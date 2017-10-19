Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Detay Gazetesi'nin 19.10.2017 tarihli manşeti şöyle;

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi dünkü oturumunda 7 Ocak tarihinde erken seçime gidilmesinin önünü açacak Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nıoybirliğiyle onayladı. Komite tarafından onaylanan Yasa Tasarısı’nın, Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesinin ardından, Hukuk Komitesi’nin 3 Kasım tarihinde tasarı hakkında karar alarak, 7 Ocak 2018 tarihinde genel seçimin gerçekleşebilmesi için takvim ve yasal prosedürü başlatması bekleniyor.

Öngörülen erken seçimin yeni seçim sistemi kapsamında yapılacak olmasından dolayı, oy kullanımında halkın karşılaşabileceği sıkıntıların giderileceği konusunda net konuşan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ, halkın basılacak örnek oy pusulaları üzerinde çalışarak nasıl oy verebilecekleri rahatlıkla anlayabileceklerini belirtti. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay ise yeni seçim sistemi hakkında detaylı bilgileri basınla paylaştı. Uluçay’ın yeni seçim sistemi hakkındaki verdiği detaylı bilgileri haberin devamında bulabilirsiniz.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki siyasi partiler 7 Ocak 2018’de erken genel seçime gidilmesinde uzlaşı sağlarken Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi de dünkü toplantısında“Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik)Yasa Tasarısı”nı oybirliğiyle onayladı.

Tasarı,önümüzdeki pazartesi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, 7 Ocak’ta yapılması öngörülen erken genel seçimle ilgili kararı ise 3 Kasım’da görüşecek ve 7 Ocak’ta seçime gidilebilmesi için takvimin ve yasal prosedürün başlatılmasının adımı atılmış olacak.

2016 yılında yürürlüğe giren ve tek seçim bölgesi ve çarşaf liste içeren Seçim ve Halkoylaması Yasası’ndaki yeni düzenlemelerin bundan sonra yapılacak seçimlere ilişkin doğurduğu teknik ve hukuki sıkıntıların aşılması amacıyla hazırlanan değişiklik tasarısı, dün UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığındaki Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşüldü.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık ve Yüksek Seçim Kurulu’ndan yetkililer de katıldı.

Toplantıda komite üyeleri, UBP Girne Milletvekili Komite Başkanı İzlem Gürçağ, CTP Gazimağusa Milletvekili Başkan Vekili Teberrüken Uluçay, CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, DP Lefkoşa Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve UBP Gazimağusa Erdal Özcenkyer aldı.

Komite toplantısına ayrıca, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe ve Bağımsız Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz de katıldı.

GÜRÇAĞ: “KOMİTE ERKEN SEÇİM KARARINI 3 KASIM’DA GÖRÜŞECEK”

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, tasarının onaylanmasının ardından, tüm partilerin 7 Ocak’ta seçimlerin yenilenmesi konusunda hemfikir olduğunu ve bu tarihin de komitede onaylanıp Meclis Genel Kurulu’na gönderileceğini söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Gürçağ, yaptıkları hesaplamalar doğrultusunda, komitenin 3 Kasım’da, 7 Ocak’ta erken seçim yapılmasıyla ilgili kararı alarak Meclis Genel Kurulu’na sevk edeceğini; Genel Kurul’un da 13 Kasım’da bunu görüşüp onaylayacağını; 48 saat içinde Resmi Gazete’de yayımlanacağını anlattı. Gürçağ, kararın yayımlandığı günden itibaren 60’ıncı günün 7 Ocak’a denk getirilerek erken seçimin yapılmasının sağlanacağını kaydetti.

“OY PUSULALARININ BASIMINDA SIKINTI YOK”

Tasarıyla, yasadaki teknik pürüzlerin ve her türlü sıkıntının giderildiğini, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile istişare içinde çalıştıklarını kaydeden Gürçağ, “Oy pusulaları Devlet Basımevi tarafından basılabilecek. Hiçbir sıkıntı yoktur” dedi.

“HALKIMIZ İÇİNİ FERAH TUTSUN, OY KULLANMADA SIKINTI OLMAYACAK”

İzlem Gürçağ, oy pusulalarının hem kitapçık hem de tek sayfalı olabileceğini, buna YSK’nın karar vereceğini belirterek “Halkımız içini ferah tutsun. Hiçbir şekilde oy kullanmada sıkıntı yaşanmayacak. Önümüzde 2 buçuk ay var. Örnek oy pusulaları zaten basılacak. Halkımız bunları inceleyerek ve örnekler üzerinde çalışarak çarşaf listede nasıl oy verebileceğini rahatlıkla içine sindirebilecek” diye konuştu.

Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda oy vermenin ruhunda zaten zerre kadar farklılık olmadığını, farkın sadece seçmenlerin bütün ilçelerde ve toplamda 50 milletvekili için oy verebilmesi olduğunu anlatan Gürçağ, milletvekillerinin yine 6 ilçe bazında, mühür, mühür artı tercih veya karma oy sistemleriyle seçilebileceğini kaydetti.

ULUÇAY: “HEDEFİMİZ OY KULLANMAYI KOLAYLAŞTIRMAKTI, BUNU GERÇEKLEŞTİRDİK”

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkan Vekili Teberrüken Uluçay da TAK muhabirinin sorularını yanıtlarken, yeni yasayla nasıl oy kullanılabileceğinin detaylarını anlattı.

