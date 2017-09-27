Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Detay Gazetesi'nin 27.09.2017 tarihli manşeti şöyle;

Eğitimden sağlığa, trafikten çevreye kemikleşmiş sorunların içinde yaşamaya çalıştığımız adamıza, şimdi de Türkiye’de Mobese olarak bilinen bizlere Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) adı altında sunulan gözetleme sistemi uygulaması getiriliyor! Daha önce trafikteki tüm ölümlü kazaların önüne geçileceği iddiasıyla ülkenin birçok farklı yerine yerleştirilen trafik kameralarının ardından, Gözetleme sisteminin de ülkemizdeki güvenliğin sağlayacağı iddiasını taşıyor!

Çözüm ve yatırım bekleyen onlarca ciddi soruna rağmen dün Ankara’da İçişleri Bakanları düzeyinde imzalanan protokol ile varılan anlaşma gereği ülkenin 169 noktasına gözetleme kameraları yerleştirilmesi öngörülüyor. Kimin önceliği olduğu bilinmeyen Gözetleme sistemi için ise tam 52 milyon TL harcanacağı bildirildi.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol doğrultusunda, KKTC'ye "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi" kurulacak.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC'de Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü", Türkiye İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen törenle imzalandı.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada, KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren'le çok hayırlı bir protokole imza attıklarını belirtti.

Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından KKTC'de kurulacak KGYS ve sınır kapılarına yapılacak güvenlik arttırıcı çalışmalara ilişkin protokolün 8 Eylül 2017'de Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve İçişleri Bakanlığı ile karşılıklı olarak imzalandığını anımsatan Soylu, "Dün de bu projeyi hayata geçirecek hükümetler arası iş birliği protokolü imzalandı. Ülkeler arasında imzalanacak protokollerin yürürlüğe girmesini takiben yaklaşık maliyetler nihai halini alacak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı aracılığıyla ASELSAN bu çalışmaları Türkiye'de yürüttüğü gibi KKTC'de de yürütecektir." diye konuştu.

"KKTC'YE BAKIŞIMIZ FARKLI"

Soylu, KKTC'ye 80 milyon Türk vatandaşı gibi kendisinin de farklı bir bakışı bulunduğunu ifade ederek, "Kıbrıs'ın tarihine, insanlarına ve eşsiz güzelliklerine ayrı bir sevgi ve muhabbet duyuyoruz." dedi.

169 NOKTAYA

KGYS ile Türkiye'de başarılı sonuçlar elde edildiğine işaret eden Soylu, KKTC'de de 169 noktaya kurulacak sistem için 52 milyon liralık yatırım yapılacağını bildirdi.

ÖNCE GİRNE, LEFKOŞA…

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de işbirliği protokolünün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çalışmalarımız önce Girne ve Lefkoşa, daha sonra diğer 4 kentte olmak üzere devam edecektir." bilgisini verdi.

“134 MİLLETTEN İNSAN VAR”

KKTC'de, eğitim ve çalışmak için gelenlerle birlikte 134 milletten insan bulunduğunu anlatan Evren, yaşama alışkanlıklarında meydana gelen değişikliğin MOBESE kameralarının kurulmasını gerekli hale getirdiğini söyledi.

Evren, KKTC'ye verilen destek dolayısıyla Türkiye'ye ve tüm yetkililere teşekkür etti.