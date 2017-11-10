Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Detay Gazetesi'nin "CTP'de eski başbakanlar aday değil" başlıklı manşeti şöyle;

Ana muhalefet patisi CTP’de, geçmiş dönemlerde Başbakanlık görevini üstlenen 3 isimin, 7 Ocak'ta yapılması planlanan erken genel seçimlerde aday olmayacağı duyuruldu.

Eski Başbakan ve partinin eski genel başkanı Özkan Yorgancıoğlu ile Mağusa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla aday olmayacaklarını duyurdular.

Öte yandan yine eski başbakanlardan CTP Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu’nun da aday olmayacağı kulislerde konuşuluyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) aralarında partinin eski genel başkanı Özkan Yargancıoğlu’nun da bulunduğu 3 isim, 7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan erken genel seçimlerde aday olmayacaklarını açıkladı.

Eski Başbakan ve partinin eski genel başkanı Özkan Yorgancıoğlu ile Mağusa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla aday olmayacaklarını duyurdular.

Öte yandan yine eski başbakanlardan CTP Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu’nun da aday olmayacağı kulislerde konuşuluyor.

YORGANCIOĞLU: “YENİ ARKADAŞLARA FIRSAT VERİLMESİ İÇİN”

Yapılması planlanan erken genel seçimlerde aday olmayacağını duyuran ilk isim, CTP’de Genel Başkanlık görevini de yürütmüş olan, eski başbakan Özkan Yorgancıoğlu oldu.

Yorgancıoğlu, 31 Ağustos 2013 - 15 Temmuz 2015 tarihleri arasında Başbakanlık görevini üstlenmişti.

Yorgancığlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirdiği açıklamasında, yeni arkadaşlara fırsat verilmesi için aday olmayacağını belirtti.

Yorgancıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs‘ta, barış, demokrasi, İnsan hakları, üretken emeğin onurlandırılması ve halkımızın Yasam kalitesinin artırılması için 1973 yılında CTP saflarında mücadeleye başladım.

Günümüze gelinceye kadar, makam ve mevki ayrımı yapmadan bu mücadeleyi partim ve partililerimle birlikte sürdürdüm.

Parti Başkanlığı dâhil, hemen hemen partimin bütün kademelerinde büyük bir Onur’la çalıştım. Beni Onur’la görev yaptığım bu makamlara taşıyan, görevlerim esnasında gerek partide, gerekse hükümet ve Meclis grubunda birlikte görev yaptığım tüm arkadaşlarıma ve her zaman bana destek olan aileme teşekkür ediyorum.

2018 yılının ocak ayında bizleri yeni bir seçim bekliyor. Partimiz, halkımızın sorunlarını çözme adına seçime katılırken yeni CTP ve yeniden CTP şiarı ile yeni ufuklara yelken açma kararlılığındadır.

Bu yeni ufuklar ve yeni hedeflere hep birlikte koşarken, Ocak ayında yapılacak seçimlerde yeni arkadaşlara da fırsat verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle, başta bu süreçte beni aday olmam yönünde teşvik eden arkadaşlarım olmak üzere, partililerime ve siyasi görüşleri farklı olsa bile, siyaset hayatım boyunca benimle görüşme, konuşma, tartışma ve güvenme alçakgönüllülüğünü gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum.

“İnandığım amaçlar uğruna mücadele etmek için ille de bir makamda olmak gerekmiyor” anlayışını benimseyen biri olarak, 2018 Ocağında yapılacak seçimlerde aday olmamaya karar verdim.

Halkıma karşı görevlerimin devam ettiğine olan inancım nedeni ile Halkımızın çıkarları doğrultusunda Parti’min seçim süreci ve sonrasında vereceği her görevi yapacağımı da sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu inançla tüm partililerime ve halkıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum”

SOYER: “KARARIMI, BAŞVURU SÜRESİNİN SONUNU BEKLEYEREK YAPMAK GEREKTİĞİNE İNANDIM”

Öte yandan eski başbakan ve CTP MağusaMilletvekili Ferdi Sabit Soyer ise yazılı olarak gerçekleştirdiği basın açıklamasında, 7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan erken genel seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.

Soyer, 24 Nisan 2005 - 5 Mayıs 2009 tarihleri arasında Başbakanlık görevini yürütmüştü.

KARARINI NEDEN GEÇ DUYURDU?

Eski Başbakan yazılı olarak gerçekleştirdiği açıklamasında, aday olmama kararını neden daha önce açıklamadığına da değindi.

Soyer, “daha önce sorulan bu soruya cevap vermedim. Çünkü kararımı açıklamayı partimin açtığı adaylık başvuru süresinin sonunu bekleyerek yapmak gerektiğine inandım” dedi.

