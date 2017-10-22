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'DEV-A' 3 saatlik şarj ile 80 kilometre gidiyor

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'DEV-A' 3 saatlik şarj ile 80 kilometre gidiyor
DPÜ Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören bir grup öğrenci tarafından üretilen "DEV-A" adlı elektrikli otomobil, 85 kilometre hıza ulaşıyor, 3 saatlik şarj ile yaklaşık 80 kilometre yol katedebiliyor.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından 2009 yılında kurulan Duscart Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu'nun öncülüğünde başlatılan proje çerçevesinde, bugüne kadar 1 güneş enerjili ve 2 elektrikli araç üretildi.

Duscart Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu Başkan Yardımcısı ve Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Rıdvan Kuzlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk elektrikli otomobillerini 2014 yılında ürettiklerini, bu yıl yaptıkları ve "DEV-A" adını verdikleri elektrikli otomobilin ise öncekinin daha gelişmiş bir versiyonu olduğunu söyledi

"YAKLAŞIK 85 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİYOR"

Kuzlu, ilk elektrikli otomobilin maksimum saatte 70 kilometre hıza ulaşabildiğini, çalışmalarına elektrik elektronik, makine, endüstri ve bilgisayar mühendisliği programlarından öğrencilerin de destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni bir elektrikli otomobil ürettik. Bu aracımızın hızını biraz daha yükselttik, aracımız yaklaşık 85 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yine, önceki araçta bulunan pilleri şarj etmek için batarya kutusundan çıkartıp dışarıda farklı bir sistemle yaklaşık 12-13 saat pilleri tam dolu seviyeye getirebiliyorduk. Bu sene yaptığımız yerleşik hızlı şarj birimimizle pillerimizin dolum süresini 3 saate kadar düşürebildik."

"TAMAMEN MİLLİ BİR PROJE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

En büyük hedeflerinin tamamen milli bir otomobil yapmak olduğunu dile getiren Kuzlu, şöyle devam etti:

"Bu aracımızın tüm parçalarının bizler tarafından yapılması gibi bir çalışmamız var. Önceki aracımızda ithal ettiğimiz bir motoru kullanıyorduk. Yeni aracımızın motoru yerli ama bizim yaptığımız bir motor değil. Bu nedenle yeni aracımız için şu anda motor yapımı üzerinde çalışıyoruz. Çok büyük bir ilerleme katettik. Önceki aracımızın ithal ettiğimiz motoru 100 kilometrede 1,5 lira yakıyordu. Kendimizin tasarlayıp yapacağımız motorla bu yakıtı 1 liraya kadar düşürmeyi hedefliyoruz. Yine yaptığımız gelişmelerden biri de telemetri (herhangi bir sistemin ulaşılamayan bir kısmının uzaktan kablolu veya kablosuz olarak izlenmesi veya kontrol edilmesi) sistemi. Önceki araçta bu sistemle yaklaşık 750 metrekarelik bir alanda veri alımını sağlıyorduk. Bu aracımızda ise bu alanı yaklaşık 3 kilometreye çıkardık."

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