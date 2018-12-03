Detay'ın manşetinde bugün ne var? Hükümet değişti maronitler unutuldu

Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
96.024
Altın
206,211
Dolar
5,2165
Euro
5,9089
Lefkoşa
18 °C
Mağusa
19 °C
Girne
21 °C
Güzelyurt
18 °C
İskele
19 °C
İstanbul
12 °C
Ankara
8 °C
"Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oybirliğiyle kabul edildi
KTÖS, Gazimağusa’da özel gereksinimli bireyler eğitim yasası için yürüyüş düzenledi
'Seks zararlı' diyen Okan Bayülgen'e Ömür Gedik'ten yanıt!
Yakın Doğu Üniversitesinde Moleküler Temel ve Klinik Bilimlerde Uygulamalar Kursu Verildi…
Özyiğit: Hane halkına yardım kalemini bütünüyle özel eğitime ayırdık
“Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkinliği, Her Bireyin Yaşam Kalitesini Doğrudan Arttırabilecek Güçtür ”
Beslenmede nelere dikkat edilmelidir?
Kırbaçlı vekilimiz Türkiye medyasının gözünden kaçmadı!
Özyiğit: “Hane halkına yardım kalemi engelli otobüsüne ayrıldı”
Atakan: Engelli park yerini işgal eden sürücülere daha caydırıcı cezalar gelecek
Akıncı: “Engelli bireylerle ilgili hassasiyet sadece 24 saatlik olmamalı”
Besim: “Bir ülkede çocuklar, yaşlılar ve engelliler mutluysa o ülke mutlu demektir”
Atakan, Engelli Hizmetleri Koordinasyon kurulu heyetini kabul etti
Engellilerde ağız ve diş sağlığında neler yapılmalıdır?
Akıncı: “Koruyucu hekimlik toplum için çok önemli”
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
YAZARLAR
ENGLISH
FLAŞ HABER
Polis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE
Özyiğit: Hane halkına yardım kalemini bütünüyle özel eğitime ayırdık
Atakan: Engelli park yerini işgal eden sürücülere daha caydırıcı cezalar gelecek
"112 personeli sınırlı imkanlarla en iyi hizmeti vermeye çalışıyor"
Türkiye'nin kömür hesabı Paris'e uyacak mı?
Meclis Genel Kurulu toplanıyor
Erhürman: “Öğrenci muhaceret izinleri online sisteme girdi”
Yakın Doğu Üniversitesi’nde Engelsiz Sinema Ve Aktivite Merkezi Açıldı…
Arıklı: "Aylarca hatta yıllarca süren ve davul zurna ile ilan edilen Emirname mi olur? "
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma hakkında yarın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek
Türkiye’nin “MEB” konusunda ipleri gerdiği iddiası...
Maronitlerin Geri Dönüşü ile ilgili DP’nin açıklaması
Denktaş; “2019 kurultayında DP Başkanlığı'na yeniden adayım”
Detay'ın manşetinde bugün ne var? Hükümet değişti maronitler unutuldu
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
03.12.2018 10:54
Hükümet değişti maronitler unutuldu
Hükümet değişti maronitler unutuldu
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Cesur Sahnelerin Çekimleri Sırasında Hayli Zor Anlar Yaşamış Oyuncular
Sinema Hayatına Erotik ya da Porno Filmlerle Adım Atan Ünlüler
Artık bakire değilim dedi açıkça yayınladı!
Türk kullanıcı "adaletsizliği" tek kareye sığdırdı
Diğer Haberler
"Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oybirliğiyle kabul edildi
“Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Meclis Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edildi.
KTÖS, Gazimağusa’da özel gereksinimli bireyler eğitim yasası için yürüyüş düzenledi
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nın hayat bulması ve özel gereksinimli bireylerin eşit haklara kavuşmaları talebiyle Gazimağusa’da farkındalık yürüyüşü düzenledi.
Özyiğit: Hane halkına yardım kalemini bütünüyle özel eğitime ayırdık
Bakan Özyiğit engelli hizmetleri koordinasyon kurulu yetkililerini kabul etti
Kırbaçlı vekilimiz Türkiye medyasının gözünden kaçmadı!
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan kırbaçlı vekiliiz bu kez Türkiye'de gündem oldu
Özyiğit: “Hane halkına yardım kalemi engelli otobüsüne ayrıldı”
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Atakan: Engelli park yerini işgal eden sürücülere daha caydırıcı cezalar gelecek
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Günay Kibrit başkanlığındaki Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu heyetini kabul etti.
Akıncı: “Engelli bireylerle ilgili hassasiyet sadece 24 saatlik olmamalı”
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:55
Besim: “Bir ülkede çocuklar, yaşlılar ve engelliler mutluysa o ülke mutlu demektir”
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:50
Atakan, Engelli Hizmetleri Koordinasyon kurulu heyetini kabul etti
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:45
Akıncı: “Koruyucu hekimlik toplum için çok önemli”
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:40
Bu sonbahar bereket yağıyor: Meteoroloji en fazla yağış alan yeri açıkladı
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:38
Kadri: “Emirname taslağı amacına uygun ve imar planı öngörüleri dikkate alınarak yapıldı”
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:35
CYPFRUVEX, BASS'ı yalanladı: İddialar gerçek dışı!
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:34
Akıncı: "Hepimizin sorumluluğu engellerin aşılması için dayanışma içinde çalışmaktır”
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:30
HAK-SEN: Engelleri aşmak bir inanç meselesidir
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:27
2019 bütçesi 11 Aralık’tan itibaren meclis genel kurulu’nda
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:25
YAZARLAR
Ahmet İşcan
TÜRK'MÜYÜZ YOKSA ARAP MI ?
Erkut YILMABAŞAR
Emirname mi ? Yoksa birileri daha da zengin mi edilecek?
Arif Alasya
KIBRIS KONUSU.(1)
Taner ULUTAŞ
Türkiye, KKTC’de yeni operasyon hazırlığında mı?
Mesut GÜNSEV
HER ŞARKI AYRI BİR HİKAYE
Ayşegül Garabli
GERÇEK MÜCADELECİLER ve ŞOVMENLER
Ediz TUNCEL
Biraz tarih öğren kardeşim!
Hatice İNTAÇ
DOĞANIN GÜCÜ
Fırat Borak
Karpaz’da Gençlik Çaresiz!
Ali KİŞMİR
Başbakan “Alço” olsun
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Turgut ÇALICI
Belediyecilik nasıl olmalı!
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Nezihi BEYAZ
Marifet, Krizi Yönetebilmek
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
Oshan SABIRLI
Mont Pelerin ve bilinmeyenler
Ali Şahin
Hayat Birleşik Bir Mücadeleye Çağırıyor
Derviş DOĞAN
Şimdi masayı nasıl temizleyeceğim?
1
2
3
4
5
SON DAKİKA HABERLER
14:25 -
"Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oybirliğiyle kabul edildi
14:20 -
KTÖS, Gazimağusa’da özel gereksinimli bireyler eğitim yasası için yürüyüş düzenledi
14:19 -
'Seks zararlı' diyen Okan Bayülgen'e Ömür Gedik'ten yanıt!
14:15 -
Yakın Doğu Üniversitesinde Moleküler Temel ve Klinik Bilimlerde Uygulamalar Kursu Verildi…
14:15 -
Özyiğit: Hane halkına yardım kalemini bütünüyle özel eğitime ayırdık
14:10 -
“Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkinliği, Her Bireyin Yaşam Kalitesini Doğrudan Arttırabilecek Güçtür ”
14:05 -
Beslenmede nelere dikkat edilmelidir?
14:05 -
Kırbaçlı vekilimiz Türkiye medyasının gözünden kaçmadı!
14:00 -
Özyiğit: “Hane halkına yardım kalemi engelli otobüsüne ayrıldı”
14:00 -
Atakan: Engelli park yerini işgal eden sürücülere daha caydırıcı cezalar gelecek
13:55 -
Akıncı: “Engelli bireylerle ilgili hassasiyet sadece 24 saatlik olmamalı”
13:50 -
Besim: “Bir ülkede çocuklar, yaşlılar ve engelliler mutluysa o ülke mutlu demektir”
13:45 -
Atakan, Engelli Hizmetleri Koordinasyon kurulu heyetini kabul etti
13:44 -
Engellilerde ağız ve diş sağlığında neler yapılmalıdır?
13:40 -
Akıncı: “Koruyucu hekimlik toplum için çok önemli”
FOTO GALERİ
Cesur Sahnelerin Çekimleri Sırasında Hayli Zor Anlar Yaşamış Oyuncular
Sinema Hayatına Erotik ya da Porno Filmlerle Adım Atan Ünlüler
Artık bakire değilim dedi açıkça yayınladı!
Türk kullanıcı "adaletsizliği" tek kareye sığdırdı
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
'Elli tonu' serisinin üçüncü filminden ilk görüntüler!
Houston'da selde mahsur kalan yaşlı adam insan zinciri ile kurtarıldı
Bu da oldu: Ercan'da hoparlörlerden ilahi dinletisi
VİDEOLU: Game of Thrones'un 7. sezon ilk fragmanı yayınlandı
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Taner Ulutaş'tan mesajınız var!
KKTC'de deprem!
Karpaz'ı yasa boğan ölüm
Polis iki kişiyi darp etti!
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
RSS
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.