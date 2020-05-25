Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
103.024
Altın
378,563
Dolar
6,8109
Euro
7,4186
Lefkoşa
28 °C
Mağusa
27 °C
Girne
28 °C
Güzelyurt
27 °C
İskele
27 °C
İstanbul
17 °C
Ankara
19 °C
Çek Cumhuriyeti'nin en büyük bira üreticisi, tüm barlarda bir bira söyleyene ikincisini ücretsiz verecek
Polonya Futbol Federasyonu her maçı 999 seyirciyle oynamayı önerdi
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 25 Mayıs 2020 Pazartesi
AKP ve MHP engelledi: İBB artık sosyal yardım talebi alamayacak
Salgın 'zengin-yoksul' ayırdı: En zengin 25 kişinin serveti salgında 255 milyar dolar arttı
NASA 8 ay boyunca karantinada kalacak adaylar arıyor
ABD'lilerin yüzde 50'sine göre Bill Gates, koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için kullanıyor
Erdoğan'dan erken seçim sinyali: Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
Japonya'dan sağlık çalışanlarına destek planı
Korona Gidiyor, Siyasi Partiler Seçim Hazırlıklarına Dönüyor
Avusturya'da korona önlemlerini ihlal eden Cumhurbaşkanı: Üzgünüm, zamanın nasıl geçtiğini anlamadım
İsveçli telekom şirketi 5G'ye geçtiklerini duyurdu
Japon firma 'düğmeye basma çubuğu' üretti
Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasında artan gerginliğin büyüme endişelerini güçlendirmesi ile birlikte dar bir alanda kaldı
Solea Bölgesini Önce Sıcak Hava, Sonra Dolu Vurdu
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
Pakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü
Basat:Daha Mayıs ayındayız ve Geçitköy Barajındaki su seviyesi korkutucu boyutlarda.
Türkiye'den KKTC'ye ilk uçuş 1 Haziran'da planlanıyor
Güney Kıbrıs’ta 8 Yeni Koronavirüs Vakası Daha Saptandı
İzinsiz Ateş Yakmak
Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat,Geçitköy Barajı’ndaki su seviyesini “korkutucu boyutlarda”
Çevre Koruma Dairesi'nden Esentepe Belediyesi'ne: "İzinsiz ve zarar veren betonlaşmayı durdurun"
Hasan Uzun Petrol Ofisi’nde trafo odası alev aldı
Geçitkale ve Kaleburnu'ndaki yangınlar kontrol altına alındı
Gaziköy ağıllar bölgesinde çıkan yangında bin 500 adet rulo balya yandı
Kim'den nükleer cephane toplantısı
Akar, “Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumakta kararlıyız”
Toplu İbadetler Bayram Namazıyla başladı
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 25 Mayıs 2020 Pazartesi
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
25.05.2020 14:33
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 25 Mayıs 2020 Pazartesi
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 25 Mayıs 2020 Pazartesi
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Cinsel ilişki öncesi asla yememeniz gereken 16 yiyecek!
Mavi ışık neden geceleri daha tehlikeli?
Çinli doktorun vücudunu görenin ağzı açık kalıyor!
Sebze ve meyveleri doğru yıkama yöntemleri
Diğer Haberler
Çek Cumhuriyeti'nin en büyük bira üreticisi, tüm barlarda bir bira söyleyene ikincisini ücretsiz verecek
Çek Cumhuriyeti'nin en büyük bira üreticisi, tüm barlarda bir bira söyleyene ikincisini ücretsiz verecek
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 25 Mayıs 2020 Pazartesi
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 25 Mayıs 2020 Pazartesi
Türkmenköy'de yangın can aldı!
Türkmenköy'de yangın can aldı!
Türkiye'den KKTC'ye ilk uçuş 1 Haziran'da planlanıyor
Türkiye'den KKTC'ye ilk uçuş 1 Haziran'da planlanıyor
Sokağa Çıkma Yasağını İhlal
Sokağa Çıkma Yasağını İhlal
İş Kazası
İş Kazası
İzinsiz Ateş Yakmak
25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:28
Ani ve Gayri Tabii Ölüm
25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:25
Ramazan Bayramı Devam Ediyor
25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:19
Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat,Geçitköy Barajı’ndaki su seviyesini “korkutucu boyutlarda”
25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:08
Çevre Koruma Dairesi'nden Esentepe Belediyesi'ne: "İzinsiz ve zarar veren betonlaşmayı durdurun"
25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:02
Denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor
25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:59
Vakıflar, bayram için 5 bin aileye gıda yardımı yaptı
25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:37
Türkmenköy'de yangın, 1 kişi hayatını kaybetti
25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:31
Hasan Uzun Petrol Ofisi’nde trafo odası alev aldı
25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:16
Geçitkale ve Kaleburnu'ndaki yangınlar kontrol altına alındı
25 Mayıs 2020 Pazartesi 08:39
YAZARLAR
Arif Alasya
HA DE CANIM SENDE
Hatice İNTAÇ
İNSANIN HAYAT YOLCULUĞU
Ediz TUNCEL
Maskeli Balolu Korku Filmi…
Ayşegül Garabli
DEVE GİTTİ KUYRUĞA YAPIŞTIK !!!
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Fırat Borak
Karpaz’da Corona Günleri
Erkut YILMABAŞAR
Meclis neden toplanmıyor? Muhalefet ne yapıyor?
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
14:38 -
Çek Cumhuriyeti'nin en büyük bira üreticisi, tüm barlarda bir bira söyleyene ikincisini ücretsiz verecek
14:36 -
Polonya Futbol Federasyonu her maçı 999 seyirciyle oynamayı önerdi
14:33 -
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 25 Mayıs 2020 Pazartesi
14:10 -
AKP ve MHP engelledi: İBB artık sosyal yardım talebi alamayacak
13:50 -
Salgın 'zengin-yoksul' ayırdı: En zengin 25 kişinin serveti salgında 255 milyar dolar arttı
13:30 -
NASA 8 ay boyunca karantinada kalacak adaylar arıyor
13:10 -
ABD'lilerin yüzde 50'sine göre Bill Gates, koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için kullanıyor
12:49 -
Erdoğan'dan erken seçim sinyali: Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
12:35 -
Japonya'dan sağlık çalışanlarına destek planı
12:24 -
Korona Gidiyor, Siyasi Partiler Seçim Hazırlıklarına Dönüyor
12:22 -
Avusturya'da korona önlemlerini ihlal eden Cumhurbaşkanı: Üzgünüm, zamanın nasıl geçtiğini anlamadım
12:16 -
İsveçli telekom şirketi 5G'ye geçtiklerini duyurdu
12:15 -
Japon firma 'düğmeye basma çubuğu' üretti
12:11 -
Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasında artan gerginliğin büyüme endişelerini güçlendirmesi ile birlikte dar bir alanda kaldı
12:07 -
Solea Bölgesini Önce Sıcak Hava, Sonra Dolu Vurdu
FOTO GALERİ
Cinsel ilişki öncesi asla yememeniz gereken 16 yiyecek!
Mavi ışık neden geceleri daha tehlikeli?
Çinli doktorun vücudunu görenin ağzı açık kalıyor!
Sebze ve meyveleri doğru yıkama yöntemleri
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Hamitköy'de Korkutan Yangın!
Türkiye'den KKTC'ye ilk uçuş 1 Haziran'da planlanıyor
Türkmenköy'de yangın, 1 kişi hayatını kaybetti
Sokağa Çıkma Yasağını İhlal
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.