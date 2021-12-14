  • BIST 2.138,22
  • Altın 809.97875
  • Dolar 14.2471
  • Euro 16.0874
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Dev Antartika buzulunu dramatik bir son bekliyor

» »
Bilim insanları, 5 ila 10 yıl içinde Antarktika'daki en büyük buzullardan birinde dramatik değişiklikler olacağı konusunda uyardı.
Dev Antartika buzulunu dramatik bir son bekliyor

Bilim insanları, 5 ila 10 yıl içinde Antarktika'daki en büyük buzullardan birinde dramatik değişiklikler olacağı konusunda uyardı.

Thwaites, İngiltere ya da Florida eyaleti büyüklüğünde dev bir buzul.

ABD'li ve İngiliz araştırmacılar, erime hızı nedeniyle şu anda Thwaites'te yoğun bir çalışma programı yürütüyor.

Her yıl okyanusa 50 milyar ton buz iniyor.

Ancak Thwaites buzulunun artık ısınan bir dünyaya oldukça hızlı bir şekilde yanıt verdiği belirtiliyor.

Bilim insanları Thwaites Buzulu'nun önündeki parçanın araba ön camı gibi kırılabileceği konusunda uyardı.

Uluslararası Thwaites Buzulu İşbirliği'nin (ITGC) ABD Baş Koordinatörü Buzulbilimci Profesör Ted Scambos, "Muhtemelen on yıldan kısa bir süre içinde buzulun önünde dramatik bir değişiklik olacak. Hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış çalışmalar bu yöne işaret ediyor" dedi.

Boaty tehlikeli göreve çıkacak

ABD Ulusal Bilim Vakfı ve Birleşik Krallık'ın Doğal Çevre Araştırma Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edilen beş yıllık ITGC projesi, Thwaites'i inceleme altına alıyor.

Thwaites'in yüzen buzunun altına dalış yapan "Boaty McBoatface" olarak bilinen denizaltı, su sıcaklığı, akıntı yönü , türbülans ve erimeyi etkileyen tüm faktörler hakkında veri toplamak için gönderilecek.

Deniz tabanı arazisi son derece engebeli olduğundan görev Boaty için yüksek risk taşıyor.

İngiltere Ulusal Oşinografi Merkezi'nden Dr Alex Phillips, "Bu korkutucu. Boaty'yi geri alamayabiliriz.Geçtiğimiz yıl, aracın deniz tabanına çarpmamasını sağlamak için çarpışmadan kaçınmak için çok çaba sarf ettik" dedi.

Thwaites Buzulu ile ilgili en son bilgiler , bu hafta New Orleans'taki Amerikan Jeofizik Birliği Güz Toplantısında sunuluyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğalgaz patlamasının bilançosu artıyor13 Aralık 2021 Pazartesi 13:47
  • Çekya’da binlerce aşı karşıtı sokağa indi13 Aralık 2021 Pazartesi 11:49
  • Baltık Denizi’nde iki gemi çarpıştı13 Aralık 2021 Pazartesi 10:19
  • Belçika Mahkemelerinde Başörtüsü Yasağı Kaldırıldı12 Aralık 2021 Pazar 18:11
  • Yeni Zelanda' da Bir Günde 10 Doz Corona Aşısı Oldu12 Aralık 2021 Pazar 14:38
  • Avusturya' da 40 Binden Fazla Kişi Corona Protestosu İçin Sokağa Çıktı12 Aralık 2021 Pazar 13:38
  • İtalya 2035'e Kadar İçten Yanmalı Motorlu Araçların Üretimini Sonlandıracak11 Aralık 2021 Cumartesi 21:54
  • Prenses Charlene İle İlgili Yeni İddialar: Kamuoyundan Saklıyorlar11 Aralık 2021 Cumartesi 19:07
  • Norveç'te Bir Kedi Sahibinin Kanser Olduğunu Hissetti11 Aralık 2021 Cumartesi 17:39
  • ‘Şeytanın müziği’ni yapıyor diye protesto edilen İsveçli şarkıcı kilisede gizli konser verdi11 Aralık 2021 Cumartesi 11:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti