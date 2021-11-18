  • BIST 1.707,04
  • Altın 651,47
  • Dolar 10,7970
  • Euro 12,2838
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 18 Kasım 2021 Perşembe

» »
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 18 Kasım 2021 Perşembe
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 18 Kasım 2021 Perşembe

Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 18 Kasım 2021 Perşembe

EKİM 2021 DETAY anketine katılan 1161 kişi Covid-19 ve Döviz krizi ile birlikte ekonomik durumlarının bozulduğunu belirtti.

 

 CİDDİ FAKİRLEŞME VAR!

EKONOMİ EN BÜYÜK SORUN!

 

 

 

EN ACİL SORUNLAR EKONOMİ VE SAĞLIK

Ankete katılanların çok büyük çoğunluğu en acil ele alınması gereken konu olarak Ekonomi ve Sağlığı görüyor. Ankete katılan kişilerin Sağlık ve Ekonominin ardından çevre, trafik, işsizlik ve eğitimi öne çıkarıyor. Kıbrıs sorunu ise geçmiş anketlerde öne çıkan konumunu kaybetmiş durumda. Toplumun Kıbrıs sorununun çözülebileceğime olan inancı azalırken, pandemi sürecinin de etkisiyle ciddi ekonomik sorunlar ve sıkıntılar içinde en acil çözüm beklediği sorun ekmek mücadelesinde yaşadığı sorunlar olarak öne çıkıyor.

KIBRIS SORUNUN ÇÖZÜMÜNDEN ÜMİT YOK

Temelde ekonomi dahil bir çok sorunun temel nedenlerinden bir olan Kıbrıs sorunu nedeniyle yaşanan izolasyonlar olmasına karşın, toplum bu konuda bir adım atılabileceğine olan inancını yitirdiği için bu konuya acil çözülmesi gereken bir sorun olarak belirtmemekte ve buna bağlı olarak oluşan ekonomik sorunların çözümü için çaba görmek istediği öne çıkmakta.

 

TOPLUMDA CİDDİ BİR FAKİRLEŞME VAR

Özellikle pandemi dönemi ve TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve diğer etkenlerle birlikte toplumda yaşanan fakirleşme ankete de yansımış durumda.  Ankete Katılanların  %29.7’sinin geliri 5000 TL’nin altında %29.1’inin geliri ise  5001- 10,000 TL arasında; %10.6’sının geliri 10,001 -15000 TL arasında olduğu ortaya çıktı.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Benzine Zam!17 Kasım 2021 Çarşamba 19:55
  • REKOR VAKA SAYISI! 256’sı yerel 306 pozitif vaka!17 Kasım 2021 Çarşamba 19:51
  • Vakalar Patladı!17 Kasım 2021 Çarşamba 19:47
  • Sorakın: "Başbakan değişmiş olsa da ne yazık ki anlayış değişmemiştir"17 Kasım 2021 Çarşamba 19:27
  • EL-SEN, TKP Yeni Güçler'i Ziyaret Etti17 Kasım 2021 Çarşamba 19:20
  • DAÜ Müzik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinden Cumhuriyet Konseri17 Kasım 2021 Çarşamba 18:55
  • Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Arpa Desteği17 Kasım 2021 Çarşamba 18:40
  • Çakırözer: Türkiye’ye Alınmayan KKTC’liler İçin Yalanlama Yok17 Kasım 2021 Çarşamba 18:36
  • Şömineli Evin Meyhane Olacağı Söylentileri Gerçek Değil17 Kasım 2021 Çarşamba 18:34
  • Bütçe Görüşmeleri Bugün Devam Etti17 Kasım 2021 Çarşamba 18:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti