  • BIST 103.024
  • Altın 378,563
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 25 Mayıs 2020 Pazartesi

» »
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 25 Mayıs 2020 Pazartesi
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 25 Mayıs 2020 Pazartesi

Detay Gazetesi bugün  ne manşet attı?  25 Mayıs 2020 Pazartesi

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzinsiz Ateş Yakmak25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:28
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:25
  • Ramazan Bayramı Devam Ediyor25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:19
  • Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat,Geçitköy Barajı’ndaki su seviyesini “korkutucu boyutlarda”25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:08
  • Çevre Koruma Dairesi'nden Esentepe Belediyesi'ne: "İzinsiz ve zarar veren betonlaşmayı durdurun"25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:02
  • Denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:59
  • Vakıflar, bayram için 5 bin aileye gıda yardımı yaptı25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:37
  • Türkmenköy'de yangın, 1 kişi hayatını kaybetti25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:31
  • Hasan Uzun Petrol Ofisi’nde trafo odası alev aldı25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:16
  • Geçitkale ve Kaleburnu'ndaki yangınlar kontrol altına alındı25 Mayıs 2020 Pazartesi 08:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti