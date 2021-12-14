Dev Antartika buzulunu dramatik bir son bekliyor

Bilim insanları, 5 ila 10 yıl içinde Antarktika'daki en büyük buzullardan birinde dramatik değişiklikler olacağı konusunda uyardı.

Thwaites, İngiltere ya da Florida eyaleti büyüklüğünde dev bir buzul.

ABD'li ve İngiliz araştırmacılar, erime hızı nedeniyle şu anda Thwaites'te yoğun bir çalışma programı yürütüyor.

Her yıl okyanusa 50 milyar ton buz iniyor.

Ancak Thwaites buzulunun artık ısınan bir dünyaya oldukça hızlı bir şekilde yanıt verdiği belirtiliyor.

Bilim insanları Thwaites Buzulu'nun önündeki parçanın araba ön camı gibi kırılabileceği konusunda uyardı.

Uluslararası Thwaites Buzulu İşbirliği'nin (ITGC) ABD Baş Koordinatörü Buzulbilimci Profesör Ted Scambos, "Muhtemelen on yıldan kısa bir süre içinde buzulun önünde dramatik bir değişiklik olacak. Hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış çalışmalar bu yöne işaret ediyor" dedi.

Boaty tehlikeli göreve çıkacak

ABD Ulusal Bilim Vakfı ve Birleşik Krallık'ın Doğal Çevre Araştırma Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edilen beş yıllık ITGC projesi, Thwaites'i inceleme altına alıyor.

Thwaites'in yüzen buzunun altına dalış yapan "Boaty McBoatface" olarak bilinen denizaltı, su sıcaklığı, akıntı yönü , türbülans ve erimeyi etkileyen tüm faktörler hakkında veri toplamak için gönderilecek.

Deniz tabanı arazisi son derece engebeli olduğundan görev Boaty için yüksek risk taşıyor.

İngiltere Ulusal Oşinografi Merkezi'nden Dr Alex Phillips, "Bu korkutucu. Boaty'yi geri alamayabiliriz.Geçtiğimiz yıl, aracın deniz tabanına çarpmamasını sağlamak için çarpışmadan kaçınmak için çok çaba sarf ettik" dedi.

Thwaites Buzulu ile ilgili en son bilgiler , bu hafta New Orleans'taki Amerikan Jeofizik Birliği Güz Toplantısında sunuluyor.