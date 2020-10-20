Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
1.205
Altın
481,826
Dolar
7,8800
Euro
9,2849
Lefkoşa
20 °C
Mağusa
18 °C
Girne
21 °C
Güzelyurt
18 °C
İskele
18 °C
İstanbul
16 °C
Ankara
10 °C
Döviz Kurlarında Son Rakamlar! 20 Ekim 2020
Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 20 Ekim 2020 Salı
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak
Tatar ve Anastasiadis buluşup, görüşecekler
Üç yıl önce kaçan kedi evine döndü
Kalp gribine dikkat!
COVID-19 kimlerde hangi belirtilere yol açıyor?
Hamam böceği nasıl yok edilir? İlaç kullanarak hamam böceğinden nasıl kurtulabilirim?
Endonezya devlet başkanı: Covid-19 aşılarının ‘helal’ olup olmadığından emin olmalıyız
Corona virüs damarları da vuruyor
İşte D vitamininin Covid-19'a karşı etkileri
Grip aşısı mutlaka yeni tarihli olmalı
El temizliğinde su ve sabun en iyisi
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
KKTC'de bugün 9 yeni vaka, 6 vaka yerel
Savaşan:'' Tatar müzakerelere başı dik oturacak''
Tatar:'' Ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacağım''
Ersin Tatar mazbatasını aldı!
Bağımsızlık Yolu:''Baskıcı bir yapıya geçit vermeyeceğiz.''
Ahmet Türk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
BKP Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
600 Bin TL'nin sahibi ikramiyesini teslim aldı
İŞAD'dan Günsel'e destek
28 gram uyuşturucuyla yakalanmıştı.İşte karar!
Haftalık Trafik Raporları Açıklandı
KTÖS III. Karma Resim Sergisi Yarın Açılıyor
Bir Grup Kadının Kurduğu KÖDER, Kadın Öykülerini Belgesele Taşıyacak
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 20 Ekim 2020 Salı
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
20.10.2020 08:31
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 20 Ekim 2020 Salı
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı?
20 Ekim 2020 Salı
Etiketler:
Haber
,
Detay
,
Kıbrıs
,
KKTC Son dakika
,
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 20 Ekim 2020 Salı
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Corona virüsten kaçan buraya yerleşiyor: Nüfus bir milyon arttı, arazi f
Oyuncu Burak Deniz: Paris Hilton benimle yemek yemek istedi
KKTC Gazeteleri Bugün Ne Yazdı? 19 Ekim 2020 Pazartesi
SONAR anketine göre kazanan AKINCI
Diğer Haberler
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 20 Ekim 2020 Salı
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 20 Ekim 2020 Salı
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak
Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak.
Tatar ve Anastasiadis buluşup, görüşecekler
Tatar ve Anastasiadis buluşup, görüşeceklerRum Lider Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar telefon görüşmesi yaparak buluşma kararı aldı.
Erhürman:Sayın Akıncı’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, Sayın Tatar’a yeni görevinde başarılar dilerim.
Erhürman:Sayın Akıncı’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, Sayın Tatar’a yeni görevinde başarılar dilerim.
Hasipoğlu,parti başkanlığı için adaylığa yeşil ışık yaktı
Hasipoğlu,parti başkanlığı için adaylığa yeşil ışık yaktı
KKTC'de bugün 9 yeni vaka, 6 vaka yerel
19 Ekim 2020 Pazartesi 19:41
KKTC'de bugün 9 yeni vaka, 6 vaka yerel
19 Ekim 2020 Pazartesi 19:41
Cemal Özyiğit: “Demokratik bir ülke için mücadeleye devam edeceğiz”
19 Ekim 2020 Pazartesi 19:21
Sucuoğlu:26 rakamı çok kritik
19 Ekim 2020 Pazartesi 18:47
Maliye Bakanlığı’nda vaka sayısı 8’e çıktı
19 Ekim 2020 Pazartesi 18:44
ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Garber, Cumhurbaşkanı Seçilen Tatar’ı Kutladı
19 Ekim 2020 Pazartesi 17:28
Girne'de elektrik kesintisi yapılacak
19 Ekim 2020 Pazartesi 17:15
İŞAD, Tatar'ı tebrik etti.
19 Ekim 2020 Pazartesi 16:47
Nazım Çavuşoğlu:“Bu ülkenin 45 gün bekleyecek sabrı yok”
19 Ekim 2020 Pazartesi 16:33
Maraş’a Tellerden Atlayıp Giren Şahıslar Tutuklandı
19 Ekim 2020 Pazartesi 16:24
YAZARLAR
Erkut YILMABAŞAR
51-49 ile toplumsal uzlaşı olur mu?
Ayşegül Garabli
HADİ BE EVLATLARIM!!!
Arif Alasya
BUNLARI DA MI YAŞAYACAKTIK
Hatice İNTAÇ
Minnet Değil, Teşekkür Ediyoruz
Fırat Borak
Nerede Devlet?
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
08:41 -
Döviz Kurlarında Son Rakamlar! 20 Ekim 2020
08:39 -
Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
08:31 -
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 20 Ekim 2020 Salı
08:02 -
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
07:55 -
Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak
07:46 -
Tatar ve Anastasiadis buluşup, görüşecekler
23:02 -
Üç yıl önce kaçan kedi evine döndü
22:45 -
Kalp gribine dikkat!
22:24 -
COVID-19 kimlerde hangi belirtilere yol açıyor?
22:09 -
Hamam böceği nasıl yok edilir? İlaç kullanarak hamam böceğinden nasıl kurtulabilirim?
22:00 -
Endonezya devlet başkanı: Covid-19 aşılarının ‘helal’ olup olmadığından emin olmalıyız
21:45 -
Corona virüs damarları da vuruyor
21:27 -
İşte D vitamininin Covid-19'a karşı etkileri
21:15 -
Grip aşısı mutlaka yeni tarihli olmalı
21:11 -
El temizliğinde su ve sabun en iyisi
FOTO GALERİ
Corona virüsten kaçan buraya yerleşiyor: Nüfus bir milyon arttı, arazi f
Oyuncu Burak Deniz: Paris Hilton benimle yemek yemek istedi
KKTC Gazeteleri Bugün Ne Yazdı? 19 Ekim 2020 Pazartesi
SONAR anketine göre kazanan AKINCI
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
Tatar ve Anastasiadis buluşup, görüşecekler
Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 20 Ekim 2020 Salı
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.