Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hafta sonu gerçekleştirdikleri kurultaylarla, 7 Ocak için adaylarını belirledi…

UBP ve CTP’nin de kurultaylarını gerçekleştirmesiyle birlikte, seçime katılacağını açıklayan 8 partiden 5’i adaylarını belirledi. Aday müracaatı geçtiğimiz günlerde sona eren ve açıkladıkları aday adaylarıyla gündeme gelen Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) ise önümüzdeki birkaç gün içerisinde adaylarını açıklaması bekleniyor.

7 Ocak ‘ta gerçekleştirilmesi planlanan erken genel seçimlere ilişkin, partilerin milletvekili aday belirleme kurultayları tam gaz devam ediyor.

Son olarak hafta sonu gerçekleştirdikleri kurultaylarla, adaylarını belirleyen partiler kervanına katılan ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) seçim maratonu için adaylarını belirledi.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, 7 Ocak’ta yapılacak genel seçimde yarışacak adaylar ve sıraları şöyle:



LEFKOŞA

1. Tufan Erhürman (Kontenjan)

2. Özdil Nami

3. Sıla Usar İncirli (Kontenjan)

4. Birikim Özgür

5. Ahmet Hüdaoğlu (Kontenjan)

6. Doğuş Derya

7. Günay Kibrit (Kontenjan)

8. Ali Karavezirler

9. Muhittin Özsağlam

10. Fatma Miralay

11. Feriha Tel

12. Kadri Fellahoğlu

13. Mutlu Azgın

14. Hasan Ulaş Altıok

15. Ülkü Taşseven

16. Şerife Korucan



GAZİMAĞUSA

1. Erkut Şahali

2. Hamit Caner (Kontenjan)

3. Mustafa Naimoğulları (Kontenjan)

4. Teberrüken Uluçay

5. Asım Akansoy

6. Aybike Yektaoğlu

7. Şifa Çolakoğlu

8. Ahmet Billuroğlu

9. Cemal Mert

10. Ceyhun Ümiter

11. Mine Adalıer

12. Derviş Karaca

13. Bedia Balses Çeliker





GİRNE

1. Fazilet Özdenefe

2. Fikri Toros (Kontenjan)

3. Salih Sarpten

4. Mahmut Kanber (Kontenjan)

5. Salih İzbul

6. Mustafa Ergüven

7. Arzu Cankoy

8. Çelen Özkaynak

9. ŞehanTomgüsehan

10. Ziya Tüzel



İSKELE

1. Biray Hamzaoğulları

2. Mehmet Ceylanlı

3. Fikret Civisilli (Kontenjan)

4. Selda Şafak

5. Sedat Kılıç



GÜZELYURT

1. Armağan Candan

2. Filiz Besim (Kontenjan)

3. Mehmet Çağlar

4. Hüseyin Erçal





LEFKE

1. SalahiŞahiner

2. Teoman Oktay

Öte yandan, UBP üyelerinin, adayları ve sıra numaralarını belirlediği seçimine göre, UBP’nin milletvekili adayları ve sıraları şöyle:

LEFKOŞA BÖLGESİ

1-Hüseyin Özgürgün

2-Faiz Sucuoğlu

3-Ersin Tatar

4-Savaş Atakan

5-Hasan Taçoy

6-Zorlu Töre

7-Aydın Soyer

8-Olgun Amcaoğlu

9-Tahsin Ertuğruloğlu

10-Ahmet Savaşan

11-Türel Özer Öksüzoğlu

12-Saffet Nadiri

13-Füsun Özsun

14-Emete Gözügüzelli

15-Nurcan Yardımcı

16-Ümray Hürşit Can

GAZİMAĞUSA BÖLGESİ

1. Sunat Atun

2. Oğuzhan Hasipoğlu

3. Resmiye Canaltay

4. Dursun Oğuz

5. Hakan Dinçyürek

6. Hamza Ersan Saner

7. Hasan Onalt

8. Canan Zeki

9. İsmail Güneş Güneşoğlu

10. Ahmet Kaşif

11. Gürsel Uzun

12. Dürdane Abi Acı

13. Eylem Dolmacı

GİRNE BÖLGESİ

1. Kutlu Evren

2. Ünal Üstel

3. Bulut Akacan

4. Ahmet Arslan

5. Özdemir Berova

6. İzlem Gürçağ

7. ZaliheDamdelen

8. Selim Gökbörü

9. Hüseyin Kayım

10. Deniz Serbest

İSKELE BÖLGESİ

1. Nazım Çavuşoğlu

2. Önder Sennaroğlu

3. Ümit Özkıran

4.Yasemin Öztürk

5. Fatma Darben

GÜZELYURT BÖLGESİ

1. Ali Pilli

2. Kemal Dürüst

3. Menteş Gündüz

4. Hatice Özler Şahin



LEFKE BÖLGESİ

1. Aytaç Çaluda

2. Fırtına Karanfil

TDP’DEN BARIŞ BAŞEL ATAĞI

TDP Genişletilmiş MYK aday adayı başvurularını değerlendirdi. TDP'ye 52 ismin adaylık müracaatında bulunduğu öğrenildi.

TDP kulislerinden edinilen bilgilere göre TDPGazimağusa'da kontenjan adayı olarak Sosyal Hizmetler uzmanı olan Barış Başel ismine onay verdi.

TDP Lefke'de de uzun yıllar Polis Komutanlığı yapmış bir ismi aday olarak gösterdi. Orhun Karagözlü'nün adaylığının Lefke'de dengeleri değiştireceği konuşuluyor.

Diğer yandan elde edilen kulis bilgilerine göre TDP'nin bir diğer Lefke adayı ise TDP Lefke ilçe başkanı da olan Cem Kızılgök olduğu öğrenildi. Kızılgök'ün Doğancı (ELYE) ile birlikte özellikle gençlerde çok desteği olduğu da belirtiliyor.