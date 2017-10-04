Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün geçtiğimiz günlerde sarf ettiği “ülkedeki ekonomik sıkıntılar aşıldı” şeklindeki açıklamasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Muhalefet kanadında yer alan birçok siyasi parti başkanı dün Özgürgün’ü bu açıklamasından ötürü “Harikalar diyarında” yaşamakla ve halkın büyük çoğunluğuyla dalga geçmekle suçladılar. Bu arada dünkü meclis oturumunda hükümetin icraatlarını eleştiren Erhürman ile Denktaş arasında sert bir tartışma yaşandı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Başbakan Özgürgün'in 'harikalar diyarında' olduğunu betimlemesini yaparak, Özgürgün’ün açıklamasıyla ilgili "ya yalan söylüyor ya da hiçbir şey bilmiyor" diyerek tepki gösterdi.TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, Başbakan’ın softa şaşırtmacası yapmaya çalıştığını belirterek, son dönemlerde ülkedeki ekonominin iyiye gittiğine yönelik açıklamalarda bulunan hükümet yetkililerinin halkın büyük çoğunluğuyla dalga geçtiklerini ifade etti.

Detay Kıbrıs

UBP-DP hükümet yetkililerinin son dönemlerde ekonomi başta olmak üzere birçok hayati konuda her şeyin yolunda gittiği yönünde yaptıkları açıklamalar halkın tepkisi çekmeye devam ediyor. Özellikle Başbakan Özgürgün’ün geçtiğimiz günlerde “ülkedeki ekonomik sıkıntılar aşıldı” şeklinde yaptığı açıklamaya gösterilen sert tepkiler dün çığ gibi büyüdü.

Bir önceki gün meclis dışında olan Halkın Partisi tarafından gündeme getirilen açıklama, dün muhalefet parti başkanlarının gösterdiği sert tepkilerle daha da büyüdü.

Erhürman: "Ya yalan söylüyor ya da hiçbir şey bilmiyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, Başbakan Özgürgün'in 'harikalar diyarında' olduğunu ifade ederek, "ülkede hiçbir ekonomik sıkıntı kalmadı, devletin borcu yok" şeklindeki açıklamayla ilgili "ya yalan söylüyor ya da hiçbir şey bilmiyor" diyerek tepki gösterdi.

Erhürman, açıklamasının devamında, "Birincisi de olsa çok kötü tabii ama korkarım gerçek ikincisi!!!" dedi.

Özyiğit: Toplumun büyük çoğunluğuyla dalga geçiyorlar”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Ülkede hiçbir ekonomik sıkıntı kalmadı” diyen Başbakan Hüseyin Özgürgün ile “Fert başına düşen yıllık ortalama milli gelir 14-15 bin dolar oldu” söyleminde bulunan Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ı “toplumun büyük çoğunluğu ile dalga geçmekle” suçladı.

Ekonomiye ilişkin resmi veriler ile son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarının ülkedeki ekonomik krizin yaygınlaşarak derinleştiğini, 2017 yılı ilk 6 aylık enflasyon rakamlarının son 9 yılın en yüksek enflasyon rakamlarına ulaştığını savunan Özyiğit, enflasyonun yıl sonunda ise 2 haneli rakamları geçeceğini, toplumun fakirleştiğini, borcunu ödeyemeyen kişi sayısı ile alacak-verecek ve karşılıksız çek davalarının arttığını ortaya koyduğunu belirtti.

HP'DEN DE TEPKİ GELMİŞTİ

Halkın Partisi (HP) Ekonomi Çalışma Grubu da geçtiğimiz akşam konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulunarak, Başbakan’ın "ekonomik sıkıntılar aşıldı" şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ve Başbakan’ın da hayal dünyasında yaşadığını vurgulamıştı.

ERHÜRMAN İLE DENKTAŞ ARASINDA SERT TARTIŞMA!

Dün gerçekleşen meclis oturumunda UBP-DP koalisyon hükümetinin icraatlarını eleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş arasında sert bir tartışma yaşandı.

Özellikle geçtiğimiz haftalarda basına yansıyan istisnai vatandaşlık skandalı sonrasında UBP-DP koalisyon hükümetinin bu konudaki kararlarının yasadışı olduğunu söyleyen Erhürman’a Başbakan Yardımcısı Denktaş’ın, “verdik, vermeye de devam edeceğiz, VE-RE-CE-ĞİZ!” sözleriyle cevap verdi. Bunun ardından Erhürman yeniden kürsüye gelerek Denktaş’a, “Siz yasaların üzerinde değilsiniz, siz bu halkın ve ülkenin sahibi değilsiniz, ne istersem yaparım, yapmaya da devam edeceğim diyemezsiniz. Yetti bu memleketin sizden çektiği artık. Artık bu şansı bulamayacaksınız” dedi.