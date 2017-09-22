Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Detay Gazetesi'nin 22.09.2017 tarihli manşeti şöyle;

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin gerekçe göstermeden keyfi biçimde yurttaşlık dağıtmaya devam ettiğini belirterek, yargıya başvuracağını bildirdi.

CTP’den yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu tarafından verilen yurttaşlıkların gerekçelerinin Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik çağrılara karşın hükümetin, herhangi bir gerekçe göstermeksizin Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinden hareketle keyfi biçimde, istisnai yurttaşlık dağıtmaya devam ettiğini savunuldu.

Açıklamada, Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (B) bendine göre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sanayi, ticaret, turizm, sosyal ve ekonomik alanlarda yatırım yapmış olan veya bilim, teknik, siyaset veya kültür alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmet verebilecek kişilerin”; (C) bendine göre ise “yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulu’nca zorunlu görülenlerin” Bakanlar Kurulu kararıyla yurttaşlığa alınabileceği anımsatıldı.

İyi İdare Yasası’nın 17’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının da, “idari işlemlerin gerekçeli olarak yazılacağını” düzenlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Buna karşın Bakanlar Kurulu, yurttaşlığa alınan kişilerin yurttaşlığa alınmasının hangi gerekçelerle ‘zorunlu görüldüğünü’ veya bu kişilerin hangi gerekçelerle KKTC’ye (B) bendinde belirtilen hizmetleri verdiğini veya vereceğini ne Resmi Gazete’deki kararlarda belirtmiş, ne de kamuoyuna açıklamıştır…”

CTP’nin defalarca, belirli bir sürenin üzerinde çalışma izniyle ülkede bulunan kişilere, belirlenecek yurttaşlık politikası çerçevesinde, adalet ve eşitlik ilkelerine uygun olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından, en fazla mühüre sahip olanlardan en az mühüre sahip olanlara doğru sırayla yurttaşlık verilmesi gerektiğini açıkladığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Buna karşın hükümet bu yolu değil, hiçbir süre gözetmeksizin Bakanlar Kurulu kararıyla, üstelik gerekçesiz, dolayısıyla keyfi biçimde yurttaşlık dağıtmaya devam etmeyi ve yirmi yılın üzerinde çalışma izniyle ülkede bulunan kişilere dahi yurttaşlık vermezken, dilediği kişilere Bakanlar Kurulu kararıyla yurttaşlık dağıtmayı tercih ediyor.”

Açıklamada, “Bu işlemlerle ilgili, rüşvetten çıkar ilişkilerine ve kişisel ilişkilere kadar çeşitli iddialar kamuoyunun gündemine gelmişken hükümet, gerekçeleri açıklayıp bu iddiaları yalanlama yoluna dahi gitmemiş, adeta bu ülkede kimseyi dikkate almadığını, yurttaşlığı bir hak olarak değil bir lütuf olarak gördüğünü ortaya koyacak biçimde ulufe dağıtır gibi yurttaşlık dağıtmaya devam etmiştir” ifadelerine de yer verildi.

Yurttaşlık işlemlerinin hukuka uygun biçimde yapılmasının, tüm KKTC vatandaşlarının haklarının ve iradelerinin korunmasının gereği olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu hukuk dışı, keyfi, hiçbir meşruiyet kaygısı taşımayan uygulamalar seçimler yaklaştıkça artmış ve bardağı da, sabırları da taşırmıştır” denildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Bu şartlar altında hükümete, demokrasinin ve hukukun sınırları içinde kalmak zorunda olduğunu hatırlatmak için yargı yoluna başvurmak dışında başka bir yol kalmamıştır. CTP, bu düşüncelerle çalışmalarını başlatmıştır ve en kısa süre içerisinde tamamlayacaktır. Bu ülkeyi yönettiğini zannedenlerin hukuka aykırı işlemlerinin ve yolsuzluklarının hesabı sorulacak, ‘yapanın yanına kar kalır’ anlayışıyla adeta ülkenin sahibiymişçesine vatandaşlığı bir hak olmaktan çıkarıp, dağıtılan bir ulufeye dönüştürenler bu hesabı bugün de, yarın da vereceklerdir.”