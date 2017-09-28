Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Detay Gazetesi'nin 28.09.2017 tarihli manşeti şöyle;

Yaz saati uygulaması için Türkiye'de Danıştay Dava İdareleri Kurulu'ndan yürütmeyi durdurma kararı geldi.

Yaz saati uygulamasında yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararda Türkiye Bakanlar Kurulu'na verilen yetkinin bir defaya mahsus uygulanabileceği gerekçesiyle verildiği açıklandı. Bu karar sonrasında geçtiğimiz haftalarda tüm tepkilere rağmen Türkiye’deki uygulamanın sıkı sıkıya takip edileceğini açıklayan UBP-DP koalisyon hükümetinin uygulama konusundaki ısrarlı tutumu da deyim yerindeyse yine “havada kalmış” oldu.

Kıbrıs merkezli kararlar alma konusundaki noksanlıklarıyla tüm kesimlerden tepkiler alan UBP-DP koalisyon hükümetinin, Türkiye Danıştay Kurulu’nun bu kararı sonrasında nasıl bir tavır takınacağı ve ne gibi açıklamalar yapılacağı merak ediliyor. Türkiye Danıştay Kurulu’nun kararı, Kıbrıs’taki yöneticilerin karar üretmek için başka otoritelere bağlı olması durumunda, kendi halkları nezdinde ne gibi durumlara düşmekten kaçınamayacaklarını da bir kez daha kanıtlamış oldu.

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe KKTC'de de yürürlüğe giren yaz saati uygulaması için Türkiye'de Danıştay Dava İdareleri Kurulu'ndan yürütmeyi durdurma kararı geldi.

Gün Işığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta yaz saati uygulanması hakkında Türkiye'de açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

27 Mart 2017 gününden itibaren uygulanmaya başlanan ve her yıl uygulanacak olan yaz saati uygulamasında yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararda Türkiye Bakanlar Kurulu'na verilen yetkinin bir defaya mahsus uygulanabileceği, gerekçesiyle verildiği açıklandı. Kararda, Bakanlar Kurulu'nun ilgili düzenleme için süreklilik arz edecek şekilde kullanılması yönünde bir yetki verilmediği hatırlatıldı.

HÜKÜMET ZOR DURUMDA KALDI

Türkiye Danıştay Dava İdareleri Kurulu'nun verdiği kararın Türkiye’deki yankıları devam ederken, Yaz saati uygulaması konusunda Türkiye’nin kararına bağlı kalınacağını açıklayan UBP-DP koalisyon hükümeti de oldukça zor bir durumda kaldı.

Sendikalar, Sivil Toplum Örgütleri ve siyasi partilerin saat uygulaması konusundaki direnişi yükseltme çalışmaları yaptığı bir dönemde Türkiye’de alınan karar sonrasında verdikleri karar bağlamında “havada kalan” UBP-DP koalisyon hükümetinin bu konuda nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyor.