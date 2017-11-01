Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Detay Gazetesi'nin 01.11.2017 tarihli manşeti şöyle;

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst hakkında sunduğu Meclis soruşturması açılması yönündeki önergeler dün oybirliğiyle reddedildi. Kamu görevlerini ihmal ederek, devleti ve dolasıyla halkı zarara uğratmak suçlarıyla açılan soruşturma önergelerinin reddedilmesi, ülkemizdeki kamu vicdanını bir kez daha derin bir şekilde yaralarken, vatandaşın devlete karşı olan güvenini bir kez daha ayaklar altına aldı.

Soruşturma önergelerinin bir biri ardına reddedildiği dünkü meclis oturumunda muhalefet kanadından Erhürman, üç UBP’li üst düzey yöneticiler hakkında mecliste soruşturma komitesi kurulmasının gerekçelerini açıklarken, komitenin kurulmaması durumunda polise başvuracaklarını belirtti. Meclis’e verilen önergeler konusunda alnının açık olduğunu iddia eden Özgürgün ise, iddialar konusunda soruşturma komitesi kurulması yerine, seçime gidilmesinin daha yerinde olacağını savunarak, “siyasetçinin yargısı halktır” ifadelerini kullanması ülkemizde seçimlerin hukuk karşısındaki dayanılmaz hafifliği olarak nitelendirildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unda CTP grubuna bağlı bazı milletvekillerinin birlikte sunmuş olduğu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Hakkında Meclis Soruşturması Açılması Önergesi görüşülerek reddedildi.

ERHÜRMAN

Görüşme sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dürüst’ün konuşmasında, Başsavcılık görüşü alındığını belirttiğini, Bakanlar Kurulu kararının tarihinin ise öğrenilemediğini savunarak, karar alındıktan 20 gün sonra Sayıştay’dan görüş geldiğini dolayısıyla görüşün dikkate alınmadığını ileri sürdü.

Erhürman, birbiriyle çelişen iki şeyin aynı anda doğru olamayacağını söyleyerek, “Ertuğruloğlu’nun yaptığı açıklama hep şu oldu. Dedi ki ‘mukaveleye baktım, bu mukavele kontrol ve denetim hizmetlerinin ilgili şirket tarafından ödenmesi gerekir. Bu mukaveleyi imzaladım iki taksit de aldım’” ifadesini kullandı.

Bakanlar Kurulu’nun başta da Kemal Dürüst ile Tahsin Ertuğruloğlu’nun kamuyu ve devleti zarara uğrattığını ileri süren Erhürman, mantıken hem Ertuğruloğlu’nun, hem de Dürüst’ün aynı anda haklı olması ve kamuyu zarara uğratmamış olmasının mümkün olmadığını ileri sürdü.

Erhürman, Bakanlar Kurulu’nda sözleşmenin uzatılmasına Ertuğruloğlu’nun karşı çıktığına dair belgelerin ellerinde olduğunu, buna rağmen Dürüst’ün sözleşmeyi imzaladığını söyledi.

ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, Erhürman’ın eleştirilerine cevaben yaptığı konuşmada, konunun ne zaman nasıl başladığının unutulduğunu, konunun Ombudsman’ın kendisini hedef alan bir açıklamasıyla gündeme geldiğini anımsattı.

Kendisinin neyin ne olduğunu defalarca anlattığını belirten Ertuğruloğlu, mükellefiyetin kendisinin iddia ettiği şekilde var olup olmadığının tartışıldığını kaydetti.

“Ercan konusunun ‘sözde’ değerlendirildiğini ve hala doğruya gidilmediğini” söyleyen Ertuğruloğlu, Ercan İhale şartnamesinde yer alan bazı maddeleri anımsattı.

Ercan konusunda gerçekler saptanmadan, konunun değerlendirilemeyeceğini ve kimin hatalı olduğunun belirlenemeyeceğini ifade eden Ertuğruloğlu, 2 ödeme konusunda devletin hiçbir mükellefiyeti olmadığını kaydetti.

“Nasıl olur da denetleyecek olan, denetlenecek olanın tazminatını öder” bunun hala tartışıldığını ifade eden Ertuğruloğlu, bu sözleşmenin burada hazırlanmadığını anımsattı.

Devletin 1 kuruş bile ödeme mükellefiyeti olmadığını, 3 şirketten teklif aldıklarını, ihaleye çıkıldığını ancak bunun Merkezi İhale Komisyonu aracılığıyla olmadığını anlatan Ertuğruloğlu, 400 bin doların devletin mükellefiyeti olmadığını yineledi.

Ertuğruloğlu, devleti zarara uğratmadığını ve tüm suçları reddettiğini vurguladı.

