Detay WhatsApp ve VİBER hattı devrede...

DETAY KIBRIS, en kolay yoldan bize erişmeniz için Vatandaş Gazeteciliği kanallarını geliştiriyor.

Detay WhatsApp ve VİBER hattıda devrede...

Artık DETAY KIBRIS’a haber önerilerinizi, ihbarlarınızı ve düşüncelerinizi kolayca ulaştırabilirsiniz.

Bunun için tek yapmanız gereken karşılaştığınız olayları ya da şikayetçi olduğunuz konuları video veya fotoğraf olarak kaydedip 0533 877 79 79 numaralı whatsapp veya viber hattına yollamanız yeterli.

Gönderdiğiniz videolar ve fotoğraflar tarafımızdan değerlendirilip haberleştirilecek…

Bize ulaşmak için aşağıdaki yollardan herhangi birini seçebilirsiniz.



• 0533 877 79 79 numaralı WhatsApp Hattı ile

• detaywebeditor@gmail.com veya haber@detaykibris.com mail adresi ile

• 0392 444 79 79 numaralı telefondan veya numaradan 0533 877 79 79 Viber yolu ile “Gönüllü muhabir” olmak isteyen herkese sayfalarımız açık.

• facebook.com/detaygazetesi sosyal medya hesabımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz.

Görüşlerinizi, eleştirilerinizi, çevrenizde gördüğünüz, duyduğunuz haberleri, çektiğiniz fotoğrafları bize gönderin, değerlendirmeden sonra www.detaykibris.com da yayınlayalım.

WhatsApp ve Viber hattı ile video ve fotoğraflarınızı en kolay yoldan eriştirebilirsiniz.