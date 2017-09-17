Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Detay Gazetesi'nin 16.09.2017 tarihli manşeti şöyle;

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, eğitim altyapısına bu yıl 20 milyon TL’lik bütçe çıkarıldığını belirterek ders yılı başlamadan önce tamamlanması öngörülen çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını, diğerlerinin de eğitimi aksatmadan eğitim yılı içinde tamamlanacağını söyledi.

OKUL ZİLİ FARKLI SAATLERDE ÇALACAK

Bakanlar Kurulu’nun aldığı mesai saatlerinin 6 ay içinde 4 kez değiştirilmesi kararının ardından okul zilinin de farklı dönemlerde farklı saatlerde çalacağı açıklandı. Buna göre yeni eğitim yılına Pazartesi günü başlayacak ilkokullarda dersler saat 8.00’de, orta dereceli okullarda ise 7:55’te başlayacak. İlkokullar 12.40’ta, ortaokul ve liseler ise 13.05’te paydos edecek. Bu uygulama 18 Eylül’den 30 Ekim’e kadar devam edecek.

30 EKİM’DEN SONRASI BELLİ DEĞİL

30 Ekim’den itibaren okulların başlama ve bitiş saatleri ise henüz belli değil. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berovadün yaptığı basın toplantısında ‘Suudi saati’ diye anılan uygulama ve okul saatleriyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, 30 Ekim sonrası okul saatlerinin daha sonra belirleneceğini söyledi. Berova “Muhtemelen yarım saatlik bir oynama olacak” dedi.

SAAT DEĞİŞİKLİĞİ JET-LAG’A SEBEP OLUYOR

Bakan Berova, geçen yıl yaşanan olumsuzluklara rağmen ‘kışta da yaz saati’ uygulamaktan neden vazgeçilmediğine dair soruya karşılık, Bakanlar Kurulu’nun bu yönde karar aldığını belirtti. Bir hekim olarak ‘saat değişikliklerinin insanlarda jet-lag’a sebebiyet verdiğini’ söyleyen Berova, çalışanların işten çıkış saatlerinin gün ışığında olmasının sağlık bakımından önemli olduğunu söyledi.

Bakan Berova, bu yıl devlet okullarında ilk kez güneş enerjisi ile elektrik üretileceğini ve bu amaçla açılan ihalenin 20 Eylül’de tamamlanacağını, projenin de ekim sonu hayata geçeceğini açıkladı.

Ders kitaplarının ve eğitim programlarının KKTC’de yazıldığını belirten Özdemir Berova, öğretmen kadrolarının da artırıldığını bildirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova, pazartesi günü başlayacak 2017-18 eğitim yılıyla ilgili hazırlık ve çalışmalarını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Bakan Berova’nın yanı sıra Müsteşar Rauf Ataöv, Bakanlık Müdürü Ali Nizam ve daire müdürleri katıldı.

Bakan Berova, yeni eğitim yılının pazartesi günü 4 bin öğretmen ve 50 bin öğrenci ile başlayacağını belirterek, herkese başarılar diledi.

Berova, okullara yönelik altyapı iyileştirmesi planlarına bir yıl önce başlandığını, bunların bir kısmının okul yılı başlamadan önce, bir kısmının da okul yılı devam ederken eğitime engel olmayacak şekilde yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Bakan Berova, taşımacılık konusunda da KAR-İŞ ile protokol imzalama aşamasında olduklarını belirtti.

“GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANILACAK”

Kamu okullarında ilk kez güneş enerjisi ile elektrik üretileceğini dile getiren Berova, projenin bu yıl ihalesinin tamamlanacağını açıkladı.

Berova, ihalenin 20 Eylül’de tamamlanacağını ve Ekim sonu projenin hayata geçeceğini kaydetti.

Projeden mutluluk duyduklarını söyleyen Berova, hedeflerinin tüm okullara yaygınlaştırma olduğunu ifade etti.

“KİTAPLAR KKTC’DE YAZILIYOR”

Temel Eğitimi Geliştirme Projesi ile ilgili bilgi veren Berova, eğitim programlarının ve ders kitaplarının KKTC’de yazılmasını öngören projenin bu yıl ikinci kademesinin uygulanacağını belirtti.

Berova, uygulamanın ilk kez geçen yıl 1, 4 ve 6. sınıflarda başladığını, bu yıl 2, 5 ve 7. sınıflarla devam edip, gelecek yıl 3 ve 8. sınıfların da sisteme entegre edilmesiyle tüm müfredatların KKTC’de yazılmış olacağını vurguladı.

“DENETMEN EKSİKLİĞİ GİDERİLECEK”

Okullarda müfettiş eksikliği bulunduğuna işaret eden Berova, yapılan sınavlarla üç denetmenin sisteme entegre edildiğini belirtti.

Denetmen alımının süreceğini dile getiren Berova, 25 denetmen alımı için yetki alındığını ve son aşamaya gelindiğini kaydetti.

“ÖĞRETMEN KADROLARI”

İlköğretimde öğretmen kadrosunun artırıldığına işaret eden Berova, 1430 olan sayının 1530’a yükseltildiğini kaydetti.

