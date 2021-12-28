Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
1.897,13
Altın
671.06456
Dolar
11.6134
Euro
13.0906
Lefkoşa
9 °C
Mağusa
8 °C
Girne
12 °C
Güzelyurt
7 °C
İskele
8 °C
İstanbul
12 °C
Ankara
1 °C
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 28 Aralık 2021 Salı
Tesla’dan Video Oyunları İçin Yeni Karar
İşte CTP Piyangosu'nu kazanan numaralar
Almanya'da Koronavirüs Vaka Sayısı 7 Milyonu Aştı
Şimdi TDP zamanı
Daha Önce SpaceX’te Çalışıyorlardı, Şimdi Pizza Yapıyorlar
CTP 51 yaşında
Corona Virüsü Ruh Sağlımızı Bozdu: Antidepresan Kullanımı Artıyor
BDDK'dan 26 kişi hakkında suç duyurusu
ABD' de Uzmanlar Uyardı: Bambi Virüsü Tehdidi Ortaya Çıktı
Fatih Portakal: İstanbul’a kayyım atanması kayyım atanan diğer yerlere benzemez
İtalya’da Sıra Dışı Dava: Risotto Yüzünden Davalık Oldu
Mark Zuckerberg’in Olaylı Hawaii Evi Büyümeye Devam Ediyor
Rusya’da Zırhlı Taşıma Helikopteri Düştü
Güney'de günlük vaka sayısı 2 bine yaklaştı!
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
SEÇİM 2022
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
Omicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti
İşte CTP Piyangosu'nu kazanan numaralar
CTP 51 yaşında
Güney'de günlük vaka sayısı 2 bine yaklaştı!
2017 yılında ‘Lenf’ kanseri teşhisi konulan Aysel Metni hastalığını atlattığını açıkladı
Harmancı'dan İmamoğlu'na: "Halkın koruduğu hiçbir kale düşmez!"
Kıbrıs Rum Tüketici Derneği'nden Hellenic Bank ve Bank of Cyprus'un ücret ve harçlarda uygulayacağı büyük artışlara sert tepki
Alayköy' de Patlama: 2 Kişi Yaralı
Güney Kıbrıs'ta Randevusuz aşı merkezlerinde bugün ve yarın öğrencilerin aşılanmasına öncelik veriliyor
Sucuoğlu: 7 Bin Tl Yeterli Değil
LAÜ’de Diyetisyenlik Mesleği konuşuldu
Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 'ndan Üreticilere Önemle Duyrulur
El-Sen Başkanı Özkıraç: "Elektrik Kesintilerinin Tek Bir Nedeni Var, Aksa Jeneratörleri İşletmiyor”
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 28 Aralık 2021 Salı
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
28.12.2021 08:40
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 28 Aralık 2021 Salı
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 28 Aralık 2021 Salı
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 27 Aralık 2021
Merve Taşkın, Amsterdam Şehrindeki Seks Müzesi Çektirdiği Fotoğrafları
İşte Birbirinden İlginç Cinsel İlişki Kazaları
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 24 Aralık 2021
Diğer Haberler
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 28 Aralık 2021 Salı
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 28 Aralık 2021 Salı
İşte CTP Piyangosu'nu kazanan numaralar
İşte CTP Piyangosu'nu kazanan numaralar
Sibel Tatar: Son 4 Yıldır Binlerce Öğrencinin Dileğinin Gerçekleşmesini Sağlamak, Neşelerini Paylaşmak Mutluluk Verici
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Eşi Sibel Tatar, Girne Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nden Açıklama
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nden Açıklama
Sucuoğlu: 7 Bin Tl Yeterli Değil
Sucuoğlu: 7 Bin Tl Yeterli Değil
