Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
99.785
Altın
275,812
Dolar
5,7485
Euro
6,4009
Lefkoşa
19 °C
Mağusa
19 °C
Girne
20 °C
Güzelyurt
17 °C
İskele
19 °C
İstanbul
16 °C
Ankara
7 °C
"Amazonlar geri dönülmez noktayı aşmak üzere: İki yıl içinde bozkıra dönüşmeye başlayabilir"
Güzelyurt'a yıldırım düştü, zarar var
Trump: Türkiye taahhütlerine uymazsa felç edici yaptırımlar uygulayabiliriz
Akansoy: "Aday çıkarma kararı mutlak değildir ama taban, aday konusunda istekli"
"2019’da müzakere yok “referans şartlarını” oluşturma çalışmaları var!"
Döviz güne nasıl başladı? (24 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
Rus askeri polisi Suriye’nin kuzeyinde devriyeye başladı
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Ekim Perşembe )
LGS'nin tarihi belli oldu
Taşınırlarsa unvanlarından vazgeçecekler
Alsancak’ı dolu vurdu...
Başbakan Tatar ve Tarım Bakanı Oğuz, KKTC'ye döndü
KKTC yağışlı havanın etkisi altında
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Ekim Perşembe )
Van depreminin 8. yıl dönümünde Erciş'te anma töreni
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
YAZARLAR
ENGLISH
SON DAKİKA
Lefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor
Rus askeri polisi Suriye’nin kuzeyinde devriyeye başladı
LGS'nin tarihi belli oldu
Alsancak’ı dolu vurdu...
Başbakan Tatar ve Tarım Bakanı Oğuz, KKTC'ye döndü
Hava hafta boyunca yağmurlu olacak
DAÜ’de İntihar ve Risk Değerlendirme Eğitimi
LAÜ’de Kuzey Kıbrıs’ta Planlama ve Koruma Yönetimi Kurultayı düzenlenecek
ABD Başkanı Trump: Güvenli bölge oluşturuldu!
Hristodulidis’ten Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili açıklama
Küçükbaş hayvan üreticilerine “0” faizle “Yemlik Kredisi”
DAÜ Temel Eğitim Bölümü uluslararası kongrede temsil edildi
YDP Başkanı Arıklı: CMIRS AB adına Manipülasyon yapıyor...
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Ekim Perşembe )
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
24.10.2019 09:00
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Ekim Perşembe )
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Ekim Perşembe )
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Dünya liderleri mülteci olsaydı ?
People dergisi Dünyanın En Güzel Kadını’nı seçti
Bade İşçil: Yemek fotoğrafı paylaşmak görgüsüzlüktür
NASA paylaştı! İşte Dünya'nın sonunun geldiğini gösteren kareler
Diğer Haberler
Akansoy: "Aday çıkarma kararı mutlak değildir ama taban, aday konusunda istekli"
"CTP şu anda bizim araştırmalarımıza göre yüzde 25-30 bandındadır. Erhürman’ın bu rakamın üzerinde bir toplumsal kabulü olduğunu da biliyoruz. CTP, vereceği kararla, seçimlerde belirleyici bir aday olacaktır.”
"2019’da müzakere yok “referans şartlarını” oluşturma çalışmaları var!"
Tam 50 yıldır Kıbrıslı Türklerin nesilleri ömürlerini önceleri radyoların sonralarda ise televizyonların şimdilerde ise İnternetin başında Kıbrıs meselesini dinlemekle, izlemekle, okumakla geçirdi.
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Ekim Perşembe )
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Ekim Perşembe )
Alsancak’ı dolu vurdu...
Alsancak’ı dolu vurdu...
Başbakan Tatar ve Tarım Bakanı Oğuz, KKTC'ye döndü
Başbakan Ersin Tatar ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Anamur temaslarını tamamlayarak dün akşam ülkeye döndü.
KKTC yağışlı havanın etkisi altında
Yağışlı hava, ülke genelini etkisi altına aldı... Yağışların yarın öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor...