Özel eğitim öğretmenliği alanında da 2010 yılından beri ilk kez münhal açıldığını ve öğretmen alındığını söyleyen Berova, sayının daha da artırılacağını belirtti.

Berova, öğretmen nakil süreçlerinin meşakkatli olduğunu söyleyerek, sistemin standartlaşması, nakillerin hızlı yapılması konusunda yasa ve tüzük değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu, buna yönelik ön çalışma yaptıklarını kaydetti.

Mesleki eğitime yönelik proje hazırlandığını söyleyen Bakan Berova, bu projenin sonuçlandırılmasının hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

“E-OKUL PROJESİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova, “E-Okul Projesi” ile ilgili bilgi vererek, verilerin internet ortamında daha kolay ulaşılır hale geleceğini söyleyerek, bundan, hem veliler hem de planlama yapanların yarar sağlayacağını vurguladı.

Berova, proje hayata geçtiği zaman velilerin öğrencilerin başarı ve başarısızlıkları ile devam ve devamsızlıklarını online olarak takip edebileceklerini belirtti.

“ÜNİVERSİTE ÖN İZİN YETKİSİ MECLİS’TE”

Yüksek öğrenim sektörüne de değinen Berova, bu alanın ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Göreve geldiği tarihten beri yeni üniversite açılmasına yönelik hiç izin verilmediğini anlatan Berova, Yüksek Öğrenim Yasası’nın Meclis’ten geçirildiğini anımsatarak, yasada yeni üniversite açma ön izni yetkisinin Meclis’e verildiğini belirtti.

Berova, üniversitelerin kalitesinin artırılmasına yönelik destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

Ülkeye öğrenci olarak gelen ancak aktif olmayanlara yönelik önlem alındığını ifade eden Berova, buna yönelik genelgenin yayımlandığını kaydetti.

Berova, YÖDAK’ın yapısının da güçlendirildiğini belirtti.

NİZAM

Bakanlık Müdürü Ali Nizam, okullardaki altyapı çalışmalarına değindi.

Altyapısı eğitim yılı başlamadan önce bitirilmesi hedeflenen okullardaki çalışmaların yüzde 80 oranında tamamlanarak, 11 milyon 550 bin TL harcandığını söyleyen Nizam, eğitim yılı içinde eğitimi engellemeden devam edecek çalışmalara ise yaklaşık 4 milyon TL harcanacağını söyledi.

Güneş enerjisi ile elektrik üretilecek ilk kamu okulunun 23 Nisan İlkokulu olacağını dile getiren Nizam, ihaleye çıkıldığını kaydetti.

DAĞSEVER

Talim Terbiye Dairesi Müdürü Havva Dağsever de Temel Eğitimi Geliştirme Projesi ile ilgili bilgi verdi.

Dağsever, eğitim programlarının ve ders kitaplarının KKTC’de yazılmasının önemine vurgu yaparak, eğitim yılının kitap ve kırtasiye eksiği olmadan başlayacağını kaydetti.

Dağsever, açık lise projesinin de hazırlanmakta olduğunu belirtti.

TAŞKIN

Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı İley Taşkın, üç denetmenin göreve başladığını söyleyerek, 25 kişinin daha göreve başlayacağını kaydetti.

Taşkın, baş denetmen kadrosunu da doldurma hazırlığı içinde olduklarını ifade etti.

BAŞKAN

İlköğretim Dairesi Müdür Vekili Hakkı Başkan, kadro sayılarının artırıldığını, yönetici kadrolarının atandığını söyledi.

Başkan, 40 münhal açıldığını belirterek, münhal artırımı ile ilgili çalışma yürüttüklerini, özel eğitim alanında da öğretmen alındığını kaydetti.

YALYALI

Genel Orta Eğitim Dairesi Müdür Vekili NahideYalyalı, nakil süreci ile ilgili bilgi verdi.

Yalyalı, beklenenin üzerinde bir öğrenci artışı olduğunu belirterek, özellikle üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısının arttığını, bunu karşılamaya yönelik tedbirlerin alındığını kaydetti.

ŞİRKET

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Aytunç Şirket, öğrenci sayısında bu yıl yüzde 6 artış yaşandığını, hedeflerinin sayıyı artırmak olduğunu belirtti.

Aytunç, Lefkoşa Mesleki Eğitim Projesi’yle ilgili de detaylı bilgi verdi.

DOĞAÇ

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Ersin Doğaç da E-Okul Projesi ile ilgili teknik bilgi verdi.

Doğaç, günümüzün bilgi çağı olduğunu belirterek, bilgilerin elektronik ortama aktarılmasının önemini vurguladı.

ÖZTÜRKLER

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, ülkede 16 üniversitenin öğrenci kabul ettiğini, 2005 yılından beri ilk kez Yüksek Öğrenim Yasası’nın geçtiğini ve üniversite açma izni yetkisinin Meclis’e devredildiğini kaydetti.

YÖDAK Yasası’nın güçlendirildiğini dile getiren Öztürkler, üniversitelerin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Öztürkler, Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın onayı ile YÖK ve YÖDAK’ın üniversiteleri denetleyeceklerini belirtti.