CTP MağusaMilletvekili Ferdi Sabit Soyer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

7 Ocak 2018’de Erken Seçim gerçekleşecek. Bu seçim döneminin toplumun çok yönlü sorunlarına çözüm zemini sağlamasını her yurttaş gibi beklemekteyim.

Ancak siyasal alanın da sorunlar içinde olduğu bir gerçektir. Bu sorunların aşılması gerekir. Fakat eskiye alternatif diye ortaya çıkan kimi siyasi akımlar ve eğilimler ise maalesef eskinin metotlarını yeni diye devam ettirmektedir.

1985 – 1990 Döneminde partim CTP’denMağusaKarpaz milletvekili olarak seçildim. Daha sonra Aralık 1993 Erken Seçimlerinden sonra günümüze kadar Mağusa milletvekili olarak görevimi devam ettirdim.

CTP’ye üye olduğum 1972 yılından itibaren partinin Ocak, İlçe, MYK, PM ve Genel Sekreterlik, Genel Başkanlık görevlerinde milletvekilli olarak görev yaptım. Bu görevler yanı sıra Tarım Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı yanı sıra Başbakanlık Görevlerinde bulundum.

Bu süre içinde Mecliste Bütçe Plan Komitesine, İdari İşler Komitesinde Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinde görevler yaptım. Çeşitli Meclis çalışmalarında inançların doğrultusunda görevimi, partim ve ilkelerimiz doğrultusunda yerine getirmeye çalıştım.

Bütün bu süreç içinde partili arkadaşlarım ve farklı siyasi inançlara sahip partilere mensup milletvekilleri ve insanlarla diyalog ve saygı temelinde ilişki içinde görev yapmaya çalıştım. Bu süre içinde değerlerimize bağlı olarak, ne minnetle gül kokladık. Ne zorbalık ve saldırganlıklara, çamur atmalara boyun eğdik. Ne de bizden farklı olanlara dönük gönül kırdık.

Hep birlikte demokrasi, özgürlük barış ve Kıbrıs Türk halkının üretken, kendi kendini özgürce yöneten, sosyal adalet ve demokratik hukuk devleti yolunda ilerlemesi için o yola taş döşemeye ve daha gelişkin bir topluma ulaşmak için de geçilemez denilen alanlara yol açmaya, köprü kurmaya, tüneller açmaya halkımızın desteği ve arkadaşlarımızın kararlı tavırları ile katkı koymaya çalıştık.

Şimdi 7 Ocak 2018 seçimleri ile birlikte aday olmamaya karar verdim. Daha önce sorulan bu soruya cevap vermedim. Çünkü kararımı açıklamayı partimin açtığı adaylık başvuru süresinin sonunu bekleyerek yapmak gerektiğine inandım.

Aday olmayacağım demek, CTP’ nin değerlerine, ilkelerine dönük sırt döneceğim veya onlara dönük edilgen kalacağım anlamına gelmez. Bu değerler için bir üye olarak tüm siyasi yaşamım boyunca gösterdiğim gibi çalışmaya elimden geldiğince katkı sağlamaya devam edeceğim.

Bu vesile ile Genel Başkanımız Sayın Tufan Erhüman ’a bu seçimlerde ve sonrasında destek vermek en büyük görevim olacaktır. Genel Başkanımız yönetimindeki partimizin seçimlerden başarı ile çıkması görevimizdir.

Bu vesile ile Kurucu Başkanımız Sayın Ahmet Mithat Berberoğlu’nu, Sayın Özker Özgür’ü, Sayın Naci Talat’ı ve 1970’de başlayan bu zor yol yürüyüşümüz sırasında yaşama gözlerini yuman tüm partilerimizi saygı ile yâd ederim. Bu süreç içinde desteklerini esirgemeyen partilerimiz ve tüm seçmenlere, farklı inançlara sahip olsak ta aynı toplumun mensubu olduğumuz, tüm insanlarımıza. Milletvekilliğim donemim içinde desteklerini aldığım şimdi gerek yaşamlarını yitirmiş olsun gerekse emekli çıkmış olsun ayrıca şu anda halen çalışan, tüm Meclis çalışanlarına da teşekkür ederim.

Eski - Yeni demeden, esas olan, kuşaktan kuşağa, barışın, demokrasinin, hümanizmanın ve emeğin değerlerini taşıyan ilkeleri geliştirerek aktarmaktır. Bu seçimlerde CTP’nin başarılı çıkması için herkes üzerine düşeni yapmalı. Seçimler hayırlı uğurlu olsun.

KALYONCU DA ADAY DEĞİL

Öte yandan yine eski başbakanlardan Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu’nun da aday olmayacağı kulislerde konuşuluyor.

Kalyoncu, 15 Temmuz 2015 - 16 Nisan 2016 tarihleri arasında Başbakanlık görevini üstlenmişti.