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Ekim Perşembe )
24 Ekim 2019 Perşembe 09:00
Trump’ın yaptırımları kaldırması sonrası dolar/TL ne oldu ?
23 Ekim 2019 Çarşamba 21:01
"Bazı sendikacıları ya da siyasetçileri Kıbrıs Türk halkından ayrı tutmak gerekir"
23 Ekim 2019 Çarşamba 19:09
Saatleri neden geri alıyoruz ?
23 Ekim 2019 Çarşamba 18:44
Dikkat! Saatler geri alınacak
23 Ekim 2019 Çarşamba 18:40
Tatar: "Muz yetiştiriciliğini KKTC'de de geliştireceğiz"
23 Ekim 2019 Çarşamba 17:53
KTOEÖS’ten “Lefke Gazi Lisesi’ndeki sorunları çözün, yasa ve tüzüklere uyun” çağrısı
23 Ekim 2019 Çarşamba 17:48
Elektriğe zam gelecek mi?
23 Ekim 2019 Çarşamba 17:27
Cumhurbaşkanı Akıncı CERN’de Uluslararası Fizik Eğitimcileri Programı’na katılan Soyel’i kutladı
23 Ekim 2019 Çarşamba 17:16
Sucuoğlu: “Af, sadece KKTC içerisinde yaşayan ve cezaya düşenleri kapsıyor”
23 Ekim 2019 Çarşamba 17:13
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
HAKKINI ARAMAK KİŞİŞEL VE TOPLUMSAL BİR GÖREVDİR
Ayşegül Garabli
SAĞ OLUN SOLCU OLAMAYANLAR…
Taner ULUTAŞ
Kapalı kapılar arkasında Kıbrıs’ta görüşüldü mü?
Erkut YILMABAŞAR
Darbeci 12 Eylül zihniyeti ve bizim YÖDAK!
Fırat Borak
Konu DİPKARPAZ olunca, ADALET ve İCRAAT İnanılmaz Çalışıyor!
Ediz TUNCEL
İki Başbakan Tatar
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Ali KİŞMİR
DARBE
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Arif Alasya
MASTÜRBASYON..
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Turgut ÇALICI
Belediyecilik nasıl olmalı!
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
SON DAKİKA HABERLER
09:43 -
"Amazonlar geri dönülmez noktayı aşmak üzere: İki yıl içinde bozkıra dönüşmeye başlayabilir"
09:42 -
Güzelyurt'a yıldırım düştü, zarar var
09:37 -
Trump: Türkiye taahhütlerine uymazsa felç edici yaptırımlar uygulayabiliriz
09:31 -
Akansoy: "Aday çıkarma kararı mutlak değildir ama taban, aday konusunda istekli"
09:22 -
"2019’da müzakere yok “referans şartlarını” oluşturma çalışmaları var!"
09:20 -
Döviz güne nasıl başladı? (24 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
09:16 -
Rus askeri polisi Suriye’nin kuzeyinde devriyeye başladı
09:15 -
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Ekim Perşembe )
09:14 -
LGS'nin tarihi belli oldu
09:12 -
Taşınırlarsa unvanlarından vazgeçecekler
09:07 -
Alsancak’ı dolu vurdu...
09:03 -
Başbakan Tatar ve Tarım Bakanı Oğuz, KKTC'ye döndü
09:02 -
KKTC yağışlı havanın etkisi altında
09:00 -
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Ekim Perşembe )
21:14 -
Van depreminin 8. yıl dönümünde Erciş'te anma töreni
FOTO GALERİ
Dünya liderleri mülteci olsaydı ?
People dergisi Dünyanın En Güzel Kadını’nı seçti
Bade İşçil: Yemek fotoğrafı paylaşmak görgüsüzlüktür
NASA paylaştı! İşte Dünya'nın sonunun geldiğini gösteren kareler
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
KKTC yağışlı havanın etkisi altında
Alsancak’ı dolu vurdu...
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Ekim Perşembe )
Taşınırlarsa unvanlarından vazgeçecekler
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.