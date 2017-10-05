Detay'ın manşetinde bugün ne var?

05.10.2017 tarihli manşet şöyle;

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, UBP-DP koalisyon hükümetinin Kuzey’de yaşayan Rum ve Maronitlere gönderilen ihtiyaç malzemelerinden gümrük vergisi alınması kararı ve bu girişimin başrolünde olduğunu bilinen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun son günlerde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Akıncı, Rum ve Maronitlere yapılan yardımdan vergi alınması konusunda hükümet yetkilileriyle görüşme talebinin de dikkate alınmadığını açıkladı

İki taraf arasındaki ilişkileri gerginleştirmeye çalışmanın anlamsızlığına dikkat çeken Akıncı, bu tür davranışların kendi ayağımıza kurşun sıkmak anlamına geleceğini vurgulayarak, Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Ertuğruloğlu’nun son dönemlerde yaptığı açıklama ve girişimlerinin tamiri zor yaralar açmaya devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetin, BM araçlarıyla KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitler’e ulaştırılan ihtiyaç maddelerinden gümrük vergisi alınması kararını eleştirerek “Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun tavırlarının tamiri zor yaralar açmaya devam ettiğini” belirtti.

Vergi kararının ertelenmesi ve konunun Cumhurbaşkanlığı’yla ortak toplantıda değerlendirilmesi talebinin dikkate alınmadığını açıklayan ve bunu eleştiren Akıncı, “Bu tür kararlar kendi ayağımıza kurşun sıkmaktan farksızdır” dedi.

Kıbrıs’ta müzakereler başarısızlıkla sonuçlansa da çözüm ihtiyacının devam ettiğine işaret eden Akıncı, “2003’te iki taraf arasında geçişler kolaylaştırıldıktan sonra, 1975’teki koşulların artık var olmadığı bir gerçek olmakla birlikte, yapacak başka iş kalmamış gibi, gönderilen gıda ürünlerinden vergi talep etmek, ortamı daha da kötüleştirmekten başka bir işe hizmet etmeyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin aldığı bir kararla, yıllardır sürmekte olan bir uygulamayı dün sonlandırdığını öğrendiklerini belirterek, BM araçlarıyla KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitler’e ulaştırılan ihtiyaç maddelerinden gümrük vergisi alınmasını öngören bu kararın ertelenmesi ve Cumhurbaşkanlığı ile ortak bir toplantıda konunun değerlendirilmesi talebinin dikkate alınmadığını bildirdi.

“Maalesef bu konuda Başbakan ve Başbakan Yardımcısı ile yaptığım görüşmeler olumlu bir sonuç yaratmamıştır” diyen Akıncı, bazı konulara dikkat çekmek istediğini belirterek görüşlerini 6 maddede sıraladı.

“MÜZAKERELER BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANSA DA ÇÖZÜM İHTİYACI ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereler Crans Montana’da başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da, adamızda karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm ihtiyacı ortadan kalkmış değildir” vurgusu yaparak, sorun devam ettikçe, çözüm ihtiyacı ve arayışının da süreceğini belirtti. Akıncı, “Her koşulda bu adada iki toplum arasında barış içinde yaşamanın yollarını bulmak, hepimizin ortak sorumluluğu olmaya devam etmektedir” dedi.

“İLİŞKİLERİ DAHA DA GERGİNLEŞTİRECEK DAVRANIŞLARDAN KAÇINMAK GEREK”

Bu çerçevede ve özellikle müzakere olmayan bir ortamda, ilişkileri daha da gerginleştirecek davranışlardan kaçınmak gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“YAPACAK BAŞKA İŞ KALMAMIŞ GİBİ…”

“2003’te iki taraf arasında geçişler kolaylaştırıldıktan sonra, 1975’teki koşulların artık var olmadığı bir gerçek olmakla birlikte, yapacak başka iş kalmamış gibi, gönderilen gıda ürünlerinden vergi talep etmek, ortamı daha da kötüleştirmekten başka bir işe hizmet etmeyecektir.



Akıncı, “2003’te kapıların karşılıklı geçişlere açılmasından sonra, KKTC’de adına artık ‘mahsur’ denebilecek insanların olmadığı bir gerçektir” diyerek bu nedenle 1975’te yapılan 3. Viyana Antlaşması’nın yorumlanmasında Rum tarafı ve BM ile yeni bir anlayış geliştirmek için uzlaşma aramanın yanlış olmadığını kaydetti ve “Ne var ki böylesi bir uzlaşma sağlanmadan tek taraflı bir kararla var olan bir uygulamayı ortadan kaldırmak da doğru değildir” diye ekledi.

“BU TÜR KARARLAR KENDİ AYAĞIMIZA KURŞUN SIKMAKTAN FARKSIZ”

Akıncı açıklamasında şunları da belirtti:

“Kıbrıs sorunu bağlamında tüm ilgili çevreler Kıbrıs Türk tarafının süreçteki yapıcı yaklaşımlarını takdirle karşılamaktayken, bu tür kararlar kendi ayağımıza kurşun sıkmaktan farksızdır. Rum tarafının son günlerde Kıbrıs Türk halkını hor gören, küçümseyen, azınlık olarak tanımlayan çağdışı yaklaşımları giderek tırmanmaktadır. Tüm bunları uluslararası kamuoyuna anlatmak yerine Kıbrıs Türk halkını zora sokacak davranışlara gerek yoktur. Üstelik BM Genel Sekreteri Guterres’in raporunun resmileşmesinin beklendiği bu günlerde böylesi bir davranış, Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı konumuna zarar vermekten öte bir işe yaramayacaktır.”

“ERTUĞRULOĞLU TAMİRİ ZOR YARALAR AÇMAYA DEVAM EDİYOR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu kararların alınmasında girişimin Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’ndan geldiğinin anlaşıldığını belirterek “Sayın Bakan’ın bu ve benzeri konulardaki tavırları öteden beri bilinmektedir. Son yaptığı açıklamalarla Doğru Akdeniz’de şiddete de başvurulabileceğini ve Rumlar adına araştırma yapan gemilerin vurulabileceğini de dünyaya ilan etmiştir. Sayın Dışişleri Bakanı bu tavırlarıyla tamiri zor yaralar açmaya devam etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı, “Kıbrıs sorununu ve iki toplumun ilişkilerini etkileyebilecek bu ve benzeri kararların alınmasında Cumhurbaşkanlığı’nın görüşlerinin dikkate alınmaması asla kabul edilebilecek bir durum değildir” ifadesini de kullandı.