Konuşmalar ardından oylamaya geçildi ve Tahsin Ertuğruloğlu hakkında Meclis’te Soruşturması Açılması Önergesi, oy çokluğuyla reddedildi.

Önergenin oylanmasının ardından güncel konuşmalara geçildi.

DÜRÜST HAKKINDAKİ SORUŞTURMA ÖNERGESİ DE REDDEDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP grubuna bağlı bazı milletvekillerinin sunduğu, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst Hakkında Meclis Soruşturması Açılması Önergesi” görüşülerek, oy çokluğuyla reddedildi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’le ilgili önergenin reddinin ardından Dürüst hakkındaki oylamadan da 21 kabul, 26 ret oyu çıktı.

ERHÜRMAN: “HUKUK HERKESİ BAĞLAR”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dürüst’le ilgili önergenin ön görüşmesi sırasında yaptığı konuşmada, “Başbakan’ın ibretlik bir konuşma yaptığını, iddialarla ilgili savunma yapmadığını, suçluluğunu ikrar ettiğini” belirtti.

Başbakan’ın siyaset anlayışı ile hiçbir yakınlığının olmadığını dile getiren Erhürman, “Hukuk sadece vatandaşı değil, herkesi bağlar” dedi.

Bakan Dürüst ile ilgili iddiaları sıralayan Erhürman, Ceza Yasası’nda görevi ihmal suçu işlediğini, üç noktada görevi ihmal ettiğini ve kamuyu zarara uğrattığını belirtti.

Erhürman, sözleşmenin dört yıl uzatılarak, yeni havalimanı işletme hakkından devletin mahrum bırakıldığını, gelir elde etmesini engellediğini söyledi.

Her milletvekili ve bakanın hukuka uyması gerektiğini vurgulayan Erhürman, Başbakan’ın iddialara yanıt vermediğini belirtti.

DÜRÜST

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Ercan Havalimanı ile ilgili taraflar mutabık kaldıkça ek sözleşme imzalanabileceğini, sürenin uzatılabileceğini, oluşacak zararın devlet tarafından tazmin edileceğini, bunun sözleşmelere uygun olduğunu söyledi. Dürüst, bunun Başsavcı görüşüyle de onaylandığını belirtti.

Hukuken herhangi bir suç işlenmediğini dile getiren Dürüst, ek sözleşme imzalanıp Bakanlar Kurulu’nda onaylandıktan sonra alınan kararların Başsavcılık’a, Sayıştay’a ve diğer makamlara gönderildiğini söyledi.

Başsavcı’nın Meclis Başkanlığı’na gönderdiği yanıtı okuyan Kemal Dürüst, Hukuk Dairesi’nin Meclis komitesinin bulgularında cezai soruşturmaya yer olmadığı görüşünü verdiğini dile getirdi.

Dürüst, “Geçitkale Havalimanı’na elektrik direkleri dikerek, ülkeyi tek havalimanına mahkum eden hangi hükümetti? diye sordu.

Dört yıl süre uzatılması konusuna değinen Dürüst, yaşanan sorunların neticesinde bu uzatmanın yapıldığını kaydetti.

Dürüst, sözleşmenin uzatılmasının devleti zarara uğratmadığını, devletin kayba değil kazancına olduğunu, sonuçta 7 kat büyük bir havalimanı inşa edileceğini belirtti.

Dürüst, “Ülke daha büyük bir havalimanını hak ediyor. Yaptığımız çalışmalar neticesinde devlet zarara uğratılmadı” dedi.

CTP’ninKTHY’yi devraldığı dönemlerde kurumun borç miktarının arttığını söyleyen Dürüst, bu konuyu da gündeme getirmek istediğini belirtti.

Konuşmaların ardından önerge, 21 kabul, 26 oyla reddedildi.

ÖZGÜRGÜN HAKKINDAKİ SORUŞTURMA ÖNERGESİ DE REDDEDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP milletvekillerinin sunduğu soruşturma önergeleri görüşüldü.

İlk olarak, CTP grubuna bağlı bazı milletvekillerinin birlikte sunmuş olduğu, Başbakan Hüseyin Özgürgün Hakkında Meclis Soruşturması Açılması Önergesi görüşülerek, reddedildi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ceza Yasası’ndan madde okuyarak, görevi ihmal suçunun gerçekleşmesi için kamu zararı ve başkalarına menfaat sağlanması unsurlarının arandığını, Başbakanın görev yetki ve sorumluluklarını anımsatarak, düzeltici önlem almanın görevi ve yükümlülüğü olduğunu kaydetti.

UBP-DP hükümeti döneminde Bakan Dürüst’ün önerisiyle Ercan’daki sözleşmenin dört yıl uzatılması kararı verildiğini belirten Erhürman, imzalanan ek sözleşmenin içeriği ve kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığının önemli olduğunu belirtti. Erhürman, Dürüst’ün ifadelerinden buna yönelik bir inceleme ve hesaplama yapılmadığının anlaşıldığını savundu.

