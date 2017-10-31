Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Detay Gazetesi'nin 31.10.2017 tarihli manşeti şöyle;

Erken seçim kararının ardından 2018 yılı bütçe tasarısı dün Bakanlar Kurulu tarafından deyim yerindeyse jet hızıyla onaylandı. 2018 yılı bütçe tasarısının 5 milyar 732 milyon TL olarak onaylandığı bildirilirken, ülkemizdeki çarpık devlet yönetimi yüzünden şimdiye kadar iktidara gelen hükümetlerin denk bütçe oluşturamaması, UBP-DP hükümetinin denk bütçe ortaya çıkarmasının bir “övünç kaynağı” olarak sunulmasına neden oldu.

Normal bir devlet düzeninde hükümet faaliyetlerinin bütçede her yıl ne kadar artının meydana geldiği ve bu artıların vatandaşa hangi ölçüde yansıdığı gibi kriterler üzerinden yapılan performans değerlendirmesi, bizim ülkemizde ise maalesef vatandaşın sırtına yüklenen ağır vergilerle denk getirilmeye çalışılan bütçenin “büyük” bir iş yapıldığı formatında insanlarımıza sunulmasına neden olabiliyor.

Bakanlar Kurulu, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı, 5 milyar 732 milyon TL olarak onaylayarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etti.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın KKTC tarihindeki ilk denk bütçe olduğu belirtildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasında, “KKTC tarihinde ilk defa, UBP-DP hükümeti bir ilki başararak, 2018 bütçesini denk bütçe olarak Meclis’e sundu” denildi.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında dün yaptığı toplantıda, 2018 Mali Yılı Bütçesi Yasa Tasarısı’nı görüşerek 5 milyar 732 milyon TL’ye bağladı.

KKTC tarihinde ilk kez, denk bütçe olarak hazırlanan 2018 bütçesinde giderler şöyle:

“1 milyar 879 milyon 334 bin TL personel gideri, 105 milyon 699 bin Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi gideri, 417 milyon 969 bin TL mal ve hizmet alımı giderleri, 230 milyon TL faiz giderleri, 2 milyar 416 milyon 748 bin TL cari transferler, 333 milyon 5 bin TL sermaye giderleri, 40 milyon 950 bin TL sermaye transferleri, 16 milyon 600 bin TL borç verme, 291 milyon 695 bin TL yedek ödenekler.

Bütçenin gelirleri ise şöyle öngörüldü:

“3 milyar 486 milyon 898 bin TL mahalli gelirler, 807 milyon 382 bin TL’de fiyat istikrar fonu, 76 milyon TL diğer fon gelirleri, 9 milyon 220 bin TL döner sermaye gelirleri, 122 milyon 500 bin TL özel gelirler, 635 milyon TL Türkiye Cumhuriyeti yardımları, 595 milyon TL Türkiye Cumhuriyeti kredileri.”