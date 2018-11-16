Detay'ın Manşetinde ne var?

Detay'ın Manşeti'nde ne var?

Kıbrıs Türk halkının KKTC'nin ilanından bir kazanımı olmadığını düşünen İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminin, halkın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırma çabalarıyla geçtiğini ve KKTC'ye yeni şartlarda çok ciddi hizmetler verdiğini söyledi.

"MERSİN 10 TURKEY"

"KKTC'NİN İLANINDAN GÖRÜNÜRDE HİÇBİR KAZANIM YOK"

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat “Görünürde hiçbir şey yok. Devlet aynı devlet, mahkemeler aynı mahkeme, polis aynı, okullar aynı, "Mersin 10 Turkey" aynı, 0090 aynı... Yani değişen bir şey yok! KTFD de pek alâ Kıbrıslı Türklerin devletiydi. Bu unutuluyor. Kıbrıslı Türk Devleti’nin ilanı 1983 kabul ediliyor halbuki başlangıç 1974’tür.” Dedi.

'BU YASA DIŞI DEVLETİ TANIMAYIN'

KKTC'nin ilanının hemen arkasından Güvenlik Konseyi iki karar aldı. Önce KKTC'yi yasa dışı ilan etti. Ertesi yıl ise 1984'te TC ile KKTC büyükelçi teatisi yapınca bu kararı aldı (541 sayılı karar) "Bu yasa dışı devleti tanımayın, pozisyonunu da güçlendirmeyin" diye kararı aldı. Bu devleti güçlendirmeyin deyince ilk işi FIFA yaptı. Daha önce izinle yapılabilecek maçları iptal etti.