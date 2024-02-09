Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
8993.12
Altın
2006.5
Dolar
30.6813
Euro
33.0767
Lefkoşa
9 °C
Mağusa
7 °C
Girne
11 °C
Güzelyurt
8 °C
İskele
7 °C
İstanbul
12 °C
Ankara
5 °C
Sağanak yağmur bekleniyor
İki kişi yasaklı göçmen ilan edildi!
Avukat Akan Kürşat güney Kıbrıs'ta mahkemeye çıkarılıyor
1 Milyon TL'lik büyük ikramiye: "61538" numaralı biletin
Tüp gaza zam!
Döviz güne nasıl başladı?
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 9 Şubat 2024 Cuma
Pistten çıkan uçağın kaptanı yardımcısını 'tehlikeli işler yapıyorsun' diye uyarmış
Rusya'da yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Putin dahil 4 aday yarışacak
Irak: ABD'nin saldırılara devam etmesi hükümeti koalisyonun misyonunu sonlandırmaya zorluyor
İsrail ateşkese 'hayır' dedi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu gezisinden eli boş döndü
Süper Lig tartışması: Fransa'nın bildirisine İspanya hariç 25 AB üyesinden destek
Tahsin Ozler Omonia ile profesyonel sözleşme imzaladı
Kktc U14 Karması, Adana Doruk Baskey Karşısında Mağlup Oldu
KKTC'de Trafik Denetimlerinde Yoğun Rapor: 423 Sürücüye İşlem Başlatıldı
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
SEÇİM 2022
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
Gazze’de kademeli ateşkes
1 Milyon TL'lik büyük ikramiye: "61538" numaralı biletin
Süper Lig tartışması: Fransa'nın bildirisine İspanya hariç 25 AB üyesinden destek
Tahsin Ozler Omonia ile profesyonel sözleşme imzaladı
Kktc U14 Karması, Adana Doruk Baskey Karşısında Mağlup Oldu
“Üstel köy gezilerinde ‘Taçoy kurultaydan çekilecek’ diyor, öyle bir şey yok”
Denizde bir ceset daha bulundu...
Ertuğruloğlu, Hakan Fidan ile görüştü
Gardiyanoğlu: 2024 yılı sosyal hizmet alanında atılım yılı olacak
Çalışma ön vizesiyle geldi, 788 gün kaçak kaldı!
652 Gün boyunca ülkede kaçak yaşadı!
Ercan'a iç çamaşırında uyuşturucu ile geldi!
Sokak ortasında palayla saldırdı!
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 9 Şubat 2024 Cuma
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
09.02.2024 08:45
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 9 Şubat 2024 Cuma
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 9 Şubat 2024 Cuma
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Kıbrıs Türk Basını 1 yıl sonra 6 Şubat Depremi'ni nasıl gördü
7 Yıllık Evli Olduğu Kocasını Açık Artırma Sitesinde Satışa Çıkardı
Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir?
Kendini Kaybetmiş 20 Noel Baba
Diğer Haberler
Sağanak yağmur bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, bölgenin bugün parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağını duyurdu.
İki kişi yasaklı göçmen ilan edildi!
Bakanlar Kurulu, halkı tehlikeye sokacak davranışları sebebiyle Liangyong Li ve Yun Wu'nun “yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verdi.
Avukat Akan Kürşat güney Kıbrıs'ta mahkemeye çıkarılıyor
Ocak ayı başında İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat, Güney Kıbrıs'a nakledildi. Kürşat bugün mahkemeye çıkarılacak.
1 Milyon TL'lik büyük ikramiye: "61538" numaralı biletin
8 Şubat 2024 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Murat Yayman tarafından satılan "61538" numaralı bilete isabet etti.
Tüp gaza zam!
Tüp gaza zam!
