Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Detay Gazetesi'nin 24.10.2017 tarihli manşeti şöyle;

Meclis Genel Kurulu, Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla onayladı.

Tartışmalı geçen uzun toplantının sonunda oylanan tasarıya 2 TDP milletvekili ile Bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı ret oyu verdi.Meclis’te onaylanan tasarının Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından15 gün içinde onaylaması veya Meclis’e iade etmesi bekleniyor. Tasarının Meclis’te onaylandığı şekliyle Akıncı tarafından imzalanması durumunda, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin 7 Kasım tarihindeki oturumunda da onaylanarak, seçim sürecinin resmi olarak başlatılması öngörülüyor.

YASAYA “DİKKAT” DEMİŞTİ!!

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçtiğimiz hafta Başbakan Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ile Başbakanlık’ta gerçekleşen toplantı sonrasında, görüş birliğiyle alınan seçim kararının önünde durmak gibi bir niyeti olmamasına rağmen, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın herhangi bir mağduriyet yaratmayacak şekilde düzenlenmesinin önemine dikkat çekmişti. Yasanın dünkü meclis oturumunda çeşitli tartışmalar ve ret oylarına karşın onaylanması sonrasında, Akıncı’nın Saray’a onaylanması için gönderilen yasa tasarısı konusunda takınacağı tavrın yaşanan seçim satrancı konusunda belirleyici olması bekleniyor.

ERHÜRMAN ÖNERİ SUNDU

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bütçenin hızla Meclis’e getirilerek geçirilmesine yönelik bir öneri sunmak istediklerini kaydetti.

Erhürman, bütçenin komitede kısa şekilde görüşülmesiyle Meclis’e getirilmesi halinde, konsensüs ile Meclis’teki görüşmeler sırasında konuşma hakkı sürelerinin kısaltılması önerisi yaptı.

Erhürman, bütçenin dönem koşullarına uygun olarak, seçime avantaj sağlamayacak şekilde hazırlanması halinde konuşma sürelerini kısaltmaya hazır olduklarını belirtti.

DENKTAŞ: “BÜTÇESİZ GİDEMEYİZ”

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bütçe çalışmalarının bir buçuk aydan beri devam ettiğini, bunu yok sayacak bir adım atılmaması gerektiğini, bu şekilde Meclis’e sunulacağını söyledi.

Denktaş, tartışılmadan bütçe geçirilemeyeceğini belirtti. Denktaş, “Bütçesiz gidemeyiz, gelecek yıl sorunlu başlar. Şubat ayında yapılacak ödemeler yapılamaz” dedi.

Denktaş, bütçenin Meclis’te görüşülmesinin seçim çalışmalarıyla çakışacağını söyleyerek, seçimin Şubat başına alınmasının doğru olduğunu belirtti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı, milletvekili Tufan Erhürman, seçim tarihi konusunun ortaya çıkış sürecini anlattı.

Seçim tarihinin hükümet tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, “Sorumluluk bize atıldı. Tarih belirleyin dendi. Yasal olarak mümkün olan ilk tarih olan 7 Ocak’ı söyledik” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, yeni seçim yasası uyarınca seçim tarihi konusunda Meclis Başkanı’nın Yüksek Mahkeme Başkanı ile istişare etmesi gerektiğini, bunu dün yapacaklarını dile getirdi.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan olarak CTP’den seçim tarihi vermesi istediğini söyleyerek, seçimin 7 Ocak’ta yapılacağını söyledi.

Özgürgün, 7 Ocak önerisinin Erhürman tarafından verileceğini ve seçimin yapılacağını belirtti.

Bütçenin de geçeceğini kaydeden Özgürgün, Denktaş ile uyumlu bir ortaklık içinde olduklarını kaydetti.

Gelen eleştiriler sonucu güvenoyuna ihtiyaç olduğunu fark edince seçim kararı alındığını söyleyen Özgürgün, DP’nin de bunu değerlendireceğini kaydetti. Özgürgün, teknik konuların halledileceğini, seçimin yapılacağını söyledi.

CTP milletvekili Birikim Özgür’ün sorusu üzerine, Başbakan Özgürgün, daha kötü zamanlarda seçim yapıldığını, bütçenin komitede kaldığı dönemler yaşandığını belirterek, Genel Kurul aşamasının seçimden sonra yapıldığı dönemler yaşandığını kaydetti.

Öncelikli olanın seçimler olduğunu ifade eden Özgürgün, “Bütçeyi seçim erteleme gerekçesi yapmayın. Geri adım atmamalıyız. Atarsak Meclis ciddiyetini kaybeder” dedi.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2004 yılı bütçesi örneğini vererek, 2004 bütçesinin yaşanan olaylar, seçimler nedeniyle 31 Mart 2005 yılında geçtiğini söyleyerek, “Şimdi de gelecek iki yılı heba edeceğiz” dedi.

Son yıllarda yapılan olumlu gelişmelerin sıfırlanacağını ve 2019’da yeniden başlanacağını belirten Denktaş, “yazık” dedi.

Denktaş, Meclis’i sorumlu davranmaya davet ederek, geçmişte yaşanan örneğin göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı milletvekili Tufan Erhürman, 7 Ocak önerisinden vazgeçmediklerini söyleyerek, Yüksek Seçim Kurulu ile görüşülmesi konusu da dahil olmak üzere görüşmeleri yapacaklarını belirtti.

Erhürman, “Biz bu sorumluluğu üsteleneceğiz. Çünkü belli ki hükümet bunu yapmayacak” dedi.

Erhürman, 7 Ocak tarihinin komitede önerildiğini, ekstra yapılacak şeyler varsa onun da yapılacağını ifade etti.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 62. maddenin sulandırıldığını, güncel konuşma haline getirildiğini söyledi.

Özgürgün, ana muhalefet partisi başkanının üslubuna dikkat etmesi gerektiğini, halkını düşünmediğine ilişkin eleştirilerin doğru olmadığını, sorumluluklarının farkında olduğunu kaydetti.

Seçimle ilgili kararın meclis tarafından verileceğini söyleyen Özgürgün, kararın ardından gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Özgürgün, “7 Ocak ile ilgili iki parti niyet ortaya koydu. Bunun artık konuşulmaması gerekiyor. Ben sorumluluklarımın bilincindeyim” dedi.

Özgürgün, “Yargı halktır. Halk kimin doğru kimin yanlış yaptığına karar verecek. En önemli karar odur. meclis’te artık seçim tarihini tartışmamalıyız” diye konuştu.

Bütçenin Meclis Genel Kurulu’na geleceğini söyleyen Özgürgün, geçmesinin seçimden sonraya kalabileceğini belirtti.

Yerinden söz alan Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ülkenin bütçesiz kaldığı dönemlerde yaşanan sıkıntılara işaret ederek, seçim tarihinin tartışılabileceğini, iki parti başkanı tarafından alınan kararın “değiştirilemez olamayacağını” söyledi.