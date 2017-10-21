Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Detay Gazetesi'nin 21.10.2017 tarihli manşeti şöyle;

Hükümet muhalefete, ana muhalefet hükümete, muhalefet her ikisine!

BAŞBAKAN VE 2 BAKAN İÇİN SORUŞTURMA ÖNERGESİ

CTP lideri Erhürman; Başbakan Özgürgün, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ve Ulaştırma Bakanı Dürüst hakkında “Ercan Havalimanı’yla ilgili ihalede devleti zarara uğrattıkları” gerekçesiyle Meclis Başkanlığı’na Meclis Soruşturması açılması için önerge sunmasından önce Meclis Mavi Salon’da basın toplantısı düzenledi. Erhürman, Meclis’in bu taleplerini reddetmesi halinde polise başvuracaklarını söyledi.

“CTP, UBP’NİN MUHALİFİ DEĞİL, AYNEN DEVAMCISIDIR”

Öte yandan TDP Genel Sekreteri İdris, hükümete ve ana muhalefete yüklenerek Erhürman’ın “Ercan Raporu bazı bakanların suç işlediğini ortaya koydu” şeklindeki açıklamasına ilişkin “CTP daha bir yıl öncesine kadar hükümetteydi, neden 5 yıl önce meydana gelen bu olayı hükümetteyken dile getirmedi?” diyerek “CTP, UBP’nin muhalifi değil, aynen devamcısıdır” şeklinde eleştiride bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçtiğimiz Perşembe günü kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında Ercan Meclis Araştırma Komitesi raporunun Meclis'te görüşüldüğü 9/10/2017 tarihinde, rapordaki verilerden hareketle bazı bakanlar hakkında meclis soruşturması önergesi vereceklerini duyurmuştu.

Erhürman, geçtiğimiz Perşembe günü kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği ‘Meclis Soruşturması’ başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Ercan Meclis Araştırma Komitesi raporunun Meclis'te görüşüldüğü 9/10/2017 tarihinde (ki o tarihte henüz erken seçim gündemde yoktu) rapordaki verilerden hareketle bazı bakanlar hakkında meclis soruşturması önergesi vereceğimizi söylemiştik. Erken seçime gidiliyor olsa da devletin uğratıldığı zararın unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Yarın sabah saat 11.00'de Meclis'te düzenlenecek basın toplantısının ardından, ilgili bakanlar hakkında meclis soruşturma önergelerimizi Meclise sunacağız. Önergelerin Mecliste reddedilmesi halinde de söz verdiğimiz gibi polise başvuracağız...”

“CTP, UBP’NİN MUHALİFİ DEĞİL, AYNEN DEVAMCISIDIR”

CTP lideri Erhürman’ın açıklamasına ilişkin eleştiride bulunan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris hükümete ve ana muhalefet partisine yüklenerek “CTP, UBP’nin muhalifi değil, aynen devamcısıdır” şeklinde açıklamada bulundu.

CTP Genel Başkanı Erhürman’ın “Ercan Raporu bazı bakanların suç işlediğini ortaya koydu” şeklindeki açıklamasına ilişkin açıklamada bulunan İdris, CTP daha bir yıl öncesine kadar hükümetteydi. CTP, neden 5 yıl önce meydana gelen bu olayı hükümetteyken dile getirmedi?” sorusunu yöneltti.

“UBP ile CTP arasındaki tek fark; UBP bildiğini yapar, CTP ise UBP’nin yaptığını devam ettirir” diyen İdris, ana muhalefeti ‘hükümete gelir gelmez o güne kadar söylediklerini tümden unutan tek parti’ olarak niteledi.

TDP Genel Sekreteri İdris, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“CTP’nin UBP’ye eleştirileri aslında kendinedir.

Son dönemde Ercan Havalimanı’nın ihalesiyle ilgili olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi UBP’ye yoğun eleştiriler getirmektedir. CTP Genel Başkanı UBP’ye yönelik özellikle görevi ihmal suçlamaları yapmaktadır. Kuzey Kıbrıs’ı bilmeyen bir kişi bu eleştirilerin, daha dün kurulan ve hiçbir zaman hükümete gelmeyen bir partiden geldiğini sanır. Halbuki durum tam tersidir.

