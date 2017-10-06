Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, E- Okul oluşturma süreci içerisindeki bir yazışma belgesinin saptırılarak kullanılmasını kınadı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, E- Okul oluşturma süreci içerisindeki bir yazışma belgesinin saptırılarak kullanılmasını kınadı.

Berova şu ifadeleri kulandı;

“Sosyal medyayı aracı olarak kullanıp hiç bir şekilde araştırma yapmadan bilim insanı ünvanı da taşıyan bir kişi, şahsıma yönelik aymazlık suçlaması yapmıştır. Söz konusu kişi aymaz bir şekilde, attığımız her olumlu adımda bakanlığımızı suçlayanlar arasına girmiştir.

E- Okul oluşturma süreci içerisindeki bir yazışma belgesinin Türkiye düşmanlığı yapmak adına saptırılarak kullanılmasını esefle kınıyorum. Türkiye düşmanlığı yapmak bu gibilerin kendi seçimidir ve tamamıyla kendilerini bağlar. Bunun takdiri de kamuoyuna aittir.

E- okul oluşturma projemiz ve vaadimiz hükümet programımızda var olan ve bu ülke için eğitimde kaliteyi arttırarak velilerimize, çocukları hakkında sürekli bilgi aktarabilecek, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize Eğitim Bilişim Ağını kullanmak sureti ile eğitim için kullanabilecekleri bilgiye ulaşmalarının önünü açacak, bakanlığımız bünyesindeki ekip tarafından işletilecektir.

E-devlet kapsamında zaten ihalesi Türk-Sat’a verilen ve ayni şirket tarafından kurulan Türkiye MEB’e bağlı sistemin KKTC için ayrı bir versiyonun kurulması talebimize Türkiye Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz kendi bakanlık yetkililerine; “tüm kapılarımızı Kıbrıslı Türk kardeşlerimize açın ve her türlü desteği verin” talimatı vermiştir.

Bakanlığımız ekibi ile MEB ekipleri arasında yapılan çalışmalar ile bizim mevzuatımıza uygun bir sistem kurulmuştur. Son olarak elimizdeki mevcut verilerin eski sistemden yeni servere ki bu server bakanlığımıza ait bir server olacaktır, aktarılması ve test edilmesi aşamasına gelinmiştir.

KKTC ekibinin bu aktarımın doğru yapılabilmesi adına teknik desteğe ihtiyacı doğmuştur.

Bu ihtiyacın ivedi olarak karşılanabilmesi için ekibimizin Ankara’ya gitmesi neticesinde gerçekleşebileceği, yine kendi bünyemizdeki ekip tarafından bana bildirilmiştir. Yaşanan bütün gelişmelere karşın bu durumun uygulamaya geçebilmesi için e-devlete yürütme kurulundan izin alınması gerektiği ifadesi üzerine yazılan bir yazının, Türkiye Düşmanlığı yapılmak adına kullanılması beni sadece üzer.

Sonuçta konuyu anlamayanlara tekrarlamakta fayda vardır. Şu açıkça bilinmelidir ki KKTC‘yi daha ileri bir noktaya götürme adına Türkiye’miz ile işbirliğimiz devam edecektir”.