Akaryakıtta İndirime Gidiliyor
Akaryakıtta İndirime Gidiliyor
Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 'ndan Üreticilere Önemle Duyrulur
27 Aralık 2021 Pazartesi 17:16
El-Sen Başkanı Özkıraç: "Elektrik Kesintilerinin Tek Bir Nedeni Var, Aksa Jeneratörleri İşletmiyor”
27 Aralık 2021 Pazartesi 17:09
KKTC’de Geçtiğimiz Hafta 7 Yangın Meydana Geldi
27 Aralık 2021 Pazartesi 17:03
Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Patates Üreticileri Birliği Ve Ziraat Odası Heyetini Kabul Etti
27 Aralık 2021 Pazartesi 16:54
Başbakan Sucuoğlu, AA’nın “Yılın Fotoğrafları” Oylamasına Katıldı
27 Aralık 2021 Pazartesi 16:42
KTOS Salı Günü Eyleme Gidiyor
27 Aralık 2021 Pazartesi 16:38
Eski Kız Arkadaşını Darp Eden Zanlı Teminata Bağlandı
27 Aralık 2021 Pazartesi 16:24
Etimesgut Belediyesi, Belediyeler Birliği’ni Ziyaret Etti
27 Aralık 2021 Pazartesi 16:14
Cumhurbaşkanı Tatar, Kamu-Sen Ve Kamu-İş Başkanlarını Kabul Ederek Görüştü
27 Aralık 2021 Pazartesi 16:08
Güç-Sen Yarın Tam Gün Greve Gidecek
27 Aralık 2021 Pazartesi 16:00
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
Bir Kış Hatırası
Adem KAVAZ
Can Bonomo ile son kez Eurovizyon sahnesinde yer alan Türkiye 10 yıl aradan sonra yeniden yarışmaya dönecek mi?
Fırat Borak
Yerelden, Genele Planlama!
Erkut YILMABAŞAR
Bayrak tartışmaları ve ihalesiz işler!
Arif Alasya
2015 SONRASI VE AKINCI.
Ayşegül Garabli
SON ADIM..
Fatma Baysal
SURLAR İÇİ’NDE KOLAYDIR ÖLMEK
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
08:40 -
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 28 Aralık 2021 Salı
23:54 -
Tesla’dan Video Oyunları İçin Yeni Karar
23:48 -
İşte CTP Piyangosu'nu kazanan numaralar
23:31 -
Almanya'da Koronavirüs Vaka Sayısı 7 Milyonu Aştı
23:17 -
Şimdi TDP zamanı
23:08 -
Daha Önce SpaceX’te Çalışıyorlardı, Şimdi Pizza Yapıyorlar
23:04 -
CTP 51 yaşında
22:47 -
Corona Virüsü Ruh Sağlımızı Bozdu: Antidepresan Kullanımı Artıyor
22:31 -
BDDK'dan 26 kişi hakkında suç duyurusu
22:28 -
ABD' de Uzmanlar Uyardı: Bambi Virüsü Tehdidi Ortaya Çıktı
22:18 -
Fatih Portakal: İstanbul’a kayyım atanması kayyım atanan diğer yerlere benzemez
22:04 -
İtalya’da Sıra Dışı Dava: Risotto Yüzünden Davalık Oldu
21:52 -
Mark Zuckerberg’in Olaylı Hawaii Evi Büyümeye Devam Ediyor
21:39 -
Rusya’da Zırhlı Taşıma Helikopteri Düştü
21:24 -
Güney'de günlük vaka sayısı 2 bine yaklaştı!
FOTO GALERİ
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 27 Aralık 2021
Merve Taşkın, Amsterdam Şehrindeki Seks Müzesi Çektirdiği Fotoğrafları
İşte Birbirinden İlginç Cinsel İlişki Kazaları
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 24 Aralık 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KAYAD'dan "Kızımın hikayesi…"
Lefkoşa Küçükkaymaklı'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
KTAMS Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Erdoğan’dan uzun saçlı çocuğa: Ulan oğlum bu ne hal?
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 28 Aralık 2021 Salı
Sucuoğlu: 7 Bin Tl Yeterli Değil
Akaryakıtta İndirime Gidiliyor
Taner Ulutaş'tan mesajınız var!
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
ARUCAD
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.