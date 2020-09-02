  • BIST 1.089
  • Altın 465,163
  • Dolar 7,3583
  • Euro 8,7385
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1455 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi

dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı?2 Eylül 2020 Çarşamba

» »
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı?2 Eylül 2020 Çarşamba
dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı?2 Eylül 2020 Çarşamba

dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı?2  Eylül  2020 Çarşamba

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar01 Eylül 2020 Salı 23:01
  • Özersay: ABD’nin kararı bölgenin istikrarı ve barışı açısından bir hayal kırıklığıdır01 Eylül 2020 Salı 23:00
  • Başbakan Tatar: ABD’yi bu yanlış karardan dönmeye davet ediyorum01 Eylül 2020 Salı 22:58
  • KKTC'de bugün 1455 test 8 pozitif vaka01 Eylül 2020 Salı 19:38
  • Bakan Pilli:Toplam 1455 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi01 Eylül 2020 Salı 19:38
  • Girne’de “Barışa Kulaç Atıyoruz” etkinliği düzenlendi01 Eylül 2020 Salı 18:42
  • Aracında ve iç çamaşırında uyuşturucu çıktı01 Eylül 2020 Salı 18:02
  • Girne’de sahtekarlıkla para temin eden şahıs mahkemeye çıktı01 Eylül 2020 Salı 17:59
  • UNITECYPRUSNOW’dan 1 Eylül Dünya Barış günü mesajı: Tek Yol Barış01 Eylül 2020 Salı 17:57
  • Erhürman, Furbol Federasyonu yöneticileriyle dışa açılmayı görüştü01 Eylül 2020 Salı 17:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti