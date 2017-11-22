Detay'ın manşetinde bugün ne var?

Detay Gazetesi'nin 22.11.2017 tarihli manşeti şöyle;

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, dün yaptığı açıklamada “Geçicilerin KadrolanmasıYasası”nın Meclis’ten geçirilmesini “seçimlere yönelik bir popülizm” olarak değerlendirdi. Anayasaya aykırı olduğunun bilinmesine rağmen UBP ve DP’nin erken seçimlerdeki oy potansiyelini artırmak için yasaya olumlu oy verdiğini hatırlatan Kaptan, ortaya çıkan bu durumun geçici memur ve ailelerine karşı umut tacirliği olduğunu belirtti.

Kaptan, kamu görevine girmek için başvuru yapmanın her vatandaşın Anayasal hakkı olduğunu ve bu göreve başlayabilmek için yeterlilik sınavınınbaşarıyla tamamlanması gerektiğine dikkat çekerek, geçici memur statüsünde çalışanların kadrolanmasının, mevzuata uygun bir şekilde kamuda işe başlamak için sıra bekleyen yüzlerce kişinin eşitlik hakkının ihlal edilmesi anlamına geldiğini belirtti. Kaptan, Anayasa Mahkemesi’nin görüşlerinin bu kadar açık bir şekilde bilinmesine rağmen geçici personelin kadrolanmasını önermenin hem siyasi hem de sendikal popülizmden başka bir anlama gelmediğine değindi.



Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, dün yaptığı açıklamada “Geçicilerin KadrolanmasıYasası”nın Meclis’ten geçirilmesini “seçimlere yönelik bir popülizm” olarak değerlendirdi.



Kaptan yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasanın Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, “UBP ve DP başkan ve milletvekilleri meclis kürsüsünden yaptıkları konuşmalarda bir taraftan bu yasanın Anayasaya aykırı olduğunu, geçicilerin fazla ümitlenmemesi gerektiğini ifade ederken diğer taraftan da yasaya olumlu oy vermişlerdir. Bu yapılanlar 1017 geçici çalışana ve ailelerine karşı bir umut tacirliğidir” ifadelerine yer verdi.



“ANAYASAYA AYKIRI”



Kaptan, bu yasa önerisi ile aynı içeriğe sahip olan ve Cumhuriyet Meclisi'nin 4.3.1997 tarihli birleşiminde kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere 5.3.1997 tarihinde Cumhurbaşkanlığı'na sunulan "Geçici Personelin Kadrolanması (Özel Kurallar Yasası)"nın, Anayasa Mahkemesi tarafından (2/1997) Anayasaya aykırı bulunduğunu kaydetti.



Anayasa Mahkemesinin kadrolamayı Anayasaya aykırı bulurken yaptığı tespitin önem arz ettiğine işaret eden Kaptan, “Anayasa Mahkemesi ilk atamalarda ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım yapılamayacağını, geçici personel statüsünün ödevin niteliklerinden olamayacağını açık bir şekilde belirttiğini kaydetti.



Açıklama şöyle devam etti:

“Yine Anayasa Mahkemesi yasa ile getirilmek istenen düzenin, bir bütün olarak ele alındığında anayasanın eşitlik ilkesini de zedelediğini, kamu görevine girmek için başvuru yapmanın her yurttaşın Anayasal hakkı olduğunu, kamu görevine girebilmek için yeterlilik sınavını geçip de sırada bekleyen yüzlerce ve belki de binlerce yurttaş, kadroların açılmasını beklerken, bunlara hiç fırsat eşitliği tanımadan geçici personelin kadrolanmasının anayasanın 8. maddesinde ifadesini bulan eşitlik ilkesine tamamen ters düştüğünü belirtmiştir.



Anayasa Mahkemesi'nin tüm bu bulguları ortadayken, geçici personelin kadrolanmasını önermek, kamuda görev ifa eden geçici personelin umutları ile oynamaktan başka bir şey olmayıp, yapılanın tam anlamı ile hem siyasi hem de sendikal popülizm olduğunu düşünmekteyiz. Bu çerçevede, hayatın her alanında hukukun üstünlüğünü savunan sendikamız KTAMS’ın, Anayasaya aykırılığı bu kadar açık olan bu kadrolamayı savunmasının mümkün olmadığını ve umut tacirliği yapmayacağını vurgularız.”



Sendikanın kamudaki geçici personel için ortaya koyduğu çözüm önerisine değinen Kaptan, şunları kaydetti:

“Sendikamız KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin 16 Mart 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan ‘Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmetleri) İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin 151 Sayılı Sözleşmesi Yasası’ temelinde, tüm geçici personellere, kadrolu personellerde olduğu gibi olumsuz performans değerlendirmesi olmadan ve disiplin suçu işlemeden durdurulamamasını sağlayan iş güvencesi verilmesidir.



Bu hususta sendikamızın hazırlamış olduğu ve Ana Muhalefet Partisi tarafından Cumhuriyet Meclisi'ne sunulan ve ivediliğe alınan yasa önerileri ile hem 7/1979 sayılı kamu görevlileri yasası hem de 47/2010 sayılı Göç Yasası kapsamında çalışan geçici personele iş güvencesi verilmekte hem de bu yasalar altında çalışan kadrolu, geçici ve sözleşmeli personelin tahsisatlar, birleşik barem, izin hakları, fazladan yapılan öğrenim ve askerlik hizmetlerine kademe ilerlemesi verilmesi vb. özlük haklarının iyileştirilmesi planlanmaktadır.”



Kaptan, KTAMS’ın, Anayasa ve yasalara aykırı bir uygulamayı sırf çalışanı üye yazmak adına savunmak gibi bir hareket içerisinde olmayacağını, sendikal ya da siyasi popülizm yapmayacağını belirtti.