Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Detay Gazetesi'nin 14.11.2017 tarihli manşeti şöyle;

Meclis Genel Kurulu dünkü oturumunda erken genel seçimin 7 Ocak 2018 Pazar Günü gerçekleşmesini oy çokluğuyla onayladı. Oturumda oylanan öneri 38 kabul oyuna karşılık DP kanadının 2 ret oyuna rağmen oyçokluğuyla kabul edildi. Erken genel seçim tarihinin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından, erken genel seçim yarışı da resmen başlamış oldu.

Dünkü oturumda erken genel seçimlerin 2018 bütçesinin meclisten geçirilmesi için 4 Şubat tarihine ertelenmesi yönünde bir teklifte bulunan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın önerisi ise oyçokluğuyla reddedildi. Oturumda bütçe konusunda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP hükümetinin 19 aydır yapamadığı işleri Meclise bugünlerde getirmeye çalıştığını belirterek, buna rağmen 2018 yılı bütçesinin geçmesi için desteğe hazır olduklarını belirtti.

Meclis Genel Kurulu, erken genel seçimin 7 Ocak 2018 Pazar günü yapılmasını oy çokluğuyla onayladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2018 bütçesinin geçmesini engelleyeceği için erken seçimin 7 Ocak değil, 4 Şubat 2018’de yapılmasını önerdi.

Denktaş’ın önerisi, oy çokluğuyla reddedildi.

Erken seçimin 7 Ocak’ta yapılması önerisi, 38 kabul oyuna karşılık DP’lilerin 2 ret oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

DENKTAŞ BÜTÇEYİ, ÖDEMELERİ VE ATAMALARI GEREKÇE GÖSTEREREK 4 ŞUBAT’I ÖNERDİ

Öneri üzerine, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş söz aldı.

Denktaş, komite ve genel kurul aşamasında bu karar önerisine oylarının ret olacağını söyledi.

Denktaş, erken seçime gidilmesi halinde 2018 bütçesinin geçirilemeyeceğini, bu nedenle benzin ve mazot zammının art arda geleceğini, arpaya yapılacak zammın ekmeğe, süte yansıyacağını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun seçim yasakları nedeniyle okullara müdür ve muavin atamayacağını ve eğitimdeki sorunların süreceğini kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 7 Ocak erken seçimine zorlanarak hazırlandığı yönünde açıklaması olduğunu belirten Denktaş, “Bu seçimin sağlıklı bir seçim olup olmayacağı kesin değildir. Bu gelişmeler, 2018’i olumsuz etkileyecek. İktidara kim gelirse gelirse bu olumsuzluklar iktidarı bastıracak. 2005’teki olumsuzluklar 2018’de de 2019’da da yansıyacak” dedi.

Denktaş, 2018 bütçesinin geçmesini engelleyeceği için erken seçimin 7 Ocak’ta değil, 4 Şubat 2018’de yapılmasını önerdi.

Serdar Denktaş, “İnadı bir kenara bırakıp, seçimi 3 hafta erteleyerek bütçeyi görüşelim, gerekli düzenlemeleri yaparız, Yüksek Seçim Kurulu’nda da hazırlık için fırsat vermiş oluruz” dedi.

Denktaş, “Geçirilmemiş bir bütçe var. Bütçe Meclis’tedir. 31 Ekim tarihi itibarıyla Meclis’e sunuldu. Anayasaya göre, 10 gün içinde görüşülmeye başlanabilirdi” dedi.

Denktaş, geçirilmeyen 2018 bütçesinin polisler için de sıkıntı yaratacağını söyledi.

Muhalefet kanadının yerinden yaptığı eleştirilere cevaben Serdar Denktaş, “Tiyatroyu oynayan Demokrat Parti değil” dedi.

Denktaş’ın önerisi, oy çokluğuyla reddedildi.

ERHÜRMAN: “BÜTÇEYİ GETİRİN DESTEKLEYECEĞİZ”

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim yaklaştıkça tuhaflıkların arttığını söyledi.

2018 bütçesinin geçirilmesi, CTP’nin de usulen buna katkı sağlaması konusunu 3 hafta önce dile getirdiklerini anımsatan Erhürman, “Olayın ciddiyeti ve rengi ortada. Komitenin başında sizin milletvekiliniz var. Komiteyi toplayın” dedi.

19 aydır UBP-DP hükümetinin yapmadığı şeyleri, Meclis’e şimdi getirdiğini kaydeden Erhürman, “Bunlar 19 aydır geçmedi, 4 Şubat’a kadar mı geçecek? Az önce bir yasa geçirdiniz, 52 defa hata yaptınız. 1 Nisan’da yürürlüğe girecek yasayı faulle geçirdiniz. Polisle ilgili yasayı o kadar zaman geçirmediniz. Getirin bu yasayı, biz oy vereceğiz” diye konuştu.

Erhürman, hükümete 2018 bütçesini geçirmesi için çağrı yaptı, bunun için desteğe hazır olduklarını söyledi.

Hükümetin 19 aydır inanılmaz bir performansla çalıştığını ifade eden Erhürman, “Bütçeyi getirin. Geçirin. Burada olacağız. Polisle ilgili hükmü de bütçeye ekleyin. Ona da olumlu oy vereceğiz” dedi.

ÖZGÜRGÜN: “BU İŞ BİTTİ”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 7 Ocak’taki önerinin ana muhalefetten geldiğini, bunu da kabul ettiklerini, bu işin bittiğini söyledi.

Özgürgün, “Bütçe seçimden sonra geçer. Birinci unsur halka gitmektir. Bütçe sonra geçirilir. Denktaş’ın görüşüne de saygım var” dedi.

Özgürgün, ,“Bütçenin daha sonra geçmesini sorun olarak görmediğimi söylemiştim. UBP olarak 7 Ocak dedik. Kararın arkasındayız. Polisle ilgili yasa, Bakanlar Kurulu’na geldi. Sayın Denktaş, ‘geçmesinde bütçesel olarak sorun var’ dedi. Yasa önerisi Bakanlar Kurulu’nda kaldı. Vekiller bu yasayla ilgili öneri getirirse oyumuz evet olur. Yasa geçer ve bütçeye konar” şekline konuştu.

ÇELER: “7 OCAK’A HAZIRIZ… AKLINIZ NERDEYDİ”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, 7 Ocak tarihi için hazır olduklarını vurgulayarak, partisinin erken seçimin temmuzda yapılmasını önerdiğini de anımsattı.

“Polis sandığa gitmeyecek” diye bir söylem olduğunu da ifade eden, bunun üzerine bugün hükümetin bu yönde konuşma yaptığını söyleyen Çeler, “Bunca zamandır aklınız neredeydi?” diye sordu.

Çeler, seçim öncesi menfaat dağıtımı yapıldığını da savunarak, bunun ülkenin geleceğinden çalma olduğunu belirtti.