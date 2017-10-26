Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Detay Gazetesi'nin 26.10.2017 tarihli manşeti şöyle;

UBP-DP koalisyon hükümetinin en çok eleştirilen bakanları arasında yer alan Özdemir Berova, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla erken seçimler öncesinde parti değiştirebileceği sinyali verdi. Paylaşımında 2013 yılından sonraki siyasi özgeçmişini nazik bir şekilde açıklayan Berova, bir süredir kendisi hakkında politik kulislerde parti değiştireceği ile ilgili iddialar konusunda ise, herhangi bir detaya girmek istemediğini belirterek, gelebilecek teklifleri değerlendirebileceği algısı yarattı.

Yıllardır ülkemizde gerçekleşen her seçim döneminde özellikle UBP ile DP kanadına mensup politikacıların bir partiden diğerine transfer olmasının artık kanıksanır olduğu siyasi ortam; Özdemir Berova’nın sosyal medya hesabı üzerinden “tekliflere açığım” anlamına gelen bu paylaşımıyla, bazı politikacıların iktidar hırsları doğrultusunda neleri göze alabildiklerine oldukça acı bir örnek teşkil ediyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, kişisel sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamayla erken seçimler öncesinde partisi Demokrat Parti’den ayrılabileceğinin sinyalini verdi.Bir süredir basında kendisi hakkında iddialar konusunda detaya girmek istemediğini belirten Berova, erken seçim tarihinin belirlenmesiyle DP’deki milletvekilliğinin sona ereceğini ve yaklaşan erken genel seçimlerde kendisine gelebilecek olan teklifleri ailesi birlikte değerlendireceğini açıkladı.

Berova’nın açıklaması yaklaşan erken seçimler öncesinde iktidarda yer almak için sürekli siyasi parti değiştiren politikacılar zincirinin ilk halkasının Özdemir Berova olacağı yönünde değerlendirilirken, UBP’nin Milli Eğitim Bakanı olarak oldukça yıpranan Berova’yı transfer ederek nasıl bir strateji izlemek istediği konusunda da ciddi soru işaretlerinin doğmasına neden oldu.

Özdemir Berova’nın kişisel sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamanın tüm metni ise şöyle:

“Kamuoyunun bilgisine;

Demokrat Parti Ulusal Güçler çatısı altında 2013 yılında gerçekleştirilen Genel Seçimlerde Milletvekili adayı olup Girne Bölgesi'nden halkın takdiri ile seçildim. Bu süreç zarfında Meclis İdare Amirliği, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Üyeliği ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nda görev aldım.

Bana tevdi edilen görevi sürdürdüğüm bu dönemde Erken Genel Seçim tarihi konusunun gündeme gelmesi ile birlikte siyasi kulislerde de ciddi bir hareketlenme olmuştur. Buna ilaveten siyasi partilerde aday belirleme sürecine girilmesiyle birlikte medyada adaylığım ile ilgili çeşitli yorumlar ortaya atılmıştır.

Öncelikle bu yorumların detayına şu anda girmeyi doğru bulmadığımı belirtirken, Demokrat Parti'deki siyasi görevimin diğer değerli milletvekilleri ile birlikte, seçim tarihinin belirlenmesiyle doğal olarak sona erecek, bu aşamada yeniden adaylığım ile ilgili karar verme sürecine girilmiş olacaktır. Söz konusu aşamaya gelindiği dönemde ise başta ailemin kararı olmak üzere, özellikle şahsımı bu mevkilere taşıyan siz değerli seçmenimizin nezdinde tüm yorum ve öneriler değerlendirilecek ve karar aşaması bu şekilde tamamlanacaktır... Vereceğim bu önemli karar alınır alınmaz mutlaka sizler ile paylaşılacaktır... Saygı ve sevgilerimle”