Bugün ortalığı ayağa kaldıran ve bakanları polise şikayet edeceğini söyleyen CTP daha bir yıl öncesine kadar hükümetteydi. CTP, neden 5 yıl önce meydana gelen bu olayı hükümetteyken dile getirmedi? Neden hükümet olarak soruşturma açmadı? Neden başsavcılığı göreve davet etmedi? Neden polise şikayet etmedi? Hükümetteyken bu konuda hiçbir işlem yapmayan, ağzını dahi açmayan bir partiye bugün nasıl güvenebiliriz?

CTP hükümette yaptıkları ile muhalefette söyledikleri arasında en derin çelişkiyi yaşatan partidir. Hükümete gelir gelmez o güne kadar söylediklerini tümden unutan tek partidir. Muhalefette bulunurken destek verdiği her işe hükümette karşı çıkan, itiraz ettiği her şeyi aynen devam ettiren parti CTP’dir.

CTP, DAÜ’nün malı DAK-DAİ’nin peşkeşini devam ettiren, isyan ettiği İlahiyat Koleji’nin açılışını yapan, elektriğin özelleştirilmesi için uğraşıp buna vakti yetmeyen, Ercan’ın peşkeşini aynen devam ettiren partidir.

CTP, UBP’nin muhalifi değil, aynen devamcısıdır. UBP ile CTP arasındaki tek fark şudur: UBP bildiğini yapar, CTP ise UBP’nin yaptığını devam ettirir.”

BAŞBAKAN VE 2 BAKAN HAKKINDA SORUŞTURMA ÖNERGESİ

İdris’in eleştirilerine ilişkin sessizliğini koruyan Erhürman, geçtiğimiz gün Meclis Mavi Salon’da basın toplantısı düzenledi.

Erhürman; Başbakan Özgürgün, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ve Ulaştırma Bakanı Dürüst hakkında “Ercan Havalimanı’yla ilgili ihalede devleti zarara uğrattıkları” gerekçesiyle Meclis Başkanlığı’na Meclis Soruşturması açılması için önerge sundu.

Erhürman, Ercan Havalimanı’nın işletme haklarının devredilmesiyle ilgili süreçte Başbakan Hüseyin Özgürgün, eski Ulaştırma Bakanı sıfatıyla Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst hakkında sundukları Meclis Soruşturması açılması önergeleriyle “yapanın yanına kar kalır” anlayışının kamuoyunda güçlenmesini önlemeyi amaçladıklarını vurguladı.

Tufan Erhürman, Ercan’la ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nin raporu Meclis Genel Kurulu’nda görüşülürken bazı bakanların “görevi ihmal suçu” başta olmak üzere bazı suçlar işlediğini ve haklarında araştırma önergesi açılması için Meclis Başkanlığı’na başvuracaklarını açıkladıklarına işaret ederek “Burada bazı suçların bazı bakanlarca işlendiği o kadar açık ki, eğer önergemiz reddedilirse polise başvuracağımızı da söylemiştik” dedi.

Bütün bunların 9 Ekim’de konuşulduğunu ve o tarihte 7 Ocak’ta erken seçim yapılmasının henüz gündemde olmadığına işaret eden Erhürman “Bugün yaptığımız başvurunun seçim maksatlarıyla ilişkilendirilmesinin maddi zemini yoktur. Biz bunu erken seçimin yapılacağının açıklanmasından çok önce yaptık. Bugün başlattığımız bu girişim erken seçim olsa bile bu ülkede artık yapanın yanına kâr kalır algısının kamuoyunda yerleşmesine izin vermeyeceğimiz kararlılığının göstergesidir” diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ortada erken seçim var diye, bugüne kadar maliyet ve içerik açısından en önemli sözleşme diye nitelenen Ercan’daki sözleşme konusunda görev ihmaliyle devletin zarara uğratılmasına asla izinleri olmadığını söyledi. Erhüman, konuyu seçimden sonra da gündemde tutarak gerekeni yapacaklarını bildirdi.

“TEMEL DAYANAK CEZA YASASI’NDAKİ GÖREV İHMALİ SUÇU”

Tufan Erhürman, Meclis’e sunacakları Meclis Soruşturma Önergelerinde en temel dayanaklarının Ceza Yasası’nın 105 (a) maddesindeki görevi ihmal etme suçu olduğunu açıklayarak maddeyi “Görevinin gereklerini yerine getirmeyi ihmal etmek veya görevinin gereklerini yerine getirmekte gecikmek suretiyle… kamunun zararına sebep olan veya… başkalarına menfaat sağlayan kamu hizmetinde görevli bir kişi hafif bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir” şeklinde özetledi.

