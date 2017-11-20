Detay'ın manşetinde bugün ne var?

UBP ve CTP’nin de kurultaylarını gerçekleştirmesiyle birlikte, seçime katılacağını açıklayan 8 partiden 5’i adaylarını belirledi. Aday müracaatı geçtiğimiz günlerde sona eren ve açıkladıkları aday adaylarıyla gündeme gelen Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) ise önümüzdeki birkaç gün içerisinde adaylarını açıklaması bekleniyor.
7 Ocak ‘ta gerçekleştirilmesi planlanan erken genel seçimlere ilişkin, partilerin milletvekili aday belirleme kurultayları tam gaz devam ediyor.
Son olarak hafta sonu gerçekleştirdikleri kurultaylarla, adaylarını belirleyen partiler kervanına katılan ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) seçim maratonu için adaylarını belirledi.
CTP’den yapılan açıklamaya göre, 7 Ocak’ta yapılacak genel seçimde yarışacak adaylar ve sıraları şöyle:
LEFKOŞA
1. Tufan Erhürman (Kontenjan)
2. Özdil Nami
3. Sıla Usar İncirli (Kontenjan)
4. Birikim Özgür
5. Ahmet Hüdaoğlu (Kontenjan)
6. Doğuş Derya
7. Günay Kibrit (Kontenjan)
8. Ali Karavezirler
9. Muhittin Özsağlam
10. Fatma Miralay
11. Feriha Tel
12. Kadri Fellahoğlu
13. Mutlu Azgın
14. Hasan Ulaş Altıok
15. Ülkü Taşseven
16. Şerife Korucan
GAZİMAĞUSA
1. Erkut Şahali
2. Hamit Caner (Kontenjan)
3. Mustafa Naimoğulları (Kontenjan)
4. Teberrüken Uluçay
5. Asım Akansoy
6. Aybike Yektaoğlu
7. Şifa Çolakoğlu
8. Ahmet Billuroğlu
9. Cemal Mert
10. Ceyhun Ümiter
11. Mine Adalıer
12. Derviş Karaca
13. Bedia Balses Çeliker
GİRNE
1. Fazilet Özdenefe
2. Fikri Toros (Kontenjan)
3. Salih Sarpten
4. Mahmut Kanber (Kontenjan)
5. Salih İzbul
6. Mustafa Ergüven
7. Arzu Cankoy
8. Çelen Özkaynak
9. ŞehanTomgüsehan
10. Ziya Tüzel
İSKELE
1. Biray Hamzaoğulları
2. Mehmet Ceylanlı
3. Fikret Civisilli (Kontenjan)
4. Selda Şafak
5. Sedat Kılıç
GÜZELYURT
1. Armağan Candan
2. Filiz Besim (Kontenjan)
3. Mehmet Çağlar
4. Hüseyin Erçal
LEFKE
1. SalahiŞahiner
2. Teoman Oktay
Öte yandan, UBP üyelerinin, adayları ve sıra numaralarını belirlediği seçimine göre, UBP’nin milletvekili adayları ve sıraları şöyle:
LEFKOŞA BÖLGESİ
1-Hüseyin Özgürgün
2-Faiz Sucuoğlu
3-Ersin Tatar
4-Savaş Atakan
5-Hasan Taçoy
6-Zorlu Töre
7-Aydın Soyer
8-Olgun Amcaoğlu
9-Tahsin Ertuğruloğlu
10-Ahmet Savaşan
11-Türel Özer Öksüzoğlu
12-Saffet Nadiri
13-Füsun Özsun
14-Emete Gözügüzelli
15-Nurcan Yardımcı
16-Ümray Hürşit Can
GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
1. Sunat Atun
2. Oğuzhan Hasipoğlu
3. Resmiye Canaltay
4. Dursun Oğuz
5. Hakan Dinçyürek
6. Hamza Ersan Saner
7. Hasan Onalt
8. Canan Zeki
9. İsmail Güneş Güneşoğlu
10. Ahmet Kaşif
11. Gürsel Uzun
12. Dürdane Abi Acı
13. Eylem Dolmacı
GİRNE BÖLGESİ
1. Kutlu Evren
2. Ünal Üstel
3. Bulut Akacan
4. Ahmet Arslan
5. Özdemir Berova
6. İzlem Gürçağ
7. ZaliheDamdelen
8. Selim Gökbörü
9. Hüseyin Kayım
10. Deniz Serbest
İSKELE BÖLGESİ
1. Nazım Çavuşoğlu
2. Önder Sennaroğlu
3. Ümit Özkıran
4.Yasemin Öztürk
5. Fatma Darben
GÜZELYURT BÖLGESİ
1. Ali Pilli
2. Kemal Dürüst
3. Menteş Gündüz
4. Hatice Özler Şahin
LEFKE BÖLGESİ
1. Aytaç Çaluda
2. Fırtına Karanfil
TDP’DEN BARIŞ BAŞEL ATAĞI
TDP Genişletilmiş MYK aday adayı başvurularını değerlendirdi. TDP'ye 52 ismin adaylık müracaatında bulunduğu öğrenildi.
TDP kulislerinden edinilen bilgilere göre TDPGazimağusa'da kontenjan adayı olarak Sosyal Hizmetler uzmanı olan Barış Başel ismine onay verdi.
TDP Lefke'de de uzun yıllar Polis Komutanlığı yapmış bir ismi aday olarak gösterdi. Orhun Karagözlü'nün adaylığının Lefke'de dengeleri değiştireceği konuşuluyor.
Diğer yandan elde edilen kulis bilgilerine göre TDP'nin bir diğer Lefke adayı ise TDP Lefke ilçe başkanı da olan Cem Kızılgök olduğu öğrenildi. Kızılgök'ün Doğancı (ELYE) ile birlikte özellikle gençlerde çok desteği olduğu da belirtiliyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.