşın, toplum bu konuda bir adım atılabileceğine olan inancını yitirdiği için bu konuya acil çözülmesi gereken bir sorun olarak belirtmemekte ve buna bağlı olarak oluşan ekonomik sorunların çözümü için çaba görmek istediği öne çıkmakta.

TOPLUMDA CİDDİ BİR FAKİRLEŞME VAR

Özellikle pandemi dönemi ve TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve diğer etkenlerle birlikte toplumda yaşanan fakirleşme ankete de yansımış durumda. Ankete Katılanların %29.7’sinin geliri 5000 TL’nin altında %29.1’inin geliri ise 5001- 10,000 TL arasında; %10.6’sının geliri 10,001 -15000 TL arasında olduğu ortaya çıktı.