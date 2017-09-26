Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Detay Gazetesi'nin 26.09.2017 tarihli manşeti şöyle;

Bakanlar Kurulu’ndan “bu kez” yeni vatandaşlık çıkmadı!!

Hükümete gelmelerinin ardından neredeyse her hafta belirli sayıda vatandaşlık verilmesi kararı üreten Bakanlar Kurulu toplantısının dünkü oturumunda yeni vatandaşlık onayı verilmemesi dikkat çekti. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta yaşanan “vatandaşlık krizi” sonrasında halkın farklı kesimlerinin yanı sıra UBP’nin muhalif kanadı da verilen vatandaşlıklar konusunda tepkilerini açıkça ortaya koymuştu.

Yaklaşık iki saat süren dünkü oturum sonrasında basına açıklamalarda bulunan Başbakan Özgürgün, Bakanlar Kurulu toplantısında öğretmenlerin hazırlık ödeneğinin Eylül ayı maaşlarıyla birlikte ödenmesi kararı ürettiklerini belirtti. Özgürgün bunun yanı sıra alkol ve tütün ürünleri dışında tax-free uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, öğretmenlerin hazırlık ödeneğinin, eylül ayı maaşları ile birlikte ödeneceğini açıkladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, öğretmenlerin hazırlık ödeneğinin, eylül ayı maaşları ile birlikte ödeneceğini açıkladı.

Taxfree uygulamasıyla ilgili düzenlemeler içeren ve uygulamayı özel şirketlere de açan “İhracat İstisnası Tüzüğü” de Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında onaylandı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu dün yaklaşık iki saat süren bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Özgürgün, alınan kararlarla ilgili bilgi verdi.

“TAX FREE”

“İhracat İstisnası Tüzüğü”nün görüşülerek onaylandığını söyleyen Özgürgün, bilinen uygulamanın taxfree uygulaması olduğunu belirtti.

Özgürgün, “Yabancı ülkede ikamet eden kişilerin pasaport, kimlik veya benzeri seyahat belgesi ile KKTC’de 3 aydan uzun kalmamaları halinde, yabancı uyruklu öğrenci ve öğretim görevlileri ise 6 aydan uzun kalmamaları halinde istisnadan faydalanabilecekler” dedi.

Tütün ürünlerinin ve alkollü içkilerin kapsam dışında olduğunu dile getiren Özgürgün, “Taxfree uygulamasına dahil olmak isteyen satıcı firmalar, -ki daha önce bu devlet tarafından yapılmaktaydı şimdi ülke içerisindeki firmalar tarafından da yapılabilecek- Vergi Daireleri’ne müracaat ederek haktan faydalanabilecek” diye konuştu.

Özgürgün, uygulamanın, ekonomiye hareket ve devinim getirmesinin beklendiğini, olumlu bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nun öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin eylül ayı maaşları ile birlikte ödenmesi konusundaki çalışmasını tamamlandığını da belirten Özgürgün, hazırlık ödeneğinin eylül ayı maaşları ile birlikte ödeneceğini kaydetti.

“İHRACAT İSTİSNASI TÜZÜĞÜ” NELER GETİRİYOR?

Öte yandan TAK muhabirinin Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı’dan aldığı bilgiye göre, halen yürürlükte olan ancak uygulanmayan taxfree ile ilgili yeni tüzük, uygulamanın özele açılmasını düzenliyor.

Halihazırda devlet eliyle yürütülen işlemler, tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi Gelir ve Vergi Dairesi’nden yetki belgesi almış satıcı firmalar veya aracı firmalar aracılığıyla yapılabilecek.