Bakanların da kamu hizmetindeki kişi sıfatında olduğunu belirten Erhürman, “Eğer bir bakan görevinin gereklerini yerine getirmeyi ihmal eder ve bundan dolayı kamunun zararına sebep olur veya bundan dolayı başkalarına menfaat sağlarsa suç işlemiş olur” dedi.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU HAKKINDAKİ MECLİS SORUŞTURMASI İSTEMİ

Hakkında soruşturma açılmasını istedikleri kişilerinden ilkinin Tahsin Ertuğruloğlu olduğunu ve tam da bu maddeye dayandıklarını kaydeden Erhürman, Ercan’daki denetim ve kontrolörlük hizmetleri için özel bir şirketten hizmet alınmasına gerek olup olmadığını yeterince araştırmadan özel bir şirketten hizmet aldığını ve bunu yaparken de şeffaf ve hukuka uygun davranmadığını savundu.

Erhürman, Ertuğruloğlu’nun Meclis’te yaptığı konuşmada anlattıklarına işaret ederek, Türkiye’den tanıdığı ve Fenerbahçe yönetiminden arkadaşı olan üç ayrı kişiyle bu konuyu konuştuğunu, daha sonra hukukçu için ihaleye çıkmadan, yazılı girişim yapmadan Türkiye’deki şirketlerden birinin yardımıyla bir de hukukçu seçtiğini kaydetti.

Tufan Erhürman, Ertuğruloğlu’nun sözleşme imzalayacağını söylediği zaman söz konusu hukukçunun “ben de bu sözleşmeyi imzalayacağım” dediğinde “hayrola sen niye imzalayacaksın, sen benim yardımcım değil misin” deyince de aslında o kişinin sözleşmeyi imzaladığı şirketin ortağı olduğunu öğrendiğini, buna rağmen imzalamaktan imtina etmediğini belirtti.

Ertuğruloğlu’nun, denetim ve kontrolörlük için gereken bedelin Ercan ihalesini alan şirket tarafından ödeneceğini sandığını ancak bu konuda da sorunlar olduğunu ve şirketin iki taksiti şerh düşerek ödediğini, ardından da bu parayı geri talep ettiğini kaydeden Erhürman, Kemal Dürüst’ün Ercan ihale sözleşmesinin 4 yıl uzatılmasının sebepleri arasında “Ercan işletmecisinin şerh düşerek ödediği iki taksiti talep etmekten vazgeçmesini sağlamayı” da saydığını anlattı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sözleşmenin 4 yıl uzatılmasının, hem devletin gelirinin 4 yıl ertelenmesi hem de devletin 4 yıl başka bir havaalanı işletememesi nedenleriyle zarara uğratılması anlamına geldiğini belirterek “Bu nedenle kanaatimizce Sayın Ertuğruloğlu’nun bu fiilleri Ceza Yasası’nın 105 (a) maddesinde düzenlenen suçun iki unsurunun da oluştuğunu açıkça göstermektedir” dedi.

KEMAL DÜRÜST HAKKINDAKİ SORUŞTURMA İSTEMİ

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hakkında soruşturma açılmasını istedikleri ikinci kişinin Ercan ihalesi sözleşmesinin 4 yıl uzatılması için Bakanlar Kurulu’na önerge götüren kişi sıfatıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst olduğunu söyledi.

Uzatmaya gerekçe olarak, şirkete yatırım yapacağı araziyi zamanında teslim edilmemesinin ve bundan dolayı şirketin tazminat davası açmasının gösterildiğini, Dürüst’ün de şirketin davadan ve denetim ve kontrolörlük için ödediği iki taksit iade edilsin talebinden vazgeçmesi karşılığında sürenin 4 yıl uzatılması önerisini Bakanlar Kurulu’na götürdüğünü anlatan Erhürman, bu yönde bir sözleşme imzalanmasını sağladığını kaydetti.

“DEVLET ADINA SAVUNMA YAPMADI”

Erhürman, Dürüst bu işlemleri yaparken “Meclis’te devlet adına herhangi bir savunma yapmayarak şirket tarafından talep edilen tazminatı aynen kabul ederek ve tazminat miktarının sözleşmenin kaç yıl uzatılması halinde karşılanabileceğine dair hiçbir bilimsel hesaplama yaptırmaksızın bu işlemleri yaparak açıkça görevini ihmal ettiği ve devleti zarara uğrattığını” savundu.

Tufan Erhürman, Dürüst’ün aylar sonra bu hesaplamayı şimdi yaptırdıkları anlamına gelen şeyler söylediğini ve bunun da “görev ihmali ve geciktirilmesini itiraf ettiği” anlamına geldiğini söyledi.

