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Deterjan ve temizlik ürünlerine zam yolda

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Asgari ücretli, yeni asgari ücreti eline almadan ürünlere zam gelmeye devam ediyor. Deterjan ve temizlik ürünlerine yüzde 10-15 civarı zam gelmesi bekleniyor.
Deterjan ve temizlik ürünlerine zam yolda

Asgari ücretli, yeni asgari ücreti eline almadan ürünlere zam gelmeye devam ediyor.

Deterjan ve temizlik ürünlerine yüzde 10-15 civarı zam gelmesi bekleniyor. 

En son tütün ürünleri 2-3 TL zamlanmıştı. 

Kaynak: Kıbrıs Postası

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