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 9 Şubat 2024 Cuma
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 9 Şubat 2024 Cuma
KKTC'de Trafik Denetimlerinde Yoğun Rapor: 423 Sürücüye İşlem Başlatıldı
08 Şubat 2024 Perşembe 16:52
KKTC'de Ani Ölüm Vakaları: Soruşturma Aşamasında
08 Şubat 2024 Perşembe 16:49
KKTC'de İkamet İzni Olmayanlar Tutuklandı: Yasal Süreç Başladı
08 Şubat 2024 Perşembe 16:47
Boğaziçi'nde Şiddet Olayı: Küfürlü Konuşma Uyarısı Ciddi Darpla Sonuçlandı
08 Şubat 2024 Perşembe 16:35
“Üstel köy gezilerinde ‘Taçoy kurultaydan çekilecek’ diyor, öyle bir şey yok”
08 Şubat 2024 Perşembe 16:09
Denizde bir ceset daha bulundu...
08 Şubat 2024 Perşembe 16:09
Trafik denetimlerinde 423 araç sürücüsü rapor edildi
08 Şubat 2024 Perşembe 15:50
Hasan Taçoy: Bana belden aşağı vurmaya çalışanlar var
08 Şubat 2024 Perşembe 15:37
Ertuğruloğlu, Hakan Fidan ile görüştü
08 Şubat 2024 Perşembe 15:33
Gardiyanoğlu: 2024 yılı sosyal hizmet alanında atılım yılı olacak
08 Şubat 2024 Perşembe 15:32
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
ŞİMDİ SADECE ANILARDIR BAF’TAN GERİYE KALAN
Ayşegül Garabli
“SAKINCALIYDI”
Adem KAVAZ
Can Bonomo ile son kez Eurovizyon sahnesinde yer alan Türkiye 10 yıl aradan sonra yeniden yarışmaya dönecek mi?
Fırat Borak
Yerelden, Genele Planlama!
Erkut YILMABAŞAR
Bayrak tartışmaları ve ihalesiz işler!
Arif Alasya
2015 SONRASI VE AKINCI.
Fatma Baysal
SURLAR İÇİ’NDE KOLAYDIR ÖLMEK
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
08:58 -
Sağanak yağmur bekleniyor
08:57 -
İki kişi yasaklı göçmen ilan edildi!
08:56 -
Avukat Akan Kürşat güney Kıbrıs'ta mahkemeye çıkarılıyor
08:49 -
1 Milyon TL'lik büyük ikramiye: "61538" numaralı biletin
08:48 -
Tüp gaza zam!
08:47 -
Döviz güne nasıl başladı?
08:45 -
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 9 Şubat 2024 Cuma
22:11 -
Pistten çıkan uçağın kaptanı yardımcısını 'tehlikeli işler yapıyorsun' diye uyarmış
21:10 -
Rusya'da yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Putin dahil 4 aday yarışacak
20:01 -
Irak: ABD'nin saldırılara devam etmesi hükümeti koalisyonun misyonunu sonlandırmaya zorluyor
19:11 -
İsrail ateşkese 'hayır' dedi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu gezisinden eli boş döndü
18:10 -
Süper Lig tartışması: Fransa'nın bildirisine İspanya hariç 25 AB üyesinden destek
17:47 -
Tahsin Ozler Omonia ile profesyonel sözleşme imzaladı
17:15 -
Kktc U14 Karması, Adana Doruk Baskey Karşısında Mağlup Oldu
16:52 -
KKTC'de Trafik Denetimlerinde Yoğun Rapor: 423 Sürücüye İşlem Başlatıldı
FOTO GALERİ
Kıbrıs Türk Basını 1 yıl sonra 6 Şubat Depremi'ni nasıl gördü
7 Yıllık Evli Olduğu Kocasını Açık Artırma Sitesinde Satışa Çıkardı
Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir?
Kendini Kaybetmiş 20 Noel Baba
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
Kılıçdaroğlu: Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan
Kılıçdaroğlu yeni video yayınladı: İlk turda bitirelim, haydi!
KAYAD'dan "Kızımın hikayesi…"
Lefkoşa Küçükkaymaklı'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 9 Şubat 2024 Cuma
Tüp gaza zam!
Döviz güne nasıl başladı?
Avukat Akan Kürşat güney Kıbrıs'ta mahkemeye çıkarılıyor
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
ARUCAD
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.