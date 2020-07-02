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Detaylar belli oldu: AKP'nin sosyal medya düzenlemesinde neler var?

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Erdoğan, YouTube, Twitter ve Netflix'i işaret etmiş, "Tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" demişti
Detaylar belli oldu: AKP'nin sosyal medya düzenlemesinde neler var?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından, AKP'nin konuyla ilgili hazırladığı kanun teklifi çalışmasının detayları ortaya çıktı.

Düzenlemeyle, Twitter başta olmak üzere önemli sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Kişisel verilerin korunması hedefleniyor. Zararlı içeriği 24 saatte kaldırmayana 50 milyon Euro’ya kadar ceza verilen Almanya örneği de masada.

AKP Genel Merkezi’nde hukukçu kurmaylar ve bilişim hukukçuları ile bir araya gelerek Avrupa’daki uygulama ve modeller inceledi. AKP kurmayları, sosyal medya düzenlemesi konusunda Almanya ya da Fransa’da çıkarılan yasanın örnek alınabileceğini ifade ediyor.

Almanya ve Fransa'da uygulanan model nasıl?

Almanya’da, 2018 yılında yürürlüğe giren ve sosyal medyada yayınları düzenleyen yasaya göre, Facebook, Twitter, Reddit ve YouTube gibi platformlarda yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon Euro’ya varan para cezaları öngörülüyor.

Sahte hesap açmak engellenmeye çalışılıyor

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, AKP kurmayları, sahte hesaplar açılmasını engelleyen bir düzenlemenin olacağını ve ağır cezai yaptırımlarının geleceğini ifade etti. Parti kurmayları, önümüzdeki günlerde tamamlayacakları çalışmayı Erdoğan’a sunacak. Bu konuda MHP ile de görüştüklerini kaydeden parti kurmayları, sosyal medyada getirilecek düzenlemeyle ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını söylediler. Öte yandan, daha önce MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün “Sosyal medyaya TC kimlik numarası ile girilsin” teklifine AKP'nin sıcak bakmadığı öğrenildi.

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