Uluçay, yasanın geçen yıl oy birliğiyle geçerek yürürlüğe girdiğini anımsatarak teknik bazı değişiklikler için yaz ayları boyunca komitede çalıştıklarını, YSK ile de tamamen uyumlu olduklarını ve değişiklik tasarısının dün sonuçlandığını bildirdi.

Temel hedeflerinin seçmenlerin, yeni seçim sistemini mümkün olduğunca daha kolay algılayabileceği ve oyunu daha basit ve rahat kullanabileceği bir şekle dönüştürmek olduğunu vurgulayan Uluçay, “Bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz” dedi.

Teberrüken Uluçay, 2016’da oybirliğiyle varılan sistemin özünü değiştirmeden ve seçimde oy kullanacak seçmenlerin oy pusulalarının geçerli sayılmasını artırabilmek için çalıştıklarını anlattı.

NASIL OY KULLANILACAK?

Yasa tasarısındaki oy vermeyle ilgili düzenlemeler hakkında bilgi veren Uluçay, özetle şunları söyledi:

“Herhangi bir partiye mühür vuracak seçmen kendi partisinden tercih yapma hakkına sahiptir. Eski sistemde de zaten buna sahipti. Seçmen bunu biliyor. Yeni sistemde de gidip mühür vuracağı partiye mühür vurup o partinin adaylarından tercih yapma hakkına sahip olacak.

TERCİHLER PARTİNİN TÜM ADAYLARI ARASINDAN YAPILABİLECEK

Burada getirdiğimiz yenilik o seçmen isterse sadece oy kullandığı bölgenin adayları arasında tercih değil, diğer ilçelerdeki adaylar arasında da kendi partisinden olmak kaydıyla tercih yapma hakkına sahip olacaktır.

Herhangi bir tercih yapmıyorsa da sadece partisine mühür vurup bırakıyorsa da bu da geçerli olacaktır.

TERCİHLERDE HATALI İLÇE GEÇERSİZ, DOĞRU İLÇE GEÇERLİ SAYILACAK

Kullandığı tercihler içinde yanlış yaptığı ilçe varsa o ilçe geçersiz, doğru yaptığı ilçe geçerli olacaktır.

Karma oy kullanacak seçmen eski seçim sisteminde oy kullandığı ilçede milletvekili aday sayısı kadar 2-3-4-5 farklı partiden olmak kaydıyla karma oy kullanabilirdi. Şimdiki sistemde de bu seçimde sandığa gittiği zaman oy kullandığı ilçede toplam milletvekili aday sayısı kadar karmayı kullandıktan sonra bu yeterli olmayacak ve en az 24 sayısına ulaşabilmek için diğer ilçelerden de karma oy kullanabilecek. Yani karma oy kullanacak seçmen en az 24, en fazla 50 geçerli olacak karma oyu kullanabilecek.”

OY PUSLALARININ ŞEKLİNE YSK KARAR VERECEK

Komite Başkan Vekili, CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, oy pusulalarının basımı konusunun da komitenin gündeminde olduğunu ve Devlet Basımevi’nin baskı kapasitesi dikkate alınarak çok sayıda partinin seçime katılması halinde oy pusulasının nasıl olacağına dair komitede bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

SEÇMEN KARTLARIYLA BİRLİKTE BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜR

Tasarıda bu yönde yaptıkları düzenlemeyle, YSK’ya tek sayfalı bir oy pusulası veya ihtiyaç olması halinde kitapçık şeklinde düzenlenecek birden fazla sayfalı oy pusulasını düzenleme hakkını verdiklerini açıklayan Teberrüken Uluçay, YSK’nın seçmeni doğrudan bilgilendirebilmesine imkan sağlayan bir düzenlemeyi de onayladıklarını ifade etti.

Uluçay, buna göre YSK’nın seçmenlerin nasıl oy kullanacağına dair bilgilendirici broşürleri seçmen kartlarıyla birlikte seçmenlere göndereceğini açıkladı.

7 OCAK’A GİDEN SÜREÇ…

Teberrüken Uluçay, 7 Ocak’ta erken seçim yapılabilmesi için yasal prosedürün nasıl yürütüleceği sorusunu yanıtlarken, şunları ifade etti:

“7 Ocak’ta öngörülen seçimin bu tarihte gerçekleştirilebilmesi için yasaya göre 60 günlük süre zarfında bir seçim yasağı öngörülmüştür. Bu takvimin işleyebilmesi için 14 Kasım’da seçim kararının Resmi Gazete’de yayımlanması gerekir. Böylece o gün seçim yasakları da resmen başlamış olacak ve 60 gün sonrası 12 Ocak’a denk gelecek. Yani yasakların 12 Ocak’a kadar süreceği bir takvim ortaya çıkacak. Bu takvim içindeki son pazar günü de seçim tarihi olacak ki bu da 7 Ocak’a düşer.”

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin erken seçim tarihiyle ilgili düzenlemeyi, 13 Kasım’da Meclis Genel Kurulu’nda onaylanmak üzere 3 Kasım’da gündemine alacağını açıklayan Uluçay, CTP’ninhalihazırda Meclis’te erken seçim önergesi bulunduğunu hatırlattı ve bu önergenin düzenleneceğini ifade etti.