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TALEBİ

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hakkında Meclis Soruşturması açılmasını istedikleri üçüncü kişinin Başbakan Hüseyin Özgürgün olduğunu belirterek Özgürgün’ün Bakanlar Kurulu’na Kemal Dürüst tarafından getirilen önerge için Bakanlar Kurulu’nun başı sıfatıyla “sen ne yapıyorsun, nasıl olur da devlet savunma yapmaz ve tazminatı aynen kabul eder, hak ediyor olsa bile hesaplama yaptırıp da kaç yıl uzatmak gerekir” gibi sorgulamaları yapmadığını savundu.

“ENGELLEMESİ, EN AZINDAN ERTELEMESİ GEREKİRDİ”

“Özgürgün’ün bu önergenin geçmesini engellemesi veya en azından ertelemesi gerekirdi. Başbakan bunu ihmal ederek kamuyu açık biçimde zarara uğrattı” diyen Erhürman, Özgürgün hakkındaki soruşturma taleplerinin devlet ciddiyeti ve yönetimi açısından önemine dikkat çekti.

“ERTUĞRULOĞLU İTİRAZ EDİNCE, KARARI, RESMİ GAZETE’DE ONUN OLMADIĞI BİR TOPLANTININ TARİHİYLE YAYIMLATTI”

Tufan Erhürman, Başbakan Özgürgün’ün Tahsin Ertuğruloğlu’nun bulunduğu toplantıda alındığı belgelerle sabit olan bir kararı, Resmi Gazete’de yayımlattıktan sonra, Ertuğruloğlu’nun yazılı itirazı üzerine onun bulunmadığı bir Bakanlar Kurulu toplantısı tarihini kararın alındığı tarih olarak Resmi Gazete’de yayımlatmasının ve bunun gerekçesi olarak da Resmi Gazete’ye “tarihte sehven hata yapıldığı” gerekçesi bildirmesinin ayrı bir suç olduğunu ifade etti.

Erhürman, Tahsin Ertuğruloğlu’nun Meclis’teki konuşmalarının ve ortadaki belgelerin, şu anki yönetimin devleti yönetmekten ne kadar aciz olduğunu belgelediğini savunarak “Tarihte sehven hata yapılmıştır deniyor oysa komitedeki belgelerden açıkça görülüyor ki sehven hata değil” dedi.

Buradaki işlemlerin Ceza Yasası’nın 104. maddesine girdiğini bildiren Erhürman, “Görev alanına giren konuda başka biri lehine işlem yapılması amacıyla sahte, gerçek dışı veya hukuka aykırı bir belge düzenleyen imzalayan tasdik eden kamu görevlisi ağır suç işler ve 8 yıla kadar mahkum olur” şeklindeki madde hakkında bilgi verdi ve “Başbakan’ın Resmi Gazete’ye gönderdiği sehven hata yapılmıştır yazısı açık biçimde gerçek dışıdır, gerçekle bağdaşmamaktadır” diye konuştu.

“İHALEDE EŞİTLİĞİN BOZULMASIYLA İLGİLİ HUKUKİ HAKLARIMIZI SAKLI TUTUYORUZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tahsin Ertuğruloğlu, Kemal Dürüst ve Hüseyin Özgürgün hakkında Meclis Soruşturması açılması önergelerini Meclis Başkanı’na sunmaları dışında Ercan sözleşmesinin ilk imzalandığı tarihten 15 gün sonra ek sözleşme imzalanıp da sözleşme hükümlerinin şirketle al vere girilerek şirket lehine değiştirilmesiyle baştaki ihalenin eşitliğinin bozulduğuna dair hukuki haklarını saklı tuttuklarını açıkladı.

Erhürman, bunlarla ilgili çalışmalarının sürdüğünü ve tamamlanınca gündeme geleceğini bildirdi.

Tufan Erhürman, tüm bunları yaparken amaçlarına işaret ederek “yapanın yanına kâr kalır” anlayışının yerleşmesine karşı ciddi idari bir yapı oluşması için çalıştıklarını anlattı.

Suistimal ve görevi kötüye kullananların peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Erhürman, “Seçim olur biter, kim hangi görevde olur hiç önemli değil ama biz bu seçimde birinci parti olacağız, iktidara geleceğiz. Başbakanlık bizde olacak ve polis de Başbakanlık’a bağlıdır. Polisin bu soruşturmaları sonuna kadar götürmesi için girişimleri yapacağız” dedi.