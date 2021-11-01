Detay Gazetesi ne manşet attı? 1 Kasım 2021

Tartışmalı, skandallı UBP Kurultayı’nda üyenin sadece %52’si oy kullandı. Düşük katılma rağmen Dr. Faiz Sucuoğlu ilk turdan %50’yi geçmeyi başardı.

UBP’DE SUCUOĞLU DÖNEMİ!

ÜYENİN YARISI OY KULLANMADI

Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre'nin parti başkanlığına aday olduğu kurultayda, 8726 kişi oy kullandı. Oy kullanma oranı yüzde 52.94'de kaldı. 16 bin 484 üyenin oy hakkı olmasına rağmen iki günün sonunda rakam 8726 da kaldı. Kurultayın ilk gününde 3 bin 646 üye oy kullanmıştı...

“VİDEO SKANDALI” DAMGA VURDU

UBP Kurultayına 10 gün kala ortaya çıkan “skandal video” UBP Kurultayına damga vurdu. Başbakan Ersan Saner adaylıktan çekildi ve Dr. Faiz Sucuoğlu’nu suçladı. Hasan Taçoy Saner’in destekçilerin de oyunu aldı. Saner hukuk mücadelesi sürdüreceğini de açıkladı.

İLK TURDAN BİTTİ, GÖREV SUCUOĞLU’NUN

UBP kurultayında Dr. Faiz Sucuoğlu oyların %50’sinden fazlasını ilk turdan alarak UBP Genel Başkanı seçildi. Dr. Faiz Sucuoğlu’na Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini vermesi de bekleniyor. Sucuoğlu’nun öncelikle HP ile hükümet kurmayı deneyeceği belirtiliyor.