Şirketin zarara uğradığı gerekçesiyle tazminat için mahkemeye gittiğini, bu süreçte hükümetin gerekli araştırmayı ve hesaplamayı yapmadığını savunan Erhürman, kamunun zarara uğratıldığını ileri sürdü.

Erhürman, , Ertuğruloğlu’nun kontrolörlük hizmetlerinin şirket tarafından yapılması gerektiğini söylediğini, Bakanlar Kurulu’nun ise bu fikirde olmadığını belirterek, “Bu kabinenin bir üyesi bizimle aynı fikirdedir. Bu kararın kamuyu zarara uğrattığını söylemektedir” dedi.

Erhürman, Dürüst’ün mahkemede savunma yapmadığını, tazminatı aynen kabul ettiğini, düşürmeye çalışmadığını, bunun görevi ihmal etme anlamı taşıdığını, bu davalarda mahkemenin hükmedebileceği maksimum miktarın davacının talep ettiği miktar olduğunu ifade etti.

Bakan Dürüst’ün tazminatın 25 yıldan sonra kaç yıla tekabül ettiğini hesaplamadığını savunan Erhürman, 25’ten sonraki gelirin ilk yıllardan daha yüksek olduğunu belirtti. Erhürman, “Devlet dörde dört üzerinden zarara uğratılmıştır.” dedi.

Başbakanın da bu konuda Bakanlar Kurulu’nda düzeltici önlemler almadığını iddia eden Erhürman, dolayısıyla Başbakanın görevi ihmal suretiyle kamuyu zarara uğrattığını savundu.

“Sözleşmenin dört yıl uzatılmasına ek sözleşme 2 Mayıs 2017’de Resmi Gazete’ de yayımlandı. Arkasından 5 Mayıs’ta Ertuğruloğlu’nun Başbakana yönelik bir yazısı vardır” diyen Erhürman, yazıyı okuyarak, Ertuğruloğlu’nun Başbakana önergede 7 noktada değişiklik yapılması talebini ilettiğini ifade etti.

Ertuğruloğlu onay vermediği halde bu kararın Bakanlar Kurulu’nda alındığını öğrendiğini söyleyen Erhürman, Meclis’in bu konuda Soruşturma Komitesi oluşturması gerektiğini kaydetti. Erhürman, bu yapılmazsa konuyu polise taşıyacaklarını, olayın ciddiyetinin farkına varılması gerektiğini savundu.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Erhürman’ın mahkemedeymiş gibi davrandığını, buranın Meclis olduğunu belirtti.

Özgürgün, yapılan eleştirilerden rahatsızlık duymadığını, eleştiri yapanın kalitesini gösterdiğini, yargılayacak olanın halk olduğunu ifade etti.

“Bizim hesap vereceğimiz halktır” diyen Özgürgün, seçimin yakın olduğunu, Erhürman’ın iddialarını halka anlatabileceğini, en önemli yargı organının halk olduğunu kaydetti.

Özgürgün, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dün toplantı yapacağını söyleyerek, Cumhurbaşkanının seçim yasasını imzalayabileceğini veya imzalamayabileceğini ifade etti.

Hakkındaki iddiaları halk önünde konuşmak istediğini dile getiren Özgürgün, seçim kararı belirlenmeye çalışılırken ana muhalefetin araştırma istediğine dikkat çekti.

Özgürgün, “Alnım göğsüm açık. Halka gidelim, siyasetçinin yargısı halktır. Halka gitmekten korkmayın” dedi.

Ana muhalefetin soğuk savaş taktiğini iyi bildiğini söyleyen Özgürgün, Erhürman’ın siyasette emekleme döneminde olduğunu, siyasetin meydanda yapıldığını, halktan takdir almanın önemli olduğunu ifade etti.

Özgürgün, Erhürman’ın hitap tarzını ilk defa Meclis’te gördüğünü, kendisini mahkemede sandığını söyledi.

“Biz Bakanlar Kurulu kararlarını oy birliği ile alıyoruz. Önemli kararlarda hukuki meselelerde Başsavcı da hazır bulunuyor. Görüşü alınıyor. mali konularda da Sayıştay’dan görüş alıyoruz” diyen Özgürgün, söz konusu kararda da Başsavcı görüşü bulunduğunu ifade etti.

Özgürgün, yargıya başvurulabileceğini, buna itirazı olmadığını söyleyerek, tarih ve yıl belirtilmediğine yönelik iddialarla ilgili yargıya gidilebileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından soruşturma açılması önergesi 20 kabul 27 ret ile reddedildi.