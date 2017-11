Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Detay Gazetesi'nin 03.11.2017 tarihli manşeti şöyle;

UBP-DP koalisyon hükümetinin en çok eleştirilen üyelerinden Özdemir Berova, dün beklenildiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı ve Demokrat Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Berova istifa mektubunu medyanın da davet edilerek, gerçek bir “etik” gösterisine dönüşen bir ziyaret ile DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’a sundu. Siyasi etik seviyesinin oldukça yüksek olduğu ziyaret sırasında konuşan Denktaş, Berova’yı ayrılma kararı sonrasında görevinden “etik” bir şekilde ayrıldığı için tebrik ederken, Berova ise Denktaş’a ithafen “sizden çok şey öğrendim” ifadelerini kullanması siyasi kulislerde farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

UBP’DE DEVAM EDECEĞİM

Sayıları neredeyse 100’e varan kayıtlı öğrencinin gidecek bir okul bulamadığı bir ortamda, erken seçimlerde bir başka partiden aday olmak için görevini bırakan Özdemir Berova, yayımladığı istifa mektubunda ise, görevde bulunduğu süre içerisinde çocuklarımızın geleceğine katkı koymaya çalıştığını iddia ederek, bundan sonraki siyasi kariyerini Ulusal Birlik Partisi’nde sürdürme kararlığında olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova istifasını DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ’a sundu.

Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede Özdemir Berova, geçen haftalar içinde basında çıkan yazıların ardından Denktaş’tan dün için randevu talep ettiğini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevini dün itibariyle bırakmak üzere geldiğini söyledi.

“Demokrat Parti’yle ilgili de istifa dilekçemi hazırladım ancak yürürlüğe giriş tarihini sizin takdirinize bırakıyorum” diyen Berova, ülke seçim dönemi içine girerken hükümetin devamı ve seçime sağlıklı şekilde ulaşabilmesi adına meclis çalışmalarının da bir süre daha devam etmesi gerektiğini belirtti.

Berova, 4.5 yıllık görev süresi içerisinde kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, “siyasetin en deneyimli kişilerinden biri olarak sizden çok şey öğrendim” dedi.

DENKTAŞ

DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, Berova’nın geçen seçimlerden önce kendisini arayarak aday olmak istediğini açıkladığını ve ulusal güçlerle birlikte DP’den aday, milletvekili ve bakan olduğunu anımsatarak, “Şimdi bu görevin sonuna geldik, bu görevi ilk verdiği söz gibi sonuçlandırdığı için ben kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“Ayrılma kararını vermesiyle istifa görevini etik şekilde yerine getirmiştir bunun için kendisine teşekkür ederim” diyen Denktaş, istifa haberlerinin dün basında yer almasının ardından DP milletvekili Arabacıoğlu’nun da komitelerdeki görevinden artık grup olmadıkları gerekçesiyle ayrıldığını belirtti.

Denktaş, görüşülmesi gereken yasalar hakkında bilgi vererek bu noktada sorumluluğun artık CTP ve UBP’de olduğuna işaret ederek, “Birlikte seçim kararı verebilen iki parti herhalde birlikte bu sorumluluğu da gösterecektir” dedi.

Meclis’teki durumun ve Berova’nın DP’den istifasının milletvekilleriyle değerlendirileceğini belirten Denktaş, Berova’ya verdiği hizmetler için teşekkür ederek bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.

Serdar Denktaş, Berova’nın istifasıyla boşalan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevine de kısa süre için atama yapmayarak kendisinin yürütebileceğini kaydetti.

BEROVA: UBP’DE DEVAM ETME KARARLIĞINDAYIM

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, dün itibarıyla bakanlık görevinden ve Demokrat Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

Özdemir Berova, bundan sonraki siyasal yaşamına, her zaman ülküsünü kurduğu sağda birleşme inancıyla Ulusal Birlik Partisi’nde devam edeceğini belirtti.

İSTİFA MEKTUBU

Yaptığı yazılı açıklamada, “Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Koalisyon hükümetinde bana tevdi edilen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevinden dün itibariyle ayrıldığıma ilişkin istifa mektubunu Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş'a sunmuş bulunmaktayım” ifadesini kullanan Özdemir Berova, “Ayrıca 2013 yılında DPUG'den milletvekili seçilmem ile başlayan ve daha sonra DP Milletvekili olarak sürdürdüğüm Demokrat Parti’den istifamı Sayın Başkan Serdar Denktaş'a yazılı olarak ilettim” dedi.

DP-UG'den seçilmiş bir milletvekili olarak görev süresinin sonuna geldiği bu günde DP'deki görevini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olduğuna inandığını kaydeden Özdemir Berova açıklamasına şöyle devam etti:

“Seçim atmosferine girdiğimiz bu dönemde Demokrat Parti’ye seçim çalışmalarında başarılar dilerim. Dört buçuk yıldır yaptığım milletvekilliği süresince yürütme ve yasamada ülkemizin geleceği adına katkı koyduğuma inanıyorum. Bu süreçte Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevinde çocuklarımızın geleceği ve devletimizin varlığı adına ekibimle birlikte gerçekleştirdiğim tüm çalışmalar toplumun menfaati için olmuştur. Bakanlık görevini devir aldığım gün giyilen gömleğin ateşten olduğunu bilerek hareket ettim.

Hükümet programı çerçevesinde davam; ülkesini ve milletini her şeyin üstünde tutan bir kişi olarak hizmet vermek adına olmuştur. Devletimizin varlığının devamının teminatı olan öğrencilerimizin yani geleceğimizin teminatlarının daha güzel günlere taşınması adına bakanlık olarak ortak bir amaç için çalıştık. Bu çalışma surecindeki tüm mesai arkadaşlarıma tek tek teşekkür ederim. Bundan sonraki siyasal yaşamımı ileride de her zaman ülküsünü kurduğum sağda birleşmenin inancıyla Ulusal Birlik Partisinde devam etme kararlılığındayım. Bilhassa son iki haftalık süreçte bana her türlü desteği veren tüm arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ederim.”